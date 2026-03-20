Colombia

Mujer torturó su hijo de 12 años con un cuchillo caliente: la Policía la capturó por agredir al menor durante años

La investigación judicial descubrió un prolongado patrón de agresión, lo que llevó a la intervención inmediata de los entes judiciales y a la imposición de medidas para proteger a la infancia en la región

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El caso involucra a un
El caso involucra a un niño de 12 años que fue víctima en sucesivas ocasiones de agresiones de diversa índole en el entorno familiar, acción que llevó a la intervención de las autoridades judiciales del departamento - crédito Policía Nacional

La captura y judicialización de una mujer acusada de tortura agravada y violencia intrafamiliar en El Cerrito marcó un hecho relevante en el combate contra el maltrato infantil en el Valle del Cauca.

Un juez ordenó la detención preventiva de la acusada tras una investigación que documentó múltiples agresiones graves y sostenidas contra su hijo de 12 años.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue arrestada en el municipio de El Cerrito luego de que las autoridades judiciales reunieran pruebas que la señalan por agredir física y psicológicamente a su hijo de manera reiterada entre 2024 y 2025.

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De acuerdo con los informe policiales, citados por medios regionales, el niño habría sido víctima de episodios frecuentes de maltrato dentro del entorno familiar, particularmente en una vivienda del barrio El Porvenir, el 14 de noviembre del 2025.

Las investigaciones señalan que estos ataques no fueron incidentes aislados, sino parte de una situación persistente que afectó gravemente a la víctima durante dos años.

Las conversaciones registradas revelan cómo
Las conversaciones registradas revelan cómo la calma habitual de vuelo fue reemplazada por llamados a frenar ante la aparición de un helicóptero sobre el recorrido del avión, lo que exigió aplicar todos los protocolos previstos - crédito Visuales IA

Aquel día de novimebre, la madre calentó un cuchillo y lo aplicó sobre las manos de su hijo como supuesto castigo por la pérdida de un dinero en el hogar.

La Fiscalía y los jueces que analizaron el caso reiteraron que, además del uso del cuchillo caliente, existía un patrón de maltratos físicos y psicológicos continuos que agravaron el estado del menor.

La captura de la mujer se efectuó el 10 de marzo de 2026 en el barrio Centro de El Cerrito, en un operativo dirigido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

Aunque la acusada no aceptó los cargos en la audiencia, un juez de control de garantía de Cali la imputó, como ya se mencionó, tortura agravada y violencia intrafamiliar

Un hombre es capturado en Agustín Codazzi por amenazar a su pareja con una pipeta de gas

Un hombre de 41 años fue capturado en el barrio 7 de Agosto, Agustín Codazzi, departamento del Cesar, tras presuntamente amenazar con prender fuego a su pareja utilizando una pipeta de gas propano abierta y un encendedor, el 15 de marzo del 2026.

El hombre fue capturado por
El hombre fue capturado por la Policía tras la intervención realizada en el barrio 7 de Agosto de Agustín Codazzi. - crédito Policía Valledupar

La intervención policial, motivada por las alertas de la comunidad, evitó que la amenaza derivara en lesiones graves. Por disposición judicial, el implicado permanece bajo detención, mientras la Fiscalía avanza en el proceso por violencia intrafamiliar agravada, una conducta que en Colombia puede ser sancionada con hasta doce años de prisión cuando se acredita riesgo vital para la víctima.

El caso no constituye un episodio aislado en la región. Valledupar reportó 62 casos de violencia intrafamiliar solo en enero de 2026; de estos, 42 correspondieron a agresiones contra la pareja, 14 a otros familiares, cinco afectaron a niños y uno a un adulto mayor, conforme a los registros de Medicina Legal.

Estos datos ilustran la persistencia y gravedad del fenómeno en el departamento del Cesar y evidencian la vulnerabilidad de las mujeres frente a la recurrencia de este tipo de violencia en el entorno familiar.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados realizaban labores de control y fueron alertados por vecinos ante los gritos procedentes de una vivienda. Los agentes encontraron al hombre con el cilindro de gas abierto en el exterior del domicilio. Al percatarse de la presencia policial, el individuo ingresó al interior donde reanudó las amenazas contra su pareja.

La patrulla ingresó de inmediato y logró interceptarlo antes de que materializara la amenaza. “La rápida reacción de los uniformados permitió proteger la integridad de la víctima y evitar que la situación escalara a hechos de mayor gravedad”, destacó el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Las autoridades judiciales mantienen privado
Las autoridades judiciales mantienen privado de libertad al implicado mientras la Fiscalía adelanta la investigación, ya que el castigo por hechos similares puede alcanzar hasta doce años de prisión en Colombia - crédito archivo Colprensa

El presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía y presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento intramural dada la peligrosidad del hecho y el nivel de amenaza sobre la víctima, reportó Infobae.

Actualmente, la identidad del capturado se mantiene bajo reserva por garantía de presunción de inocencia. Permanece custodiado por las autoridades mientras se define su situación jurídica.

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