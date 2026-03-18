Colombia

Reportan cierre en la avenida El Poblado, Medellín, por socavón tras desbordamiento de la quebrada La Presidenta

Las autoridades realizaron la remoción de un bus atrapado y verifican la infraestructura y redes de gas de la avenida mientras se coordinan los trabajos de reparación que podrían durar varios días

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Un bus quedó atrapado en
Un bus quedó atrapado en el socavón causado por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta en la avenida El Poblado. - crédito @FicoGutierrez/X

La avenida El Poblado registra cierre total en ambos sentidos debido a un socavón generado por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectaron la ciudad durante la tarde de este martes 17 de marzo. Esta arteria es uno de los corredores viales más importantes de Medellín y el cierre genera afectaciones significativas en la movilidad del sur de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el aguacero provocó una socavación bajo la vía, que ocasionó el colapso parcial de la banca de la avenida. En el lugar se formó un boquete de gran magnitud, que comprometió la estabilidad estructural del corredor. Durante la emergencia, un bus de servicio público quedó parcialmente atrapado, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Autoridades distritales explicaron que la quebrada La Presidenta, que atraviesa el sector por debajo de la avenida, fue el origen del daño. La presión del agua durante el fuerte aguacero debilitó el terreno, generando el colapso en un tramo clave de movilidad.

Como medida preventiva, se ordenó el cierre de la vía entre la calle 10 y el sector cercano a la Clínica Medellín, hasta que se realice una evaluación técnica completa que garantice la seguridad de los usuarios.

El alcalde Gutiérrez indicó: “La quebrada La Presidenta pasa por debajo de la avenida El Poblado; por las fuertes lluvias se genera una socavación y cede parte de la banca, ahí se va el bus y queda el boquete inmenso. Hemos cerrado por precaución la vía en ambos sentidos hasta que no estemos totalmente seguros para restablecer el tránsito.”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada, mostrando cómo la cobertura de la quebrada La Presidenta colapsó y un bus cayó parcialmente en el socavón. Aseguró que no hay heridos y pidió a la ciudadanía tomar desvíos mientras se realizan evaluaciones técnicas y se planifican las reparaciones. - crédito @FicoGutierrez/X

Medidas y atención de las autoridades

En el lugar trabajan de manera coordinada organismos como el DAGRD, la Secretaría de Movilidad y los equipos de infraestructura de la Alcaldía de Medellín. Además, Empresas Públicas de Medellín (EPM) realiza la inspección de las redes subterráneas, incluyendo una tubería de gas localizada en la zona, para evitar riesgos adicionales.

El alcalde informó que la remoción del bus atrapado se realizará de manera inmediata y que se iniciará la evaluación estructural del socavón para determinar los trabajos de reparación. Según Gutiérrez, los arreglos tomarán varios días, lo que mantendrá restricciones y afectará la movilidad en la zona sur de la ciudad, especialmente durante las horas pico.

Equipos del DAGRD y EPM
Equipos del DAGRD y EPM inspeccionan redes subterráneas tras el socavón generado por el desbordamiento en la avenida El Poblado. - crédito @DAGRDMedellin/X

Recomendaciones a la ciudadanía y movilidad alterna

Debido al cierre, las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar transitar por este sector y tomar rutas alternas, las cuales ya fueron actualizadas en aplicaciones de navegación como Waze y en los sistemas de información vial de la ciudad. La restricción aplica entre la calle 10 y el tramo de subida a la Clínica Medellín, en El Poblado.

El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y agentes de tránsito realizan desvíos en la zona, mientras se mantiene vigilancia para descartar la aparición de nuevos socavones. Las lluvias continúan generando afectaciones en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo desbordamientos en sectores como Provenza y Monterrey, según reportes de la administración distrital.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez reiteró en redes sociales que no se registraron personas lesionadas y pidió a los conductores seguir las recomendaciones de movilidad y prevención, reportando cualquier situación al 123.

Las autoridades trabajaron en la
Las autoridades trabajaron en la remoción del vehículo y en la evaluación de la infraestructura de la avenida El Poblado tras el desbordamiento. - crédito @FicoGutierrez/X

Situación actual en la avenida El Poblado

A la hora del reporte, el socavón mantiene bloqueado un tramo crítico de la avenida, mientras equipos técnicos verifican la cobertura vial y la estabilidad de la banca. La administración local adelantó que los trabajos de reparación implicarán la intervención de varios frentes, incluyendo infraestructura vial y revisión de redes de servicios públicos, para restablecer el tránsito de manera segura y prevenir futuros colapsos.

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