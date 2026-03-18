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Tensión entre Colombia y Ecuador: el trasfondo diplomático que implica la nota de protesta de Petro

El Gobierno colombiano formalizó su reclamo tras identificar un artefacto explosivo ecuatoriano en su territorio

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Sigue la disputa entre los mandatarios de Colombia y Ecuador - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

Se han vuelto a generar diferencias entre los gobiernos de Colombia y Ecuador tras el hallazgo de un artefacto explosivo que, de acuerdo con las autoridades del país cafetero, sería del vecino país.

El presidente Gustavo Petro confirmó que la bomba hallada en territorio colombiano, cerca de la frontera, pertenece al Ejército ecuatoriano y anunció una nota de protesta diplomática.

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Mientras tanto, el artefacto fue neutralizado mediante detonación controlada, y Petro subrayó que no ordenó bombardeos en la zona. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, negó incursiones armadas en Colombia y afirmó que las operaciones se realizan solo en territorio ecuatoriano contra grupos ilegales.

A pesar de que los ministros de Defensa de ambos países hablaron para conciliar y evitar una confrontación, las publicaciones en redes sociales de ambos mandatarios han elevado la tensión.

Experta analizó la gravedad de la “nota de protesta”

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Sigue la tensión entre los Gobiernos de Colombia y Ecuador - crédito Reuters

En medio de la polémica, en diálogo con Infobae Colombia, la directora del programa de Ciencias Políticas y directora del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana Luisa Lozano analizó lo que implica la nota emitida por el Estado colombiano.

En primer lugar, habló sobre el uso real de la “nota de protesta”, que es una constancia de la molestia que existe por parte de Colombia por el hallazgo del artefacto explosivo en su territorio.

“Una nota de protesta es un instrumento que tienen los Estados como una forma de comunicación con los otros, esto es un derecho internacional y con esto manifiestan una disconformidad con la acción de otro Estado. Con toda la situación del artefacto, hay puntos para destacar como la posición del Gobierno Petro, que afirman que no es colombiano y acá pudo haber una intromisión de la soberanía, que con respecto al hecho, se reafirma a la otra nación una posición legal del hecho. Se deja una constancia oficial”.

- crédito @EspinosaRadio / X
- crédito @EspinosaRadio / X

Para la experta, la nota del presidente Petro es una forma de pedir un diálogo, lo que se registró de manera inicial el 18 de marzo entre los ministros de Defensa mediante una videollamada.

“El conflicto o la disconformidad no se queda en llamadas, se busca que llegue a un nivel en el que las cancillerías comiencen con una comunicación especial para resolver el problema y que esto se resuelva sin ningún tipo de confrontación. Uno ve que se exigen reparaciones, aunque no creo que este sea el caso. Esto pone, en un lenguaje diplomático, una forma de escalar o que no se entre en conflicto. Con esto se busca evitar una confrontación militar y tiene un efecto en la opinión pública”.

Por otra parte, Lozano indicó que los pronunciamientos de los presidentes han reavivado una disputa que demuestra que no hay trabajo en conjunto a la hora de combatir a la delincuencia en la zona fronteriza.

“Esto lo que hace es reafirmar la fricción entre países vecinos, que sigue latente con Ecuador y principalmente en cooperación fronteriza. Noboa habla de una operación contra grupos armados sin cooperación. Se refleja una ruptura de confianza en áreas que son claves para ambos”.

Los ministros de Defensa de
Los ministros de Defensa de ambos países protagonizaron el primer diálogo tras el hallazgo del explosivo - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

Por último, la docente indicó que la continuidad de las disputas entre presidentes puede responder a una necesidad de mejorar su imagen, lo que es aprovechado al destacar que hay diferencias políticas marcadas entre los mandatarios.

“Esto puede agudizar la crisis política, no solo entre estas dos naciones, sino también adversas para los líderes. Noboa tiene una popularidad que viene bajando y estas situaciones también generan una opinión o un impulso en la opinión pública. La popularidad de Petro no siento que esté tan baja, pero siempre estas crisis consolidan apoyos internos a nivel político”.

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