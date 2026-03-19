Adulto mayor de 82 años resultó gravemente herido tras un ataque de su propia hija en Soacha: esto se sabe

La hija de 25 años, autora de la agresión, fue hospitalizada preventivamente luego de la intervención de personal de la subintendencia de género - crédito Darek Delmanowicz EFE

La comunidad en el municipio de Soacha, Cundinamarca, se encuentra consternada tras el ataque que dejó a un hombre de 82 años en estado crítico por heridas en la cabeza.

La agresión fue perpetrada por su hija de 25 años, quien, según familiares y fuentes locales, padece esquizofrenia y muestra episodios de violencia recurrentes.

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El entorno familiar y la comunidad han manifestado una creciente preocupación ante la reiteración de episodios violentos en la vivienda.

El incidente ocurrió cuando, según relató Josefa Rodríguez Niño, abuela de la joven, la agresora “ya tenía listo el cuchillo”. La octogenaria sostuvo que el hombre no opuso resistencia durante el ataque, motivado por el afecto que siente hacia su hija.

La familia ha explicado que la joven fue diagnosticada con esquizofrenia y que ha tenido comportamientos hostiles durante años. “Ella siempre ha sufrido, pero no le han puesto la atención necesaria. Cuando no le dan dinero, reacciona de forma violenta”, detalló la familiar al medio regional City Tv.