Alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia: expertos advierten por graves riesgos para los pacientes

El desabastecimiento incluye antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH - crédito Christin Klose/dpa.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) emitió un comunicado en el que alertó sobre la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales para la atención en salud mental en distintas regiones del país.

La advertencia incluye fármacos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), considerados fundamentales dentro de los esquemas terapéuticos de miles de pacientes.

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De acuerdo con el pronunciamiento, los especialistas subrayan que las personas con enfermedades mentales requieren, en muchos casos, intervenciones farmacológicas continuas, acompañadas de seguimiento médico, adherencia al tratamiento y condiciones que permitan la estabilidad clínica a largo plazo.

En la alerta emitida el 19 de marzo de 2026, el Comité Ejecutivo de la ACP enfatizó que el acceso oportuno a estos medicamentos no solo hace parte del tratamiento, también constituye un elemento determinante para alcanzar los objetivos terapéuticos y evitar complicaciones en los pacientes.

Riesgos por interrupción de tratamientos

La interrupción abrupta de tratamientos psicofarmacológicos aumenta el riesgo de recaídas y hospitalizacione - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El gremio médico advirtió que la interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede tener consecuencias directas sobre la salud de los pacientes. Estas terapias, en muchos casos, son construidas durante periodos que requieren ajustes progresivos bajo supervisión especializada.

“La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud”, indicó la ACP.

Entre los efectos señalados por los especialistas se encuentran recaídas en los síntomas, necesidad de nuevas hospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los medicamentos y el aumento de riesgos asociados a conductas autolesivas, incluyendo el suicidio.

Los psiquiatras también destacan que la continuidad en el tratamiento es un factor clave para lograr la estabilidad clínica, especialmente en enfermedades crónicas como la depresión, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia y el TDAH, entre otros.

Antecedentes de desabastecimiento en Colombia

La continuidad de los tratamientos requiere seguimiento médico, información adecuada y adherencia terapéutica - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La alerta emitida por la Asociación Colombiana de Psiquiatría se suma a antecedentes recientes en el país relacionados con el desabastecimiento de medicamentos para la salud mental. En 2024, el país enfrentó dificultades en la disponibilidad de fármacos utilizados para tratar el TDAH, así como medicamentos empleados en el manejo de la ansiedad y la depresión.

En ese contexto, se reportaron problemas de abastecimiento de principios activos como metilfenidato, ampliamente utilizado en el tratamiento del TDAH; así como de algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), entre ellos sertralina y fluoxetina, prescritos para la depresión y los trastornos de ansiedad. También se registraron dificultades con ansiolíticos como el clonazepam en ciertas regiones.

Estos episodios generaron preocupación entre pacientes, familias y profesionales de la salud, debido al impacto directo que la falta de estos medicamentos tiene sobre la continuidad de los tratamientos y el bienestar de quienes dependen de ellos.

El impacto de la escasez afecta directamente la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Frente al nuevo panorama, el gremio hizo un llamado a los actores involucrados y autoridades competentes para que se implementen medidas necesarias que garanticen el derecho a la salud de quienes necesitan este tipo de fármacos. “Hacemos un nuevo llamado a todos los actores involucrados en la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos en psiquiatría, para que se adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales”, señaló la Asociación Colombiana de Psiquiatría, a través de su comunicado.

Finalmente, los psiquiatras reiteraron que garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es un elemento central dentro del sistema de salud, en la medida en que contribuyen al bienestar de las personas con enfermedades mentales.

“Garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales”, concluye la alerta emitida por la ACP.