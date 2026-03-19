Presidentes de Colombia y Ecuador se reunirán en Lima para intentar frenar la crisis diplomática

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el de Colombia, Gustavo Petro - crédito EFE/ Presidencia De Ecuador

La reciente acusación del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la supuesta caída de un artefacto explosivo en la frontera con Ecuador provocó un aumento en la tensión bilateral. A esto se sumó la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles a varios productos de origen colombiano.

En respuesta a la escalada del conflicto, se habría programado un encuentro bilateral en Lima, Perú, los días 23 y 24 de marzo de 2026. En esta cita, delegados de ambos países buscarán abordar tanto el conflicto diplomático como el comercial, intentando encontrar soluciones que permitan disminuir la crispación actual, según información suministrada por Caracol Radio.

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La reunión se desarrollaría en presencia de la Comunidad Andina, organismo regional que supervisará el diálogo a través de su secretario general, Gonzálo Gutiérrez. El objetivo principal es mediar ante las diferencias surgidas recientemente y facilitar un espacio para el entendimiento entre las partes.

El conflicto entre ambos países involucra tanto la seguridad fronteriza como las relaciones comerciales, afectando a sectores económicos y sociales en la región. Las expectativas sobre la eficacia del diálogo en Lima son altas, dado el impacto que la situación ha tenido en la agenda regional.

Petro denunció bomba hallada en la frontera entre Colombia y Ecuador

El explosivo de fabricación cilíndrica y metálica presentaba inscripciones detallando la cantidad de pólvora contenida - crédito Captura de Pantalla Caracol Radio W

Las primeras imágenes de la bomba encontrada en la frontera entre Colombia y Ecuador han intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países, mientras se investigan los alcances del incidente que involucra un operativo militar ecuatoriano. El hallazgo, ocurrido pocos días después de una intervención del presidente Gustavo Petro, se produce en un contexto de restricciones comerciales impuestas por ambos gobiernos, que han deteriorado el comercio transfronterizo.

El explosivo, de 250 kg y estructura cilíndrica metálica, fue localizado en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales, departamento de Nariño, una de las zonas más expuestas de la frontera sur de Colombia. El artefacto, hallado en un cultivo de hoja de coca, no hizo explosión e incluía inscripciones que detallaban su carga de pólvora.

RTVC Sistema de Medios Públicos y Caracol Radio documentaron que el objeto fue sometido a peritaje por parte de las autoridades, a fin de determinar su procedencia exacta y los riesgos asociados.

La bomba, que no explotó, tiene un peso de 250 kg - crédito Captura de Pantalla Caracol Radio W

Esta bomba habría sido arrojada durante el operativo militar ecuatoriano del 6 de marzo de 2026, dirigido —según declaraciones recogidas por Caracol Radio— a golpear las finanzas de estructuras criminales en la zona fronteriza. Desde el gobierno de Ecuador recalcan que sus acciones no constituyeron una agresión contra territorio colombiano, sino que operaron exclusivamente en su suelo para combatir organizaciones armadas ilegales.

Lo ocurrido generó una rápida reacción política en Colombia. Durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro denunció el hallazgo y sugirió la posibilidad de una violación a la soberanía nacional.

Gustavo Petro insistió sobre el hallazgo de una bomba de gran tamaño en la frontera entre Colombia y Ecuador - crédito @Infopresidencia/X

Petro afirmó contar con pruebas que, a su juicio, comprometerían la responsabilidad directa de las fuerzas armadas ecuatorianas: “Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador”, expresó el jefe de Estado.

En respuesta al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Petro hizo un llamado a la diplomacia exterior y pidió la mediación de su homólogo estadounidense Donald Trump. Durante su intervención, Petro exhortó: “Y hay una cosa extraña que yo le pedí a (Donald) Trump: «Actúe». Llamé al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”. Esta solicitud evidenció la preocupación de Bogotá por una posible escalada militar.