⁠Isabella Valdiri, la hija de Andrea Valdiri, dejó a más de uno con la boca abierta con sus lujos: zapatos y tecnología son lo preferido

La hija de Andrea Valdiri sorprendió con el costoso outfit que lleva cuando sale a la calle - crédito @letengoelchisme/IG

El reciente video en el que Isabella Valdiri revela el valor de las prendas y accesorios que llevaba puestos ha causado revuelo entre sus seguidores como los de su mamá, la influencer Andrea Valdiri.

La joven, de apenas 15 años, desglosó ante la cámara el precio de su vestimenta y sorprendió a miles con la suma total, muy por encima de lo que la mayoría imagina para alguien de su edad. Este tipo de dinámicas se han vuelto virales entre los jóvenes que presumen de los lujos que logran darse gracias a sus padres.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La joven regaló las tortas que sobraron y dejó a más de uno sorprendido con su gesto - crédito @valdiriisabella/IG

Durante la entrevista, Isabella detalló que solo sus zapatos, de la marca Miu Miu, alcanzan los tres millones de pesos. El diálogo, grabado por un creador de contenido, permitió conocer no solo el precio de los calzados, sino la lista completa de marcas y valores en su atuendo casual.

Quienes se preguntan “¿cuánto cuesta el outfit de Isabella Valdiri?”, se encuentran con una respuesta clara: la suma de todas las prendas y accesorios que llevaba puesta la joven supera ampliamente los diez millones de pesos, sin contar los regalos costosos que ha recibido, como un PC gamer y un automóvil de lujo.

Precios y marcas del vestuario de Isabella Valdiri

La conversación comenzó con una pregunta directa sobre sus zapatos, a lo que Isabella respondió que su valor es de aproximadamente 800 dólares, cerca de tres millones de pesos al cambio actual. Añadió que la marca es Miu Miu, reconocida por su exclusividad y precios elevados.

Andrea Valdiri deslumbró con costoso regalos para su hija Isabella con motivo de sus trece años - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El pantalón, según la propia Isabella, ronda los 40 dólares. La blusa, sencilla según ella, tiene un valor aproximado de 15 dólares. El hoodie, también parte de su conjunto, cuesta unos 50 dólares.

Uno de los accesorios que más llamó la atención fue una cadena, cuyo precio Isabella fijó en 4.000 dólares. Ante la sorpresa del entrevistador, la joven mencionó además una segunda cadena, regalo de su madre, aunque no especificó el valor “muchísimo” atinó a decir. La cartera que llevaba tenía un costo de 30 dólares.

Los lujos fuera del vestuario: tecnología y automóvil

Cuando el entrevistador le preguntó por el “capricho más caro” que se había dado este año, Isabella confesó que no suele comprar muchas cosas para sí misma. Sin embargo, mencionó dos objetos destacados: un equipo completo de PC gamer valorado en nueve millones de pesos y una aspiradora Dyson que, de acuerdo con su declaración, costó entre cinco y seis millones de pesos.

Hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella, reveló que su carro tiene una piedra de swarovski en el seguro de la puerta - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La lista de artículos de alto costo no termina ahí. Isabella también hizo referencia al regalo de su madre: un Mini Cooper 2025 cuyo precio supera los 170 millones de pesos por sus 15 años. Este dato, sumado a su ropa y accesorios, confirma que la hija de Andrea Valdiri disfruta de un nivel de vida poco común para adolescentes en Colombia.

Una vida rodeada de marcas y exclusividad

La viralidad del video no solo se debe a los precios que maneja Isabella, sino también a la naturalidad con la que responde a preguntas sobre marcas y cifras elevadas. Mientras conversaba, la joven reconoció que algunas prendas eran regalos y que otras las había elegido por su comodidad, aunque la suma final dejó a más de un seguidor sorprendido.

El impacto del video se refleja en los comentarios de quienes consideran que el acceso a lujos de este nivel no es habitual en la adolescencia. Sin embargo, Isabella ha dejado claro que sus gustos y posibilidades están a otro nivel, gracias al entorno familiar y la influencia de su madre.

La conversación, marcada por risas y comentarios espontáneos, cerró con una intervención de Andrea Valdiri, quien advirtió en tono jocoso: “Cuidado con la hija mía, porque te cago”, generando risas entre sus seguidores en redes.