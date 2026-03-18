Policía ofrece millonaria recompensa por responsables de abandonar a un bebé recién nacido sin vida en un basurero de Pereira

Imagen de referencia - Autoridades de Pereira ofrecen recompensa de 50 millones de pesos por datos que permitan identificar al responsable del homicidio de la bebé recién nacida - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Pereira anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte datos que permitan identificar a los responsables de la muerte de una bebé recién nacida, cuyo cuerpo fue hallado con visibles signos de violencia dentro de una bolsa plástica en un depósito de basura del barrio Bello Horizonte, en la ciudadela Cuba de la capital de Risaralda.

Según informaron las autoridades, la investigación avanza con un despliegue de recursos técnicos y la colaboración pública es considerada esencial para esclarecer el caso y hacer justicia.

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“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que brinde información oportuna que contribuya al desarrollo de la investigación, con absoluta reserva. Cualquier dato puede ser suministrado a través de la línea 123 o a las autoridades competentes. Su colaboración es fundamental para hacer justicia”, informó la institución policial en un comunicado citado por Blu Radio.

El hallazgo tuvo lugar la madrugada del viernes 6 de marzo, cuando un habitante de calle —que buscaba material reciclable— encontró a la recién nacida envuelta en telas y prendas de vestir. Al notificar a las autoridades, los uniformados constataron que la menor no presentaba signos vitales y aún conservaba el cordón umbilical.

El director de la Policía Nacional también estuvo a cargo de exponer las cifras - crédito Colprensa

De acuerdo con los análisis técnicos realizados por Medicina Legal en Pereira, “la menor, de sexo femenino, tenía pocas horas de nacida y presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en la espalda, el cuello y la cabeza”. El estudio forense determinó la brutalidad del ataque, marcando las primeras pistas para la investigación en curso.

Con el objetivo de ubicar a la madre o a quienes abandonaron el cuerpo en el basurero, la Policía Metropolitana dispuso un grupo especializado y activó una serie de estrategias técnicas en coordinación con la administración municipal.

Entre ellas, se destacan el censo de mujeres embarazadas entre las semanas 33 y 36 de gestación en sectores cercanos al lugar de los hechos, así como la verificación detallada de registros de ingreso y salida de mujeres con recién nacidos en los centros hospitalarios de la región.

Imagen de referencia - Medicina Legal reveló que la bebé tenía pocas horas de nacida y presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca - crédito iStock

A la par de estas medidas, se realiza una auditoría de cámaras de seguridad en Bello Horizonte y barrios colindantes para identificar movimientos atípicos durante la madrugada del día en que fue hallado el cuerpo, sumado a las labores de vecindario encabezadas por las unidades de Infancia y Adolescencia. Estas tareas buscan recoger testimonios y reportes de posibles anomalías en las viviendas cercanas.

El cuerpo de la niña será trasladado a Bogotá para exámenes complementarios. Los procedimientos científicos en laboratorios especializados buscarán establecer cuánto tiempo sobrevivió la bebé tras su nacimiento y detectar posibles factores adicionales que contribuyeron a su deceso.

Por último, la administración local y la Policía Nacional enfatizan que cualquier dato será manejado bajo estricta confidencialidad para proteger a los informantes y avanzar en la identificación de los autores del crimen.

El cadáver de la menor será trasladado a Bogotá para estudios forenses avanzados que permitan determinar el tiempo que sobrevivió tras el nacimiento - crédito Medicina Legal Bogotá

En caso de que sean identificados los responsables del crimen, estos podrían enfrentar cargos por homicidio agravado, teniendo en cuenta el estado de indefensión por parte de la víctima.

Las consecuencias de este hecho han impactado gravemente a la comunidad del sector Bello Horizonte, donde la preocupación y el rechazo de los vecinos se suma al esfuerzo de la Policía Metropolitana de Pereira y el comité judicial para esclarecer la muerte del recién nacido y prevenir que crímenes similares se repitan en la región.

Este caso se suma al registrado en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, en el que un bebé recién nacido fue encontrado en una bolsa de basura arrojada al tejado de una vivienda del barrio Obando.

Imagen de referencia - La Policía Metropolitana de Pereira coordina con el CTI y Medicina Legal para esclarecer si el neonato nació con vida y definir las causas exactas de su muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según información publicada por El informativo Facatativá, el hallazgo ocurrió cuando residentes del sector escucharon el llanto persistente del niño y, al inspeccionar el tejado, descubrieron la bolsa con rastros de sangre, lo que respalda la hipótesis de que el nacimiento del menor se produjo apenas unas horas antes de su abandono.

Tras ser rescatado por vecinos y las autoridades, el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Facatativá, pero debido a su delicado estado fue remitido al hospital de Facatativá para recibir atención médica especializada, donde permanece bajo observación en la unidad de neonatos.