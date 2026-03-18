Colombia

Policía ofrece millonaria recompensa por responsables de abandonar a un bebé recién nacido sin vida en un basurero de Pereira

El cuerpo de la menor fue hallado con signos de violencia dentro de una bolsa plástica en un basurero de la capital del departamento de Risaralda

Guardar
Imagen de referencia - Autoridades
Imagen de referencia - Autoridades de Pereira ofrecen recompensa de 50 millones de pesos por datos que permitan identificar al responsable del homicidio de la bebé recién nacida - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Pereira anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte datos que permitan identificar a los responsables de la muerte de una bebé recién nacida, cuyo cuerpo fue hallado con visibles signos de violencia dentro de una bolsa plástica en un depósito de basura del barrio Bello Horizonte, en la ciudadela Cuba de la capital de Risaralda.

Según informaron las autoridades, la investigación avanza con un despliegue de recursos técnicos y la colaboración pública es considerada esencial para esclarecer el caso y hacer justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que brinde información oportuna que contribuya al desarrollo de la investigación, con absoluta reserva. Cualquier dato puede ser suministrado a través de la línea 123 o a las autoridades competentes. Su colaboración es fundamental para hacer justicia”, informó la institución policial en un comunicado citado por Blu Radio.

El hallazgo tuvo lugar la madrugada del viernes 6 de marzo, cuando un habitante de calle —que buscaba material reciclable— encontró a la recién nacida envuelta en telas y prendas de vestir. Al notificar a las autoridades, los uniformados constataron que la menor no presentaba signos vitales y aún conservaba el cordón umbilical.

El director de la Policía
El director de la Policía Nacional también estuvo a cargo de exponer las cifras - crédito Colprensa

De acuerdo con los análisis técnicos realizados por Medicina Legal en Pereira, “la menor, de sexo femenino, tenía pocas horas de nacida y presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en la espalda, el cuello y la cabeza”. El estudio forense determinó la brutalidad del ataque, marcando las primeras pistas para la investigación en curso.

Con el objetivo de ubicar a la madre o a quienes abandonaron el cuerpo en el basurero, la Policía Metropolitana dispuso un grupo especializado y activó una serie de estrategias técnicas en coordinación con la administración municipal.

Entre ellas, se destacan el censo de mujeres embarazadas entre las semanas 33 y 36 de gestación en sectores cercanos al lugar de los hechos, así como la verificación detallada de registros de ingreso y salida de mujeres con recién nacidos en los centros hospitalarios de la región.

Imagen de referencia - Medicina
Imagen de referencia - Medicina Legal reveló que la bebé tenía pocas horas de nacida y presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca - crédito iStock

A la par de estas medidas, se realiza una auditoría de cámaras de seguridad en Bello Horizonte y barrios colindantes para identificar movimientos atípicos durante la madrugada del día en que fue hallado el cuerpo, sumado a las labores de vecindario encabezadas por las unidades de Infancia y Adolescencia. Estas tareas buscan recoger testimonios y reportes de posibles anomalías en las viviendas cercanas.

El cuerpo de la niña será trasladado a Bogotá para exámenes complementarios. Los procedimientos científicos en laboratorios especializados buscarán establecer cuánto tiempo sobrevivió la bebé tras su nacimiento y detectar posibles factores adicionales que contribuyeron a su deceso.

Por último, la administración local y la Policía Nacional enfatizan que cualquier dato será manejado bajo estricta confidencialidad para proteger a los informantes y avanzar en la identificación de los autores del crimen.

El cadáver de la menor
El cadáver de la menor será trasladado a Bogotá para estudios forenses avanzados que permitan determinar el tiempo que sobrevivió tras el nacimiento - crédito Medicina Legal Bogotá

En caso de que sean identificados los responsables del crimen, estos podrían enfrentar cargos por homicidio agravado, teniendo en cuenta el estado de indefensión por parte de la víctima.

Las consecuencias de este hecho han impactado gravemente a la comunidad del sector Bello Horizonte, donde la preocupación y el rechazo de los vecinos se suma al esfuerzo de la Policía Metropolitana de Pereira y el comité judicial para esclarecer la muerte del recién nacido y prevenir que crímenes similares se repitan en la región.

Este caso se suma al registrado en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, en el que un bebé recién nacido fue encontrado en una bolsa de basura arrojada al tejado de una vivienda del barrio Obando.

Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La Policía Metropolitana de Pereira coordina con el CTI y Medicina Legal para esclarecer si el neonato nació con vida y definir las causas exactas de su muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según información publicada por El informativo Facatativá, el hallazgo ocurrió cuando residentes del sector escucharon el llanto persistente del niño y, al inspeccionar el tejado, descubrieron la bolsa con rastros de sangre, lo que respalda la hipótesis de que el nacimiento del menor se produjo apenas unas horas antes de su abandono.

Tras ser rescatado por vecinos y las autoridades, el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Facatativá, pero debido a su delicado estado fue remitido al hospital de Facatativá para recibir atención médica especializada, donde permanece bajo observación en la unidad de neonatos.

Temas Relacionados

Bebé muertoPereiraPolicía NacionalRecompensaColombia-Noticias

Más Noticias

María José Pizarro cuestionó a Jota Pé Hernández por cruce en el Congreso con Aida Quilcué: “Póngase las botas conmigo”

Este fue uno de los choques que más llamaron la atención durante la sesión del Senado el martes 17 de marzo, y en el que también figuraron los aspirantes a la Presidencia: Paloma Valencia e Iván Cepeda

María José Pizarro cuestionó a

El actor Juan Pablo Obregón reveló cómo Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

El empresario relató que ingresó al lugar acompañado por dos mujeres y un amigo, pero aseguró que una experiencia personal lo llevó a detenerse

El actor Juan Pablo Obregón

Inpec fijó los lugares de reclusión para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, vinculados en el caso de la Ungrd

Las medidas de aseguramiento privativo de la libertad para ambos legisladores se materializaron tras la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de corrupción en la Ungrd

Inpec fijó los lugares de

Johny Giraldo, el constructor encargado de remodelar el apartamento de Ricardo Roa, aseguró que tiene miedo: “Si me pasa algo, son él y Julián Caicedo Cano”

El constructor responsabilizó públicamente a figuras del entorno de Ecopetrol y busca resguardar su integridad tras denuncias que han agitado el tablero empresarial colombiano

Johny Giraldo, el constructor encargado

Abelardo de la Espriella controlará el ingreso de recursos a su campaña presidencial: “No se puede ser independiente cuando otro te financia”

El aspirante a la Presidencia de la República sostuvo que una auditoría internacional verificará todas las transacciones y que existirá una única cuenta bancaria

Abelardo de la Espriella controlará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Célula de las disidencias de

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El actor Juan Pablo Obregón

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Nataly Umaña habría lanzado contundente mensaje tras la separación de Alejandro Estrada y Yuli en ‘La casa de los famosos’: “Dos años de terapia”

Feid expandió su negocio y abrió una nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y los precios

BTS regresa con concierto gratuito transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde verlo en Colombia

Alejandro Estrada está ‘en el ojo del huracán’ por polémicos episodios revelados por Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos’: “No eres un caballero”

Deportes

Mario Alberto Yepes fue categórico

Mario Alberto Yepes fue categórico al referirse a un posible llamado de la selección Colombia a Falcao para el Mundial de 2026: “Una falta de respeto”

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Camila Osorio avanzó en el WTA 1000 de Miami, pero vivió un momento incómodo con su rival: qué pasó

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

James Rodríguez habló sobre su debut con derrota con el Minnesota United: “Fue duro entrar así”