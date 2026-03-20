“Herramientas clave para prevenir el delito”: Cali refuerza seguridad con drones de vigilancia aérea

La tecnología está ayudando a las autoridades a aumentar las capturas por tráfico de estupefacientes - crédito Sergio Acerro/Colprensa

La Alcaldía de Cali entregó tres drones a la Fuerza Aeroespacial Colombiana como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad mediante tecnología, según información obtenida por Blu Radio. Los equipos buscan mejorar la vigilancia y la capacidad de reacción ante el delito.

“Estos drones serán herramientas clave para mejorar la reacción de la Fuerza Pública y prevenir el delito”, afirmó el secretario de Seguridad, Javier Garcés, al destacar el impacto operativo de los dispositivos.

Los equipos serán utilizados en zonas estratégicas como ingresos a la ciudad y sectores aledaños a instalaciones militares, explicó el general Óscar Mauricio Gómez, citado por ese medio de comunicación, en el marco de la implementación de esta tecnología.

Policía con drones- crédito Sergio Acerro/Colprensa

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Tecnología para vigilancia estratégica

La incorporación de estos drones representa un avance en la capacidad tecnológica de las autoridades para enfrentar fenómenos de inseguridad en Cali. Estos dispositivos permiten realizar vigilancia aérea en tiempo real, lo que facilita la identificación de situaciones sospechosas y la reacción inmediata de la Fuerza Pública en distintos puntos de la ciudad. Su uso se proyecta tanto en tareas preventivas como en operativos específicos.

De acuerdo con las autoridades, los drones no solo operarán dentro de instalaciones militares, sino también en sectores urbanos y corredores estratégicos. Entre las zonas priorizadas se encuentran la carrera octava, el corregimiento de Caucaseco y áreas cercanas al aeropuerto, puntos clave por su importancia en la movilidad y el control de accesos a la ciudad.

Capacidades técnicas de los dispositivos

Los equipos cuentan con tres cámaras integradas que permiten realizar vigilancia tanto a nivel macro como micro, ampliando el rango de cobertura en diferentes escenarios. Esta capacidad tecnológica les permite identificar objetivos a distancias de hasta 800 metros, lo que resulta determinante para monitorear grandes extensiones y detectar movimientos en zonas de difícil acceso.

“Los drones permiten hacer tareas de vigilancia macro y micro (…) con capacidad de visualización de hasta 800 metros”, explicó el teniente Sebastián Córdoba, comandante de la Cuadrilla de Defensa Aérea y Antiaérea, citado por ese medio de comunicación. Esta funcionalidad convierte a los dispositivos en una herramienta versátil para operaciones de seguridad.

Panorámica de Cali- crédito Alcaldía de Cali

Velocidad y autonomía operativa

Además de su alcance visual, los drones destacan por su desempeño operativo. Pueden alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, lo que facilita su desplazamiento rápido en situaciones que requieren intervención inmediata. Asimismo, cuentan con una autonomía de vuelo cercana a una hora, lo que permite realizar patrullajes continuos sin necesidad de interrupciones frecuentes.

Estas características técnicas amplían las capacidades de las autoridades para responder ante incidentes en tiempo real, especialmente en zonas donde la vigilancia terrestre puede ser limitada o más lenta. La combinación de velocidad, autonomía y precisión posiciona a estos equipos como un recurso estratégico dentro del esquema de seguridad.

Inversión y fortalecimiento institucional

La adquisición de los tres drones representó una inversión cercana a 100 millones de pesos, según informaron las autoridades. Esta inversión se suma a otros recursos tecnológicos y logísticos que han sido entregados recientemente con el objetivo de fortalecer la seguridad en la ciudad.

La estrategia busca consolidar un enfoque integral que combine tecnología, presencia institucional y coordinación entre distintas entidades. En este caso, la articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana permite ampliar el alcance de las operaciones y aprovechar capacidades especializadas en vigilancia aérea.

Impacto en la seguridad urbana

El uso de drones en tareas de vigilancia se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante para las ciudades, especialmente en contextos donde la seguridad es una prioridad. En Cali, la implementación de estos dispositivos apunta a mejorar la prevención del delito, optimizar la respuesta ante emergencias y fortalecer el control en zonas estratégicas.

La capacidad de monitoreo en tiempo real permite anticipar situaciones de riesgo y tomar decisiones más rápidas y precisas. Esto no solo mejora la eficiencia operativa de las autoridades, sino que también contribuye a generar una percepción de mayor seguridad entre los ciudadanos.

Una apuesta por la innovación en seguridad

La incorporación de tecnología aérea refleja una apuesta por modernizar los mecanismos de vigilancia y adaptarlos a las dinámicas actuales de las ciudades. En este contexto, los drones se consolidan como una herramienta complementaria a las estrategias tradicionales de seguridad.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan avanzar hacia un modelo que combine innovación tecnológica y acción institucional, con el objetivo de enfrentar los desafíos en materia de seguridad y mejorar la protección de los habitantes de Cali.