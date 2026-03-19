Andrés Forero denunció colapso de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Petro: más de 700.000 pacientes en Santander sin medicamentos

Andrés Forero denunció que el interventor de la Nueva EPS, nombrado por Petro, es responsable del colapso del sistema de medicamentos en Santander - crédito @AForeroM/X - Nueva EPS

El representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero denunció a través de sus redes sociales una nueva crisis en la Nueva EPS, una entidad intervenida por el Gobierno nacional desde 2024.

Forero señaló que más de 700.000 afiliados del régimen subsidiado en Santander se encuentran sin acceso a medicamentos debido a una grave deuda que la EPS mantiene con su proveedor farmacéutico. La situación, según el congresista, agrava aún más la crisis que afecta al sistema de salud del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Forero expresó su preocupación por lo que calificó como una “crisis explícita” que está afectando a los pacientes de Santander. En su denuncia, el congresista aseguró que el interventor de la Nueva EPS, designado por el presidente Gustavo Petro, le debe al proveedor farmacéutico $61.000 millones, lo que impide la correcta distribución de los medicamentos: “Avanza la ‘crisis explícita’ a costa de los pacientes…”.

Andrés Forero denunció que más de 700.000 afiliados en Santander se quedan sin acceso a medicamentos debido a una deuda de $61.000 millones con su proveedor farmacéutico - crédito @AForero/X

Cabe destacar que esta denuncia se produce en un momento en el que el presidente Petro solicitó durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026 a sus ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Germán Ávila, que liquiden todas las EPS que estén en quiebra, entre ellas la Nueva EPS.

Nueva EPS está en números rojos: el déficit mensual y la creciente deuda es denunciada por congresista uribista

En su publicación, Forero adjuntó imágenes de un documento de Offimedicas, una empresa colombiana especializada en la dispensación de medicamentos, que revela el deterioro de la situación financiera de la EPS.

Según el documento, la cartera por cobrar de la Nueva EPS aumentó significativamente desde diciembre de 2025, con un saldo de más de $23.000 millones. A pesar de los esfuerzos de la empresa farmacéutica por contactar a los directivos de la EPS, no recibió respuesta o compromiso para solucionar el problema.

Offimedicas S.A. presenta una deuda creciente por $61.000 millones debido a pagos pendiente de la Nueva EPS - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El documento de Offimedicas también incluye una notificación formal en la que se anuncia la terminación de los contratos con la Nueva EPS debido a los incumplimientos financieros, por lo que se lee en el documento: “A pesar de los constantes acercamientos con los directivos de la Nueva EPS, no encontramos respuesta ni compromiso”.

Además, se establece que el contrato será terminado el 17 de mayo de 2026, lo que pondría fin a las obligaciones de la entidad con el proveedor farmacéutico.

El congresista Forero hizo hincapié en que los pacientes son los principales afectados por la falta de medicamentos y el incumplimiento de la Nueva EPS. En su mensaje, denunció que, mientras la entidad de salud no cumple con sus responsabilidades financieras, los más vulnerables siguen sin recibir el tratamiento médico que necesitan.

Los pacientes en Santander están sufriendo las consecuencias del incumplimiento de la Nueva EPS, que no realizó pagos adecuados a su proveedor farmacéutico - credito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, en el documento se puede ver a detalle los pagos y deudas correspondientes a los contratos de prestación de servicios entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. En las columnas del cuadro se reflejan los montos de las facturas presentadas cada mes, las sumas pagadas por la Nueva EPS, las retenciones realizadas y el déficit en el pago, lo que resalta un incumplimiento sistemático de la entidad en cuanto a sus obligaciones financieras.

A lo largo de los cuatro meses evaluados, el cuadro muestra un déficit mensual creciente en los pagos de la entidad de salud, lo que implica que la entidad ha pagado considerablemente menos de lo facturado.

En febrero de 2026, por ejemplo, se observa un pago parcial de $765 millones, con una retención adicional de $115 millones; sin embargo, estos montos son insuficientes frente a las facturas presentadas, lo que generó una deuda acumulada cada mes.

Denuncian que la intervención del Gobierno sobre la Nueva EPS no resolvió la crisis financiera - crédito Colprensa

De esta manera, la deuda pendiente de pago de la Nueva EPS aumentó de manera significativa, pasó de $38.158 millones en diciembre de 2025 a $61.452 millones en marzo de 2026. Este incremento de $23.293 millones (mencionados anteriormente) en solo cuatro meses evidencia un incumplimiento en los pagos por parte de la EPS, lo que justifica la decisión de Offimedicas de terminar los contratos de prestación de servicios, como se detalla en el resto del documento.