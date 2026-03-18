Colombia

“Yo respaldo plenamente eso”: Iván Cepeda apoya liquidación de EPS ordenada por Petro en Colombia

Iván Cepeda respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar EPS en quiebra y defendió la medida en medio del debate nacional por el futuro del sistema de salud en Colombia

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Iván Cepeda apoyaría la liquidación
Iván Cepeda apoyaría la liquidación de algunas EPS - crédito AFP

El candidato presidencial Iván Cepeda respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro de iniciar la liquidación de varias EPS en Colombia, según información publicada por Semana. La postura se dio tras el anuncio realizado en un consejo de ministros.

El mandatario aseguró que no hay otra alternativa frente a la crisis del sistema, luego de que la reforma a la salud fuera rechazada por las cortes y el Congreso, de acuerdo con ese medio de comunicación. Esto llevó al Gobierno a plantear medidas administrativas.

Cepeda defendió la decisión y sostuvo que responde a problemas estructurales en el manejo de recursos dentro del sistema de salud. Sus declaraciones se suman a un debate que ha generado reacciones en distintos sectores.

- crédito Luisa González/REUTERS y
- crédito Luisa González/REUTERS y Álvaro Tavera/Colprensa

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Respaldo a la decisión del Gobierno

El candidato del Pacto Histórico expresó su apoyo a la medida anunciada por el presidente.

“Yo respaldo plenamente eso porque el peor robo en Colombia es el saqueo que hicieron determinadas empresas del sector de la salud”, afirmó Cepeda, citado por ese medio de comunicación.

El aspirante aseguró que, según su visión, existen problemas graves en la administración de los recursos destinados a la salud.

“Eso de manera sistemática se sigue negando y se ha dado un saqueo de esos recursos que son para la salud de los colombianos”, agregó.

Billetes Colombianos- crédito VisualesIA
Billetes Colombianos- crédito VisualesIA

Además, cuestionó la continuidad de recursos hacia entidades que, según él, no han cumplido su función.

“Existe la pretensión de que se les siga entregando plata a empresas que han demostrado su total ineficiencia para atender a los colombianos”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Contexto de la decisión presidencial

El anuncio del presidente Gustavo Petro se dio durante un consejo de ministros en el que se abordó la situación del sistema de salud.

Según lo indicado, el Gobierno iniciará procesos de liquidación en las EPS que se encuentren en condición de quiebra.

Gustavo Petro - Sistema de
Gustavo Petro - Sistema de salud - EPS - Reforma a la salud | crédito Colprensa

El mandatario sostuvo que esta decisión se toma ante la imposibilidad de avanzar con la reforma a la salud, que fue frenada en escenarios institucionales.

De acuerdo con ese contexto, el Ejecutivo considera que la liquidación de algunas entidades es una medida necesaria para enfrentar la crisis del sistema.

Debate y reacciones en el país

La decisión ha generado controversia y preocupación en distintos sectores del país.

Mientras algunos actores respaldan la medida, otros han advertido sobre posibles riesgos para los usuarios del sistema de salud.

Cepeda, por su parte, insistió en la necesidad de abrir un debate amplio sobre el modelo actual.

El candidato planteó que se debe discutir a fondo la situación del sistema y las alternativas para garantizar la atención a los ciudadanos.

Críticas desde otros sectores

El anuncio del Gobierno también provocó reacciones de figuras políticas y expertos en salud.

Algunos cuestionaron la forma en que se implementaría la medida y sus posibles efectos.

Se advirtió que la liquidación de EPS podría generar incertidumbre en los pacientes y en los distintos actores del sistema.

Además, se plantearon dudas sobre la capacidad de otras entidades para asumir la atención de los afiliados.

Escenario en medio de la campaña electoral

El pronunciamiento de Cepeda se da en un contexto electoral, en el que el sistema de salud se ha convertido en uno de los principales temas de debate.

Las posiciones frente a las EPS y la reforma a la salud marcan diferencias entre los candidatos.

En este escenario, el respaldo del candidato del Pacto Histórico a la decisión del Gobierno refuerza su alineación con las políticas del actual Ejecutivo.

El debate sobre el futuro del sistema de salud continuará siendo uno de los ejes centrales en la campaña presidencial de 2026.

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