Colombia

⁠Isabella Valdiri, la hija de Andrea Valdiri, dejó a más de uno con la boca abierta con sus lujos: zapatos y tecnología son lo preferido

La joven fue entrevistada por un creador de contenido durante una dinámica y detalló los lujos a los que accede, precisando que todos corresponden a regalos otorgados por su madre, Andrea Valdiri

Guardar

La hija de Andrea Valdiri sorprendió con el costoso outfit que lleva cuando sale a la calle - crédito @letengoelchisme/IG

El reciente video en el que Isabella Valdiri revela el valor de las prendas y accesorios que llevaba puestos ha causado revuelo entre sus seguidores como los de su mamá, la influencer Andrea Valdiri.

La joven, de apenas 15 años, desglosó ante la cámara el precio de su vestimenta y sorprendió a miles con la suma total, muy por encima de lo que la mayoría imagina para alguien de su edad. Este tipo de dinámicas se han vuelto virales entre los jóvenes que presumen de los lujos que logran darse gracias a sus padres.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La joven regaló las tortas
La joven regaló las tortas que sobraron y dejó a más de uno sorprendido con su gesto - crédito @valdiriisabella/IG

Durante la entrevista, Isabella detalló que solo sus zapatos, de la marca Miu Miu, alcanzan los tres millones de pesos. El diálogo, grabado por un creador de contenido, permitió conocer no solo el precio de los calzados, sino la lista completa de marcas y valores en su atuendo casual.

Quienes se preguntan “¿cuánto cuesta el outfit de Isabella Valdiri?”, se encuentran con una respuesta clara: la suma de todas las prendas y accesorios que llevaba puesta la joven supera ampliamente los diez millones de pesos, sin contar los regalos costosos que ha recibido, como un PC gamer y un automóvil de lujo.

Precios y marcas del vestuario de Isabella Valdiri

La conversación comenzó con una pregunta directa sobre sus zapatos, a lo que Isabella respondió que su valor es de aproximadamente 800 dólares, cerca de tres millones de pesos al cambio actual. Añadió que la marca es Miu Miu, reconocida por su exclusividad y precios elevados.

Andrea Valdiri deslumbró con costoso
Andrea Valdiri deslumbró con costoso regalos para su hija Isabella con motivo de sus trece años - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El pantalón, según la propia Isabella, ronda los 40 dólares. La blusa, sencilla según ella, tiene un valor aproximado de 15 dólares. El hoodie, también parte de su conjunto, cuesta unos 50 dólares.

Uno de los accesorios que más llamó la atención fue una cadena, cuyo precio Isabella fijó en 4.000 dólares. Ante la sorpresa del entrevistador, la joven mencionó además una segunda cadena, regalo de su madre, aunque no especificó el valor “muchísimo” atinó a decir. La cartera que llevaba tenía un costo de 30 dólares.

Los lujos fuera del vestuario: tecnología y automóvil

Cuando el entrevistador le preguntó por el “capricho más caro” que se había dado este año, Isabella confesó que no suele comprar muchas cosas para sí misma. Sin embargo, mencionó dos objetos destacados: un equipo completo de PC gamer valorado en nueve millones de pesos y una aspiradora Dyson que, de acuerdo con su declaración, costó entre cinco y seis millones de pesos.

Hija mayor de Andrea Valdiri,
Hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella, reveló que su carro tiene una piedra de swarovski en el seguro de la puerta - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La lista de artículos de alto costo no termina ahí. Isabella también hizo referencia al regalo de su madre: un Mini Cooper 2025 cuyo precio supera los 170 millones de pesos por sus 15 años. Este dato, sumado a su ropa y accesorios, confirma que la hija de Andrea Valdiri disfruta de un nivel de vida poco común para adolescentes en Colombia.

Una vida rodeada de marcas y exclusividad

La viralidad del video no solo se debe a los precios que maneja Isabella, sino también a la naturalidad con la que responde a preguntas sobre marcas y cifras elevadas. Mientras conversaba, la joven reconoció que algunas prendas eran regalos y que otras las había elegido por su comodidad, aunque la suma final dejó a más de un seguidor sorprendido.

El impacto del video se refleja en los comentarios de quienes consideran que el acceso a lujos de este nivel no es habitual en la adolescencia. Sin embargo, Isabella ha dejado claro que sus gustos y posibilidades están a otro nivel, gracias al entorno familiar y la influencia de su madre.

La conversación, marcada por risas y comentarios espontáneos, cerró con una intervención de Andrea Valdiri, quien advirtió en tono jocoso: “Cuidado con la hija mía, porque te cago”, generando risas entre sus seguidores en redes.

Temas Relacionados

Isabella ValdiriAndrea ValdiriOutfitColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Meta: resultados del último sorteo del 18 de marzo de 2026 y números ganadores actualizados

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la jugada más reciente

Lotería del Meta: resultados del

María Fernanda Cabal arremetió contra Fecode por jornada de protesta en oposición a las medidas de Petro: “Este caso es digno de estudio”

La senadora del Centro Democrático cuestionó el anuncio del gremio de educadores de apoyar con su voto a Iván Cepeda, al considerar que su elección sería aún más perjudicial, según sus palabras, que la de un exintegrante del M-19

María Fernanda Cabal arremetió contra

Expertos en salud mental y derecho aclararon polémica sobre la adopción en parejas del mismo sexo en Colombia: “El rol de padre y madre puede ser sustituido”

Infobae consultó con dos abogados sobre qué dice la norma que dio la aprobación para que parejas “diversas” pudieran adoptar en el país

Expertos en salud mental y

Gobierno de Estados Unidos alertó sobre el peligro que representan el ELN y las disidencias para la región: “Continúan representando un riesgo”

La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, expuso ante el Senado que organizaciones criminales con base en Colombia producen y trafican narcóticos hacia el exterior, lo que implica una amenaza significativa para la población estadounidense

Gobierno de Estados Unidos alertó

Lotería de Manizales: resultado oficial del sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2026

Con únicamente un sorteo a la semana, se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales: resultado oficial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estas son las implicaciones de

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

ENTRETENIMIENTO

⁠Isabella Valdiri dejó a más

⁠Isabella Valdiri dejó a más de uno con la boca abierta con este costoso ‘outfit’: zapatos y tecnología son lo preferido

Así quedó la placa de nominados de ‘La casa de los famosos’: solo cuatro consiguieron salvarse

Karina García reaccionó al beso de su exnovio Altafulla con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Tiene talento para cortejar mujeres”

‘Culotauro’ y sus descargos por las críticas tras la entrevista a Juan Daniel Oviedo: “Nos falseó, ñero”

“Yo peleaba y me ponía alabanzas”: Aida Victoria Merlano aseguró que sufrió violencia psicológica y económica por parte de Juan David Tejada

Deportes

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Luis Díaz habló tras la clasificación del Bayern Múnich en Champions League: “Todavía queda mucho por recorrer”

Deportivo Cali y Santa Fe no se hicieron daño en Palmaseca: empate 1-1 por la Liga BetPlay

Hora y dónde ver el sorteo de las fases de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: los equipos colombianos conocerán a sus rivales

‘Lucho’ Díaz se mete en la historia de Europa y se corona como el máximo goleador colombiano en la Champions League