Colombiano consultó a la IA cuánto cuesta realmente llenar el álbum Panini del Mundial 2026: “La matemática no perdona”

El colombiano afirmó que las jornadas de intercambio de láminas podrían alivianar un poco el golpe para el bolsillo - crédito @jaimehsilva/X

Un usuario de nacionalidad colombiana identificado como Jaime Silva publicó en X cuánto costaría llenar el álbum Panini del Mundial 2026 tras abrir una caja completa de sobres y someter el resultado a cálculos hechos con inteligencia artificial (IA).

“La matemática del Panini no perdona”, escribió el historiador y coleccionista al estimar que completar la colección sin intercambios podría costar cerca de USD 3 millones.

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Silva contó en un hilo de nueve publicaciones que recibió el álbum de Panini Colombia con el diario El Tiempo el viernes 1 de mayo de 2026 y que decidió abrir una caja completa de 104 sobres, equivalentes a 728 láminas, para medir cuántas servían realmente y cuántas salían repetidas.

Según los datos que compartió, de ese total logró pegar 560 láminas únicas, una cifra que equivale al 57% del álbum. Además, obtuvo 158 repetidas y le quedaron 420 pendientes.

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En esa primera caja, añadió, 78 de cada 100 láminas resultaron útiles y 22 fueron duplicadas.

El eje del hilo que Silva compartió en su cuenta de X es ese cálculo: con base en una sola caja, Silva proyectó cuánto se encarece completar el álbum a medida que avanzan los espacios llenos y cae la probabilidad de conseguir una lámina nueva.

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Su conclusión fue que una primera compra puede dar un impulso alto, pero que las últimas faltantes disparan el costo y vuelven poco eficiente seguir abriendo sobres.

Silva compartió el resultado que le arrojó la inteligencia artificial el viernes 1 de mayo de 2026 - crédito @jaimehsilva/X

Cuánto dinero tocaría destinar para completar el álbum Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 en Colombia

En su publicación, Silva afirmó que una caja cuesta 520.000 pesos colombianos.

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A partir de esa cifra, calculó un valor aproximado de $714 por cada lámina obtenida y de $929 por cada lámina útil dentro de la primera tanda.

El historiador sostuvo que ese costo crece con rapidez en las siguientes compras. En su proyección, para la cuarta caja el precio por cada lámina nueva superaría los $3.000, dado que el porcentaje del álbum ya completado reduce cada vez más las posibilidades de hallar piezas faltantes.

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Con esa misma lógica, estimó que una segunda caja lo llevaría al 81% del álbum, una tercera al 93% y una cuarta al 98%. El último tramo, escribió, ya no sería razonable completarlo solo con sobres.

Por qué las últimas láminas para llenar el álbum Panini son las más caras

Silva vinculó esa dificultad con el llamado “problema del cupón”, un modelo matemático que describe cómo obtener los elementos finales de una colección exige cada vez más intentos.

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En el hilo explicó que, con el 57% del álbum lleno, la probabilidad de que una nueva lámina sea útil cae al 43%.

Eso significa que de cada siete láminas de un sobre, en promedio solo tres serían nuevas en esa etapa del proceso. El resto tendería a repetirse, lo que encarece cada avance marginal hacia el álbum completo.

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La selección que menos láminas obtuvo con su primera caja de láminas fue Costa de Marfil - crédito @jaimehsilva/X

A partir de esa proyección, el coleccionista concluyó que completar la colección sin intercambio costaría entre $2′600.000 y $3′200.000, a lo que habría que sumar el precio del álbum, que se fijó en $15.000, y el eventual costo de láminas especiales compradas por separado.

Qué selecciones y jugadores identificó como los más difíciles

En otro tramo del hilo, Silva señaló que Costa de Marfil fue el equipo que peor le salió en su caja.

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El colombiano explicó que de las 20 láminas de esa selección solo obtuvo tres, cuando el promedio esperado por equipo rondaba las 15.

También mencionó a Japón, Croacia y Catar entre los conjuntos con menor presencia en su apertura.

Ese resultado, aclaró, no probaría que esas selecciones sean más raras en el sistema general de distribución, sino que obedecería a una variación estadística dentro de su caja.

Aun así, las describió como sus “pesadillas” al pensar en el proceso de completar el álbum.

Silva también destacó que la lámina más repetida en su caso fue la de Harry Kane, que le salió tres veces.

A partir de eso planteó una hipótesis: que Panini distribuye con mayor frecuencia a figuras de alta demanda para alimentar el mercado de intercambio, aunque en el hilo no aportó evidencia adicional distinta a su propia muestra.

El jugador que más veces le salió repetido al coleccionista colombiano fue el delantero de la selección de Inglaterra y compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich: Harry Kane - crédito @jaimehsilva/X

El intercambio de láminas, la salida más económica para completar la colección

Silva remató su análisis con una idea que atraviesa buena parte de la cultura de los álbumes: las últimas láminas no se consiguen de manera eficiente comprando más cajas, sino intercambiando repetidas o adquiriendo piezas puntuales.

En ese punto, el historiador y coleccionista mencionó la compraventa de láminas en el centro de Bogotá, en especial en el sector de la calle 19 con carrera Séptima, donde dijo que ya circulan ejemplares especiales con precios de hasta $120.000 cada uno.

Su cálculo final distingue dos escenarios: uno de cerca de $3′000.000 si todo se resuelve con compra directa y otro de $1′500.000 si se recurre al canje con paciencia.