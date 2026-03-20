Abogado de ‘Lobo Menor’ tiene reputación por haber defendido a capos como Pablo Escobar o ‘Chupeta’

'Lobo Menor' llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia - crédito Policía de Ecuador

El 19 de marzo fue expulsado de Colombia Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor”, capturado el 17 de marzo por la Dijín de la Policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras llegar en un vuelo procedente de México.

Cabe recordar que Aguilar Morales es mencionado como un alto mando de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y se le acusa de haber sido parte de la logística y dar órdenes directas para ejecutar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, caso en el que participaron sicarios colombianos.

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La expulsión del criminal se registró bajo un fuerte esquema de seguridad, mediante un vuelo chárter gestionado por el Gobierno ecuatoriano. La Policía Nacional de Colombia resaltó que “Lobo Menor” coordinaba células delictivas y acciones criminales en Los Lobos, considerada una de las organizaciones más peligrosas de Ecuador.

Abogado de ‘Lobo Menor’ denunció irregularidades en el traslado

Salazar ha sido llamado el "abogado de la mafia" por haber trabajado con varios narcos - crédito Suministrada a Infobae

Luego de que fue expulsado “Lobo Menor” de Colombia, su abogado, Gustavo Salazar, denunció que este hecho se registró de manera irregular, puesto que se había solicitado la permanencia de Aguilar Morales en Colombia por el riesgo que tiene de ser asesinado en Ecuador.

Salazar recordó que los demás capturados en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio fueron ultimados en una prisión de Ecuador, y mencionó el caso de Wilmer Chavarría, conocido como “Pipo” o “Lobo Mayor”, como un ejemplo de qué tuvo que pasar con su defendido.

Cabe recordar que Wilmer Chavaría fue capturado en Málaga, España, y aunque es solicitado por la justicia en Ecuador, su extradición ha sido rechazada debido a que su defensa ha expuesto pruebas que confirmarían que existe un plan para asesinarlo en la nación sudamericana.

Abogado de ‘Lobo Menor’ ha sido defensor de capos como Pablo Escobar o ‘Chupeta’

Uno de los clientes de Salazar fue 'Chupeta', capo recordado por haber cambiado drásticamente su rostro - crédito EFE

Gustavo Salazar es un abogado colombiano conocido por su participación en casos de alto perfil vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Durante su carrera ha representado a varios individuos señalados como miembros o líderes de organizaciones criminales, incluyendo a Pablo Escobar.

En la actualidad, entre sus defendidos se encuentran figuras asociadas a bandas como Los Choneros y Los Lobos, dos de las agrupaciones más relevantes en la escena criminal ecuatoriana. Estas organizaciones han sido vinculadas con el control de rutas de narcotráfico, extorsiones y enfrentamientos violentos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

En diferentes entrevistas, Salazar ha contado detalles inéditos de su relación con capos; por ejemplo, en una ocasión mencionó todo lo que pensaba sobre Pablo Escobar.

“El entorno de Pablo Escobar era el de los bandidos, una jerarquía de la mafia. Su entorno era el emperador, los súbditos, el bufón, los cortesanos. Pablo era el típico mafioso, como un Estado imponiendo impuestos, el impuesto de la guerra y al que no lo mataba".

El abogado colombiano también fue representante legal de Pablo Escobar - crédito History Channel/Colprensa

Otro capo que representó Salazar fue a Helmer “Pacho” Herrera, el primer narcotraficante abiertamente homosexual, al que acompañó en su proceso legal hasta que fue ultimado en la prisión de Palmira el 4 de noviembre de 1988.

En el pódcast Más allá del silencio, Salazar recordó que fue abogado de Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, criminal que se sentía orgulloso de haber sido el que le enseñó sobre el “negocio” al “Chapo” Guzmán.

“Juan Carlos siempre la tuvo, ”Chupeta" fue el hombre que envió droga a Estados Unidos y le enseñó al ‘Chapo’ Guzmán, los instruyó y por eso terminó siendo testigo contra el “Chapo”. Al estilo Lehder con el general panameño, lo mismo pasó. Yo no creo que vuelva a Colombia”.