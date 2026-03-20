Testigo clave en el caso contra Ricardo Roa desmintió comunicado de la empresa Hocol, de la que él mismo fue presidente: “Contiene afirmaciones falsas”

Luis Enrique Rojas acusa a Hocol de difundir información falsa para deslegitimar los hechos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa

El expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, Luis Enrique Rojas, denunció públicamente que la compañía de la que Él fue directivo difundió información falsa con el fin de distorsionar la realidad y deslegitimar hechos que actualmente son objeto de indagación en la Fiscalía General de la Nación.

Según un comunicado emitido por Rojas el 20 de marzo de 2026, la reacción de la empresa constituye no solo una vulneración de su nombre y reputación, sino una posible interferencia en las investigaciones en curso, lo que podría tener consecuencias legales y administrativas para los máximos dirigentes del grupo energético colombiano, incluida la presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El comunicado emitido por Hocol S.A. el 18 de marzo de 2026 no solo contiene afirmaciones falsas, sino que constituye un intento deliberado de desinformar a la opinión pública y de deslegitimar hechos graves que han sido oportunamente denunciados ante las autoridades competentes”, se observa en la carta emitida por Luis Enrique Rojas

Rojas, que lideró Hocol desde el 29 de mayo de 2024, señaló específicamente que la primera amenaza en su contra tuvo lugar el 18 de agosto de 2024, contraponiendo este dato a la afirmación de Hocol según la cual los hechos denunciados se remontan a dos años atrás.

Según la versión de Rojas publicada por la revista Semana, “pretender alterar la línea temporal de los hechos no es un error, es una estrategia evidente de distorsión de la realidad”.

Hocol atribuyó amenazas en contra de Rojas a hechos ocurridos dos años antes de su gestión, lo que el exdirectivo calificó como una estrategia de distorsión -crédito EFE/Asociación Colombiana de Petróleo y Gas

En su comunicado de 18 de marzo de 2026, la filial declaró que las amenazas expuestas ante la Fiscalía “no son recientes y datan de hace dos años”, remitiéndose a denuncias previamente desestimadas por las autoridades y anunciando acciones judiciales contra Rojas por daños a su reputación, informó la revista Semana.

El expresidente sostiene que tales afirmaciones carecen de fundamento factual y jurídico. Ante las imputaciones de Hocol, Rojas precisó que toda su actuación está respaldada por documentos y pruebas que han sido entregadas oficialmente al organismo acusador, negando tajantemente que hubiera recibido amenazas antes de su llegada a la empresa: “Ingresé a Hocol como presidente el 29 de mayo de 2024, por lo cual es falso afirmar que las supuestas amenazas datan de hace dos años”, confirmó Rojas en el texto divulgado por Semana.

Respecto a la presunta conclusión del Gaula acerca del origen de la llamada amenazante, Rojas aclaró que fue solo una hipótesis preliminar expuesta internamente por el coordinador de seguridad de la compañía, y nunca una conclusión oficial. En línea con esta explicación, señaló que la Fiscalía no ha tomado todavía su declaración formal ni ha cerrado el caso, lo que contradice la narrativa que Hocol presentó sobre el análisis de los hechos.

“Es completamente falso que el GAULA haya concluido que dicha llamada provenía de una extorsión carcelaria o de una acción de extorsión común. Sencillamente, el GAULA nunca manejó el primer por el coordinador de seguridad de la compañía, sin que constituya una conclusión oficial. La investigación sigue en curso y la Fiscalía no ha cerrado el caso ni emitido conclusión alguna”, se agrega en el documento.

La extensión del esquema de seguridad para Rojas tras su renuncia fue una condición solicitada por él y no una decisión espontánea de la empresa, según su testimonio - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedId

La controversia escaló cuando Rojas pidió la renuncia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol y de Luis Eduardo Parra en Hocol, aludiendo a la posibilidad de que ambos hubieran intervenido o conocido el comunicado de la filial.

Según la formulación de Rojas, si se confirma ese grado de conocimiento o participación, podría interpretarse como una posible injerencia en los procesos judiciales abiertos actualmente, de acuerdo con la información.

Sobre la seguridad personal posterior a su salida, Rojas subrayó que la extensión del esquema de protección fue una condición personal para aceptar su renuncia, no una decisión espontánea de la empresa. Además, negó haber portado armas, una acusación formulada por Hocol en su comunicado.

El exdirectivo concluyó que el contexto que motivó su salida incluyó presiones, intimidaciones y acoso, condiciones que a su juicio están documentadas y ya fueron reportadas ante las autoridades. “La carta de renuncia fue entregada posterior al análisis no solo de la incidencia de las amenazas en mi seguridad, sino de la falta de respaldo institucional y de las condiciones laborales adversas que hicieron insostenible mi permanencia en la empresa”, detalla el comunicado hecho público por Rojas.

Luis Enrique Rojas niega haber portado armas, refutando acusaciones realizadas por Hocol en su comunicado público sobre el caso - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedIn

Rojas afirmó que las denuncias por amenazas fueron interpuestas de manera inmediata y documentada ante la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la llamada recibida el 18 de agosto de 2024 y el correspondiente soporte físico.

Diferentes episodios bajo investigación, como la interceptación de un vehículo de su esquema de seguridad y la solicitud de intervención a la Unidad Nacional de Protección (UNP), también fueron mencionados en la respuesta. En relación a esto último, Rojas indicó que la solicitud fue rechazada no por falta de mérito, como alegó Hocol, sino porque la compañía no aportó la documentación necesaria.

El testigo anticipó que promoverá acciones penales, administrativas y laborales a raíz de los hechos y las declaraciones de la filial, reiterando que cualquier información adicional será puesta a disposición de la autoridad judicial si resulta necesario.

El caso mantiene en tensión a la estructura directiva de Ecopetrol y Hocol y suma nuevos interrogantes sobre la gestión de incidentes internos y el alcance de la responsabilidad de sus máximos representantes, mientras las investigaciones permanecen abiertas en la Fiscalía.