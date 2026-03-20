J Balvin llegó a Cali para su concierto en el Estadio Pascual Guerrero: calentó el ambiente a ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Con su visita, el cantante paisa apoya las iniciativas del alcalde Alejandro Eder para transformar la mirada de la ciudad - crédito @jballvin/Instagram

Cali se preparó para recibir a uno de los artistas más influyentes de la música latina; J Balvin, el reconocido reguetonero paisa, llegó a la capital del Valle del Cauca, donde inició su visita recorriendo las obras del corredor turístico de la salsa en el emblemático barrio Obrero, uno de los sectores más representativos de la cultura caleña, un día antes de su concierto en el Estadio Pascual Guerrero.

La jornada comenzó con una bienvenida por parte del alcalde de la ciudad, Alejandro pEder, que le explicó al artista las estrategias de renovación urbana que buscan transformar la imagen de Cali y potenciar su potencial turístico.

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El recorrido fue una verdadera celebración de la cultura salsera que caracteriza a Cali, por lo que J Balvin, con su energía inconfundible, se mostró emocionado al pasear por los rincones que fueron testigos de la historia de la salsa. El artista visitó locales emblemáticos como La Matraca, que se ubica justo frente al parque principal del barrio Obrero.

El reguetonero paisa comenzó su recorrido por las obras del Corredor Turístico de la Salsa, un proyecto que busca revitalizar la imagen de la ciudad y fomentar el turismo cultural - crédito @jbalvin/Instagram - @AlcaldiaDeCali/X

Además, no pudo faltar una parada en el Museo de la Salsa, donde, junto al alcalde Éder, Balvin se adentró en los recuerdos y la historia de este género musical que forma parte esencial de la identidad caleña. Durante su visita, Carlos Molina, hijo de Carlos Alfredo Molina, uno de los mayores exponentes de la salsa, le ofreció una emotiva muestra de su talento tocando los timbales.

“La salsa vive aquí, en Cali. Es una cultura viva, llena de vibras positivas, que te llegan al corazón”, comentó J Balvin mientras disfrutaba de la muestra musical, de acuerdo con la Alcaldía.

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