Johny Giraldo, el constructor encargado de remodelar el apartamento de Ricardo Roa, aseguró que tiene miedo: “Si me pasa algo, son él y Julián Caicedo Cano”

Una declaración hecha en un medio nacional detalla que las intimidaciones surgieron tras el pago en efectivo de una obra, en medio de un escándalo relacionado con supuestas irregularidades contractuales y figuras del sector hidrocarburos - crédito Procuraduría / Colprensa

La entrevista realizada por Caracol Radio a Johny Giraldo, constructor a cargo de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, centró el debate público en Colombia durante la última semana.

Giraldo denunció en ese espacio haber recibido amenazas de muerte y señaló directamente a Ricardo Roa y a su pareja, Julián Caicedo Cano, como responsables en caso de que atenten contra su vida o la de su familia. La denuncia se produce dentro de un escándalo que involucra el pago en efectivo de la obra, intermediarios del sector hidrocarburos y presuntas irregularidades ligadas a contratos públicos.

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Giraldo manifestó que, de presentarse una agresión contra él o sus allegados, considera responsables a Roa y Caicedo Cano. Así lo reiteró en entrevista con Caracol Radio, en el Reporte Coronell, afirmando que las amenazas recibidas lo llevaron a presentar su testimonio y las pruebas correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

El constructor enfatizó que la motivación de sus denuncias es proteger su seguridad y la de quienes le rodean, señalando expresamente a los mencionados como responsables de cualquier futura agresión.

Desde el inicio de la conversación, Giraldo describió el ambiente de hostilidad que enfrenta. “He sido amenazado en dos ocasiones de muerte”, advirtió ante Caracol Radio.

Julián Caicedo Cano, novio de Ricardo Roa, director de Ecopetrol. Un constructor afirmó que las conexiones empresariales y la entrega de cuantiosas sumas de dinero están siendo investigadas a raíz de su acusación contra figuras relevantes en la petrolera nacional - crédito Colprensa / @julianccanoc / Instagram

Consultado sobre los responsables, Giraldo enfatizó: “Esto me pasa a mí, a mi familia, es Julián Caicedo Cano y Ricardo Roa Barragán”. Según explicó, considera a Caicedo Cano el verdadero tomador de decisiones en Ecopetrol y relaciona el origen de las amenazas con el círculo próximo a la presidencia de la empresa estatal.

“El presidente de Ecopetrol es Julián. Es el hombre que toma las decisiones”, remarcó Giraldo durante la entrevista.

Acusaciones sobre pagos irregulares en la remodelación del apartamento

En el transcurso de la conversación con el meido mencioando, el constructor reveló detalles sobre la entrega de dinero en efectivo para la obra. Indicó que recibió 2.000 millones de pesos en cajas de cartón durante un encuentro en una finca de Rionegro,

Antioquia. El intermediario fue el abogado penalista Hernando Ballesteros Traslaviña, descrito por Giraldo como persona de confianza de Roa.

Giraldo precisó que Ballesteros entregó personalmente el dinero, proveniente —según explicó— de Franky Ramírez, colaborador cercano del fallecido contratista del sector hidrocarburos William Vélez.

Fiscalía llevó a Ricardo Roa ante un juez por presunto tráfico de influencias en compra de lujoso apartamento en exclusivo sector de Bogotá - crédito captura de pantalla Audiencia Paloquemao

El constructor relató que, por temor a la ilegalidad, rechazó inicialmente recibir el pago en Medellín y solo aceptó si el propio Ballesteros actuaba como intermediario: “No, aquí yo le hice fue el trabajo a usted”, dijo Giraldo, aludiendo a su negativa a recoger fondos en otra ciudad.

Relación con Ecopetrol y las implicaciones empresariales y políticas

Las conexiones empresariales en torno a la remodelación apuntan al fallecido empresario William Vélez, dueño del Grupo Ethuss, compañía con multimillonarios contratos en Ecopetrol.

Giraldo aseguró que Vélez fue quien cubrió los pagos de la obra, confirmando la relación laboral previa entre el empresario y Roa antes de que este asumiera la presidencia de la petrolera.

Durante la entrevista con Caracol Radio, mostró un documento fechado el 5 de septiembre de 2024, en el que Franky Ramírez certifica haber entregado 2.000 millones de pesos a Ballesteros como honorarios por gestión de cobros. El papel lleva la firma de Ramírez, y Giraldo reconoció la autenticidad de la transacción, reiterando haber recibido el dinero a través de Ballesteros.

El contexto se amplía con la referencia a un contrato de adquisición de centrales eléctricas realizado entre junio y julio de 2024 por parte de Ecopetrol con empresas de Vélez, por un valor de 42 millones de dólares. La remodelación y el pago a Giraldo ocurrieron poco después de esas fechas. El constructor también mencionó a Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta de Talento Humano de Ecopetrol, señalando que las decisiones sobre nombramientos y contratos dependían de Julián Caicedo Cano.

Un constructor afirmó que las conexiones empresariales y la entrega de cuantiosas sumas de dinero están siendo investigadas a raíz de su acusación contra figuras relevantes en la petrolera nacional - crédito Luisa González / Reuters

“Recién empezaba Ricardo Roa en Ecopetrol, Julián Caicedo Cano se sentaba con Victoria mientras Ricardo y yo almorzábamos, a tomar las decisiones de quién entraba y quién no entraba a Ecopetrol”, detalló Giraldo. Destacó además la magnitud de la empresa: “El 63% de las exportaciones de Colombia las da Ecopetrol”.

Respuestas y polémica pública tras las declaraciones

Las declaraciones realizadas por Giraldo ante Caracol Radio generaron gran repercusión pública. El constructor respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien lo acusó en un Consejo de Ministros de estafar a Roa y provocar la muerte de Vélez. Giraldo desmintió tales acusaciones: “Eso está totalmente falso. La familia de Vélez confirmó que su muerte fue accidental”.

Giraldo afirmó haber consignado su testimonio y pruebas ante la Fiscalía General de la Nación y negó haber recibido fondos de bandas criminales. Describió cómo la denuncia afectó su vida personal: “Yo soy feliz andando por la calle, sentándome por una esquina a comerme una empanada... pero me metí desafortunadamente en este gran problema con este señor”.

En cuanto a la versión de Roa, el presidente de Ecopetrol admitió ante el medio haber declarado su impedimento en la adquisición de centrales de generación a empresas de Vélez. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas centrales sobre el monto, el destinatario y la forma de pago de la remodelación de su apartamento.

Las preguntas enviadas por Caracol Radio —sobre el valor pagado, la persona a la que se efectuó el pago y el método utilizado— siguen sin contestación por parte de Roa.