Gobierno Petro da por superada la disputa por el explosivo ecuatoriano encontrado en Putumayo

El presidente indicó que no hay intención de protagonizar una disputa con Ecuador - crédito Reuters/MinDefensa

En la tarde del 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al explosivo de las Fuerzas Militares de Ecuador que fue encontrado en territorio colombiano, lo que generó una nueva disputa diplomática entre los Gobiernos de ambos países.

En su cuenta de X, el mandatario colombiano explicó que se trató de una munición sin explotar de 250 kilogramos que estaba en territorio colombiano, y que, tras una visita en conjunto de la comisión técnica y de especialistas de Ecuador y Colombia, se concluyó (aunque no hay una certeza del 100%) que el artefacto cayó en el país cafetero tras rebotar inicialmente en territorio ecuatoriano.

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“Cayó en territorio colombiano, recorriendo aproximadamente 210 metros, sin generar afectaciones a personas o bienes. Aspectos relevantes: El trabajo conjunto entre Colombia y Ecuador evidencia madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido”, escribió Gustavo Petro.

El mandatario se pronunció por última vez sobre el explosivo encontrado en la frontera con Ecuador - crédito @PetroGustavo/X

El mandatario colombiano confirmó que no hay ningún tipo de sospecha de que Ecuador esté adelantando misiones militares en territorio colombiano, confiando por completo en que existe una relación positiva entre las partes.

“Ecuador informó que la operación se realizó de manera legítima en su territorio, con el objetivo de afectar amenazas criminales, sin intención alguna de provocar, afectar o generar desconfianza con Colombia. Esta misma apreciación la tiene Colombia, con base en los hechos confirmados y las relaciones que se han mantenido con los mandos militares”.

Por último, el presidente Petro indicó que cualquier tipo de aclaración en el futuro sobre este hecho se realizará exclusivamente a través de canales diplomáticos, terminando con la polémica que protagonizó con Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

“Ambos países coinciden en la necesidad de superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad. Se considera pertinente dar por superado el evento y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera”.

El mandatario compartió nuevas fotos del explosivo encontrado en la frontera - crédito @PetroGustavo/X

La videollamada que calmó la situación

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se registró dos días después de que se llevó a cabo una videollamada en la que los ministros de Defensa de ambos países, Pedro Sánchez y Gian Carlos Loffredo, hablaron sobre el explosivo hallado por las autoridades colombianas. Luego de los 90 minutos que duró la conversación, el Ministerio de Defensa de Ecuador emitió un comunicado de prensa en el que reveló detalles de la charla entre ministros.

“La reunión tuvo la finalidad de intercambiar y verificar la información presentada por ambos países. Dichos análisis demostraron que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue legítima, en el marco del conflicto armado no internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano. Se coordinó la conformación de una Comisión Técnica Binacional para verificar ‘in situ’ los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano. Desde Ecuador, ratificamos que nuestra lucha y las operaciones militares continuarán de manera firme y decidida contra las mafias, única y exclusivamente dentro del Ecuador”, es parte del comunicado emitido por el ministerio ecuatoriano.

Gustavo Petro terminó con las polémicas sobre este caso - crédito @PetroGustavo/X

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, realizó una publicación en su cuenta de X en la que confirmó la videollamada que sostuvo con el ministro ecuatoriano.

“Con el fin de esclarecer por qué y cómo apareció en territorio colombiano un artefacto explosivo empleado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sostuvimos una reunión virtual, junto a nuestra cúpula militar y de Policía, con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo Rendón @MinLoffredoEc, y los altos mandos de sus Fuerzas Armadas. La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano e informó sobre lo acontecido”.