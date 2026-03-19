Colombia

Ataque sicarial en bar de Chapinero: video muestra el momento exacto del disparo contra el administrador

La víctima recibió varios disparos dentro del establecimiento. El agresor escapó en motocicleta junto a un cómplice y las grabaciones de seguridad fueron entregadas a la Policía

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Las imágenes captan el momento en que un hombre armado ingresa al establecimiento, dispara en repetidas ocasiones y abandona el lugar, mientras otro implicado lo espera para facilitar la fuga. - crédito CityTV

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga un ataque sicarial registrado en un bar de la localidad de Chapinero, donde un hombre de 45 años, identificado como administrador del establecimiento, falleció tras recibir múltiples disparos dentro del local. Las autoridades informaron que el incidente ocurrió durante la noche y que las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar constituyen una pieza clave para identificar a los responsables.

Según información preliminar conocida por CityTV, el atacante habría coordinado previamente una cita con una de las trabajadoras del bar, ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra el administrador.

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En ese momento, otro trabajador que se encontraba detrás del mostrador logró refugiarse, evitando resultar herido. Posteriormente, el delincuente huyó en una motocicleta que lo esperaba con un cómplice, tal como quedó registrado en las imágenes de seguridad.

La víctima, según reportó el medio ya mencionado, falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. Hasta el momento, la Policía no ha revelado detalles sobre un pronunciamiento de los familiares ni sobre el testimonio del trabajador que presenció el ataque.

Por otro lado, en rueda de prensa, Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, indicó que las investigaciones están en curso y que se están recopilando evidencias para determinar los móviles del ataque. “Estamos en toda la etapa de recolección de evidencias y materiales probatorios para determinar cuáles fueron los móviles”, afirmó.

Las autoridades adelantan la recolección
Las autoridades adelantan la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del homicidio. - crédito Colprensa

Además, confirmó que la huida se produjo mediante el uso de una motocicleta, siguiendo un patrón que ha sido recurrente en otros ataques recientes.

El caso se da a conocer pocos días después de otro incidente registrado en la localidad de Usaquén, el pasado 10 de marzo, en el que un hombre de 58 años resultó herido tras recibir varios disparos dentro de un establecimiento comercial. Testigos aseguraron que el agresor llegó acompañado de otra persona en motocicleta, utilizando una modalidad similar a la observada en Chapinero.

Otro caso similar fue el de José del Valle Valderrama Albornett, de 28 años, quien murió días después de recibir un atentado a bala frente a un bar en la avenida Primero de Mayo con carrera 69. Según testigos y cámaras de seguridad conocidas también por CityTV, dos hombres en motocicleta descendieron y dispararon contra el trabajador, quien fue trasladado a un centro asistencial, falleciendo diez días después.

La familia de José del Valle señaló que además de su labor como administrador y organizador de eventos en el bar, también se desempeñaba como cantante.

José del Valle Valderrama Albornett
José del Valle Valderrama Albornett falleció días después de ser atacado a bala frente al bar donde trabajaba, tras permanecer hospitalizado por la gravedad de sus heridas. - crédito CityTV

Posible relación con extorsiones en establecimientos nocturnos

Familiares de anteriores víctimas han sugerido que estos homicidios podrían estar vinculados con extorsiones a propietarios de bares y locales nocturnos en Bogotá, lo que estaría generando un incremento en los ataques contra trabajadores y administradores de estos establecimientos. Las autoridades no descartan esta hipótesis y continúan recopilando información de testigos y cámaras de seguridad para establecer conexiones entre los diferentes casos.

El video del ataque en Chapinero, ahora en poder de la Policía, es fundamental para dar con los responsables y reconstruir con precisión los hechos. La investigación busca no solo identificar a los autores materiales del crimen, sino también esclarecer si existe un patrón de delitos dirigidos a locales nocturnos de la ciudad.

El agresor escapó en motocicleta
El agresor escapó en motocicleta junto a otro sujeto, según se observa en las grabaciones del establecimiento. - crédito captura de video CityTV

Acciones y medidas de seguridad

De acuerdo al medio ya mencionado, la Policía ha reforzado la vigilancia en la zona y exhorta a los propietarios de establecimientos comerciales a mantener protocolos de seguridad para proteger tanto a sus trabajadores como a los clientes. Además, se espera que la evidencia recabada, junto con los testimonios de testigos, permita capturar a los responsables y prevenir futuros ataques.

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