Estudiante de la Universidad Nacional reportada como desaparecida murió en un accidente de tránsito en Bogotá

Sonia Alejandra Izquierdo Rocha cursaba su último año de Derecho y realizaba prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito @hanwenzhang1982/X

Durante la tarde del 17 de marzo de 2026, la desaparición de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de último año de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, movilizó a instituciones y redes sociales de Bogotá. Horas después, las autoridades confirmaron su hallazgo sin vida tras un accidente de tránsito sobre la NQS, una de las principales vías de la ciudad.

La joven, de 24 años, fue vista por última vez cuando abordó una motocicleta en el norte de Bogotá para dirigirse a su práctica en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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El trayecto se interrumpió abruptamente, de acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, que reportó a las 1:30 p. m. un violento siniestro en la intersección de la carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre.

El accidente involucró a un tractocamión de servicio público, un automóvil particular y la motocicleta en la que viajaba Izquierdo Rocha como pasajera.

Carteles con la imagen y datos de Sonia circularon en redes sociales tras su desaparición - @hanwenzhang1982/X

Las primeras versiones recogidas por El Tiempo detallan que el conductor de la motocicleta, un hombre de 34 años, resultó herido y fue trasladado a la Clínica Alcalá, mientras que Izquierdo Rocha falleció en el lugar a causa de las lesiones sufridas tras ser arrollada por el tractocamión.

La Policía confirmó oficialmente el fallecimiento. El teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la estación de Policía Santa Fe, señaló: “El pasado 17 de marzo se presentó un siniestro vial en el barrio 12 de Octubre, donde resultaron involucrados dos vehículos y una motocicleta, el cual dejó una mujer de nombre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha fallecida en el lugar de los hechos y quien se movilizaba como parrillera de la motocicleta. La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación”.

La identificación de la víctima requirió varias horas, lo que demoró la notificación a sus familiares, quienes ya habían activado la búsqueda y la difusión de alertas en redes sociales.

La Universidad Nacional de Colombia, la familia de la estudiante y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca difundieron avisos y pedidos de información en un intento por localizarla. Carteles con su descripción física, ropa y último paradero circularon entre la comunidad académica y en redes sociales.

Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de Derecho de 24 años, falleció en un accidente de tránsito en Bogotá - crédito @tacundinamarca/X

Mientras la familia y la comunidad universitaria intensificaban la búsqueda, una de las confirmaciones oficial del deceso llegó a través de las autoridades judiciales. Según información recabada por Noticias Caracol, un familiar de la joven expresó: “Lamentablemente, ya dimos con su paradero”.

El proceso de identificación fue complejo debido a la demora en el cruce de reportes entre las entidades de tránsito y los registros de personas desaparecidas.

El informe de tránsito establece que la motocicleta en la que viajaba Izquierdo Rocha transitaba entre vehículos cuando perdió el control, colisionó contra un automóvil particular y luego fue embestida por la tractomula.

La estudiante murió de forma instantánea y el conductor sufrió heridas de consideración. La inspección judicial del accidente fue realizada por unidades de tránsito y de la Policía Judicial, quedando el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El índice de fatalidad en Bogotá en aumento

El aumento de la siniestralidad vial en Bogotá durante 2026 ha encendido las alarmas de las autoridades.

Siete muertes en un solo día evidencian el aumento de la siniestralidad vial en Bogotá, con motociclistas como principales víctimas y un alza del 21 % en fallecidos durante 2026 - crédito @RutaBogotaNorte/X

En un solo día, siete personas murieron en accidentes de tránsito, reflejando una tendencia preocupante: entre el 1 de enero y el 18 de marzo, ya se registran 133 fallecidos, frente a 110 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 21 %.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha advertido que la mayoría de estas muertes son prevenibles y responden tanto a fallas en el comportamiento de los actores viales como a la necesidad de fortalecer los controles institucionales. La entidad considera que la siniestralidad vial constituye una crisis de salud pública que requiere acciones urgentes y coordinadas.

Los motociclistas encabezan la lista de víctimas fatales, con el 44% de los casos, seguidos por peatones (38%) y ciclistas (15%). Especialmente preocupante es el aumento de más del 60% en las muertes de motociclistas frente al año anterior. Además, estos vehículos están involucrados en el 60% de los fallecimientos de peatones y ciclistas, lo que evidencia su alta participación en los siniestros.