Karol G organizará una feria para marcas de emprendedores latinos durante su presentación en Coachella: así pueden registrarse

La paisa encabezaría el cartel del famoso festival junto a la estrella pop Sabrina Carpenter según lo reveló la revista Rolling Stone - crédito montaje REUTERS/Daniel Cole - REUTERS/Amanda Perobelli

Karol G hará historia en la edición 2026 del festival Coachella al convertirse en la primera artista latina que encabeza el cartel como headliner, un logro que marca un antes y un después para la música latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

La cantante colombiana liderará la programación principal junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes también estrenan álbumes y prometen noches memorables en el Empire Polo Club de Indio, California, entre el 10 y el 19 de abril.

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La expectativa por su actuación se ha incrementado en las redes sociales, donde seguidores y asistentes al festival esperan escuchar temas como Tropicoqueta, Mañana será bonito, Latina Fovera e Ivonny Bonita. Karol G destacó que los ensayos comenzaron en enero y que el espectáculo fue planificado desde noviembre del año anterior, lo que anticipa una puesta en escena de alto nivel.

Karol G abrirá espacio para emprendedores latinos durante Coachella 2026

En medio de su histórica participación como primera latina en encabezar el festival Coachella, Karol G impulsará una iniciativa orientada a destacar la creatividad y el emprendimiento latinoamericano.

Según informó la cuenta oficial de Bichota Records, sello discográfico y parte del equipo de la artista, se habilitará el Flea Market by Bichota Records, un espacio que funcionará los días 12 y 19 de abril en The Street Fair en College of the Desert, en Palm Desert, California, para acompañar la celebración del festival.

Karol G habilitará un espacio para marcas y diseñadores latinoamericanos durante sus presentaciones en Coachella 2026 - crédito captura de pantalla fleamarketbybr.com

De acuerdo con la convocatoria difundida por Bichota Records en su cuenta de Instagram, la propuesta está dirigida exclusivamente a negocios, diseñadores y marcas con identidad propia de Latinoamérica.

La invitación busca que los emprendimientos participantes reflejen el orgullo nacional a través de sus productos, utilizando colores, banderas y símbolos culturales de sus respectivos países. “¿Eres artesano o tienes un emprendimiento que resalta los colores, la bandera o el orgullo de tu país? Te invitamos a ser parte del Flea Market by Bichota Records”, señala la campaña publicada por el equipo de Karol G.

La dinámica contempla que cada marca postulante inscriba sus productos en una de las tres categorías habilitadas: Ready to wear (prendas listas para usar e inspiradas en la identidad cultural de cada país), Accesorios (complementos como pañuelos, gafas, sombreros, bolsos y piezas handmade) y Piezas únicas (prendas o accesorios intervenidos a mano, personalizados o que destaquen técnicas distintivas). Solo se podrá participar en una categoría por emprendimiento.

La convocatoria está dirigida a negocios con identidad latinoamericana y permanecerá abierta hasta el 20 de marzo - crédito captura de pantalla fleamarketbybr.com

El proceso definido por Bichota Records consiste en una compraventa oficial: los emprendedores presentan sus productos y, si resultan seleccionados, la organización los adquiere para integrarlos al mercadillo. La convocatoria establece requisitos como contar con infraestructura para producción y envíos internacionales, presentar diseños propios que no infrinjan derechos de terceros y entregar un número mínimo de piezas antes de la fecha límite. Además, los productos deberán estar listos para usar y destacar la autenticidad y los colores nacionales.

Se seleccionarán 20 marcas finalistas que pasarán a una segunda fase. Los productos adquiridos serán exhibidos durante el festival, permitiendo a los asistentes conocer y adquirir creaciones originales de América Latina. El evento busca, según la organización, posicionar el talento regional y brindar visibilidad a emprendimientos independientes en el contexto de uno de los festivales musicales más relevantes del mundo.

La convocatoria de Bichota Records estará disponible hasta el 20 de marzo a las 12:00 p.m. El 23 de marzo se publicará la lista de las 20 marcas preseleccionadas y, hasta el 27 de marzo, se informará quiénes son los vendedores seleccionados. La inscripción se realiza a través del sitio fleamarketbybr.com, seleccionando la opción “Aplicar Ahora”, que dirige a un formulario donde se solicitan los datos requeridos.

En medio del anuncio de la feria para emprendedores, Karol se prepara para su presentación en Coachella - crédito @karolgtour/ Instagram

Bichota Records informa que la participación y el registro son completamente gratuitos. Además, aclara que el equipo de la cantante no trasladará a los emprendedores al Flea Market, sino únicamente sus productos. “No te llevamos a ti, pero sí a tu marca, tus diseños y a tus productos. Será una compra-venta del producto”, señala la convocatoria.