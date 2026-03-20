Colombia

Abogado de ‘Lobo Menor’ tiene reputación por haber defendido a capos como Pablo Escobar o ‘Chupeta’

Gustavo Salazar reveló que es el defensor del criminal señalado de participar en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

Guardar
'Lobo Menor' llegó a Ecuador
'Lobo Menor' llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia - crédito Policía de Ecuador

El 19 de marzo fue expulsado de Colombia Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor”, capturado el 17 de marzo por la Dijín de la Policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras llegar en un vuelo procedente de México.

Cabe recordar que Aguilar Morales es mencionado como un alto mando de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y se le acusa de haber sido parte de la logística y dar órdenes directas para ejecutar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, caso en el que participaron sicarios colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La expulsión del criminal se registró bajo un fuerte esquema de seguridad, mediante un vuelo chárter gestionado por el Gobierno ecuatoriano. La Policía Nacional de Colombia resaltó que “Lobo Menor” coordinaba células delictivas y acciones criminales en Los Lobos, considerada una de las organizaciones más peligrosas de Ecuador.

Abogado de ‘Lobo Menor’ denunció irregularidades en el traslado

Salazar ha sido llamado el
Salazar ha sido llamado el "abogado de la mafia" por haber trabajado con varios narcos - crédito Suministrada a Infobae

Luego de que fue expulsado “Lobo Menor” de Colombia, su abogado, Gustavo Salazar, denunció que este hecho se registró de manera irregular, puesto que se había solicitado la permanencia de Aguilar Morales en Colombia por el riesgo que tiene de ser asesinado en Ecuador.

Salazar recordó que los demás capturados en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio fueron ultimados en una prisión de Ecuador, y mencionó el caso de Wilmer Chavarría, conocido como “Pipo” o “Lobo Mayor”, como un ejemplo de qué tuvo que pasar con su defendido.

Cabe recordar que Wilmer Chavaría fue capturado en Málaga, España, y aunque es solicitado por la justicia en Ecuador, su extradición ha sido rechazada debido a que su defensa ha expuesto pruebas que confirmarían que existe un plan para asesinarlo en la nación sudamericana.

Abogado de ‘Lobo Menor’ ha sido defensor de capos como Pablo Escobar o ‘Chupeta’

Uno de los clientes de
Uno de los clientes de Salazar fue 'Chupeta', capo recordado por haber cambiado drásticamente su rostro - crédito EFE

Gustavo Salazar es un abogado colombiano conocido por su participación en casos de alto perfil vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Durante su carrera ha representado a varios individuos señalados como miembros o líderes de organizaciones criminales, incluyendo a Pablo Escobar.

En la actualidad, entre sus defendidos se encuentran figuras asociadas a bandas como Los Choneros y Los Lobos, dos de las agrupaciones más relevantes en la escena criminal ecuatoriana. Estas organizaciones han sido vinculadas con el control de rutas de narcotráfico, extorsiones y enfrentamientos violentos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

En diferentes entrevistas, Salazar ha contado detalles inéditos de su relación con capos; por ejemplo, en una ocasión mencionó todo lo que pensaba sobre Pablo Escobar.

El entorno de Pablo Escobar era el de los bandidos, una jerarquía de la mafia. Su entorno era el emperador, los súbditos, el bufón, los cortesanos. Pablo era el típico mafioso, como un Estado imponiendo impuestos, el impuesto de la guerra y al que no lo mataba".

El abogado colombiano también fue
El abogado colombiano también fue representante legal de Pablo Escobar - crédito History Channel/Colprensa

Otro capo que representó Salazar fue a Helmer “Pacho” Herrera, el primer narcotraficante abiertamente homosexual, al que acompañó en su proceso legal hasta que fue ultimado en la prisión de Palmira el 4 de noviembre de 1988.

En el pódcast Más allá del silencio, Salazar recordó que fue abogado de Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, criminal que se sentía orgulloso de haber sido el que le enseñó sobre el “negocio” al “Chapo” Guzmán.

“Juan Carlos siempre la tuvo, ”Chupeta" fue el hombre que envió droga a Estados Unidos y le enseñó al ‘Chapo’ Guzmán, los instruyó y por eso terminó siendo testigo contra el “Chapo”. Al estilo Lehder con el general panameño, lo mismo pasó. Yo no creo que vuelva a Colombia”.

Temas Relacionados

Lobo MenorGustavo SalazarNarcotraficantesPablo EscobarColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de Gustavo Petro reconoció investigaciones en Estados Unidos que vinculan al presidente de Colombia con narcotráfico

El jurista indicó que tienen conocimiento de que el nombre del mandatario ha sido mencionado, pero aclaró que hasta el momento no hay pruebas en su contra

Abogado de Gustavo Petro reconoció

Control de la presión arterial: estudio revela el error común que cometen los pacientes en Colombia

La exposición cotidiana a factores urbanos estresantes y hábitos alimenticios poco saludables afectan notablemente en el aumento de la presión

Control de la presión arterial:

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Los seis representantes del país cafetero afrontarán una nueva norma con la que se busca darle mayor valor a los seis partidos en esa instancia

La Conmebol cambió las reglas

Andrea Guzmán: de la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ a Guzto, su propio restaurante

La iniciativa emprendedora de Guzmán fusiona homenaje personal y sostenibilidad, presentando una propuesta que fortalece el vínculo entre el campo y la mesa y que interpela sobre el valor de la autenticidad en la gastronomía contemporánea

Andrea Guzmán: de la cocina

Concejal de Bogotá denunció presunto caso sistemático de acoso laboral, represalias y eliminación de pruebas en el Idrd

Una de las funcionarias afectadas intentó atentar contra su vida. Los hechos ya están bajo investigación de organismos de control

Concejal de Bogotá denunció presunto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado contra un vehículo

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

ENTRETENIMIENTO

J Balvin llegó a Cali

J Balvin llegó a Cali para su concierto en el Estadio Pascual Guerrero: calentó el ambiente a ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Giovanny Ayala se refirió a Jessi Uribe como un “chillón” y en redes sociales no lo bajaron de “envidioso”

Famoso actor de ‘La primera vez’ estuvo involucrado en altercado en Bogotá: la Policía tuvo que intervenir

Anuel AA sorprendió con su aspecto en la celebración del cumpleaños de su hija Cattleya: hay dudas sobre su estado de salud

Karina García lloró cuando su hija Isabella le anunció que quería vender contenido explícito: “No me hagas esto”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol aprobó

Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Néstor Lorenzo dejó escapar a Cristhian Mosquera para la selección Colombia: España lo convocó

Atlético Nacional sigue respaldando al técnico Diego Arias, pese a críticas de los hinchas: “Tiene un superequipo”

Medellín dio primer parte médico por fuerte lesión de Francisco Fydriszewski ante Junior: hinchas están preocupados