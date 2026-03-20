El ‘Mono Gerley’, el narcoterrorista del ELN señalado por Petro de ser integrante de la ‘Junta del Narcotráfico’, fue extraditado a Colombia

El criminal sería clave en el manejo de los activos del ELN - crédito Interpol/AFP

En diciembre de 2025, el Grupo II de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional detuvo a Gerley Sánchez Villamizar, conocido como el “Mono Gerley”, uno de los delincuentes colombianos más buscados en el extranjero.

Nacido en Fortul, Arauca, este individuo, vinculado al Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se refugió en Madrid, donde abrió un centro de belleza en la zona de Goya, en el barrio de Salamanca. Aunque se presentaba como empresario arrocero, las investigaciones revelaron que dirigía actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, mediante empresas fantasma y casas de cambio.

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Las autoridades en España informaron que el “Mono Gerley” residió en la capital española desde octubre, junto a su esposa, mudándose frecuentemente para evitar ser localizado. La Policía Nacional de España, tras recibir una alerta de Colombia a través de Interpol, organizó vigilancias en torno al negocio de estética, lo que permitió la detención de la pareja cuando llegaba al local. Desde entonces, el colombiano permaneció en prisión, a la espera de que la Audiencia Nacional resolviera su extradición.

En ese momento se le atribuyó la intención de seguir gestionando el lavado de activos procedentes del ELN desde España, usando negocios y bienes para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Narcoterrorista llegó a Colombia

El 'Mono Gerley' llegó a Colombia en la noche del 19 de marzo - crédito Interpol

En la noche del 19 de marzo, las autoridades en Colombia informaron que, con la ayuda de la Interpol, se llevó a cabo la extradición del “Mono Gerley”, que arribó al aeropuerto El Dorado en un vuelo proveniente de Madrid.

Luego de cumplir con los protocolos de migración, el criminal fue trasladado y ahora deberá afrontar un juicio en Colombia, en donde será imputado por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

En Colombia habían alertado sobre su llegada

El criminal estaba recluido en España desde diciembre del 2025 - crédito Policía Nacional

Semanas antes de la extradición, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había confirmado que el peligroso criminal llegaría al país.

“El ‘Mono Gerley’, uno de los cerebros del lavado de dinero del ELN, será extraditado por el Gobierno español a Colombia. Este es el resultado de un trabajo articulado entre autoridades nacionales e internacionales, que demuestra que la cooperación es una herramienta contundente contra el crimen transnacional. Hoy deberá responder ante la justicia colombiana, lo que evidencia que no hay lugar en el mundo donde puedan esconderse los criminales”, declaró el ministro.

El presidente Petro ya había informado sobre la extradición del criminal - crédito Interpol

Por su parte, el presidente Gustavo Petro había indicado que la llegada de Sánchez al país podría representar una oportunidad para descubrir cómo opera la ‘Junta del Narcotráfico’ en Colombia.

“Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar, quien opera hoy como miembro de la nueva junta del narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia. Este lavador de dólares ha vivido en España, país donde fue capturado y donde permanece en esa condición, por lo que la Fiscalía debe gestionar su extradición a Colombia para que entregue la información que tiene en su poder”.

Desde el Gobierno nacional han indicado que la detención de integrantes de grupos armados representa la lucha contra el narcotráfico que se desarrolla en el país, resaltando que la mayoría de las estructuras criminales han tenido la posibilidad de vincularse a un proceso de paz, pero han optado por seguir delinquiendo y atacando a la fuerza pública y las poblaciones civiles.