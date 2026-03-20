Colombia

Colombia expulsó a ‘Lobo menor’, el presunto autor intelectual del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador

Ángel Esteban Aguilar Morales será juzgado por su presunta participación en el crimen contra Fernando Villavicencio

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El criminal ecuatoriano fue extraditado dos días después de su detención - crédito Policía Nacional

Colombia fue noticia luego de que se confirmó que la Dijín de la Policía capturó en Bogotá a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo menor, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023.

La operación se realizó en el aeropuerto El Dorado, cuando Aguilar Morales llegó en un vuelo procedente de México e intentó ingresar al país con documentación falsa. Los controles migratorios permitieron su identificación real gracias a la cooperación internacional y bases de datos de Interpol. “Lobo menor” es considerado un alto mando de la organización criminal Los Lobos, vinculada a narcotráfico, sicariato y crimen organizado transnacional.

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Cabe resaltar que “Lobo menor” era buscado en Ecuador por coordinar la logística y dar órdenes directas para ejecutar el magnicidio, en el que también participaron sicarios colombianos. Aguilar Morales había sido condenado en 2013 por asesinato y gozaba de libertad condicional desde 2022, pero incumplió las condiciones y se mantuvo prófugo.

Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades competentes, que fueron las encargadas de definir todo lo relacionado con su extradición, que se registró en la tarde del 19 de marzo.

Colombia expulsó a ‘Lobo menor’

El criminal fue capturado el
El criminal fue capturado el 17 de marzo en Bogotá - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia informó el 19 de marzo que, en horas de la mañana, con el respaldo de una notificación roja con fines de extradición, se llevó a cabo un operativo que tenía como objetivo concretar la extradición a Ecuador de Ángel Esteban Aguilar Morales alias Lobo menor, puesto que el criminal es requerido por las autoridades en ese país.

Con ayuda de Migración Colombia y la Interpol, el criminal fue trasladado hasta el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y enviado a su país. “Dicho traslado se llevó a cabo mediante un fuerte esquema de seguridad desde su sitio de reclusión hasta el aeropuerto, en donde fue expulsado en un vuelo chárter gestionado por el gobierno de Ecuador”, informó la Policía Nacional.

Las autoridades en Colombia recordaron que “Lobo menor” es señalado por las autoridades ecuatorianas como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal Los Lobos. Se afirma que dentro de la estructura coordinaba células delictivas, logística y ordenaba la ejecución de acciones criminales.

El ecuatoriano fue detenido cuando
El ecuatoriano fue detenido cuando intentaba ingresar de manera irregular a Colombia - crédito Migración Colombia

Las autoridades resaltaron la importancia que podría tener “Lobo menor” en lo relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio, algo que podría también ser importante en la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, puesto que se ha relacionado a un individuo con importancia en el contexto delictivo de Ecuador en ese caso.

“Es sindicado de coordinar la logística del atentado materializado el 9 de agosto de 2023 en Quito – Ecuador, donde se perpetró el asesinato del ciudadano Fernando Villavicencio Valencia, también de realizar seguimientos a la víctima, gestionar pagos y emitir órdenes a los ejecutores materiales, todo en el marco de una acción planificada por la organización criminal Los Lobos en coordinación con otros actores criminales”, informó la Policía Nacional.

'Lobo menor' habría participado en
'Lobo menor' habría participado en el asesinato de Fernando Villavicencio - crédito Europa Press

Sobre Los Lobos, son mencionados como una organización criminal ecuatoriana que es considerada una de las agrupaciones más grandes y peligrosas del país. Su estructura está vinculada al narcotráfico, sicariato, extorsión, microtráfico y otras actividades ilícitas.

La banda surgió tras la fragmentación de Los Choneros y expandió su influencia en varias provincias, especialmente en centros penitenciarios. Además, mantiene alianzas con carteles internacionales y ha protagonizado violentos enfrentamientos con otras bandas rivales. Su liderazgo se caracteriza por el uso de la violencia extrema y la coordinación de operaciones tanto dentro como fuera de las cárceles ecuatorianas.

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