Gobierno nacional se pronunció ante casos de intoxicación por famoso reto viral del acetaminofén en redes sociales

Claudia Marcela Vargas Pelaez, directora Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud explicó los riesgos de esta tendencia viral - crédito Ministerio de Salud

Las autoridades de salud en Colombia prendieron las alarmas luego de que se viralizara en redes sociales, y entre la población joven del país, el peligroso desafío de ingerir grandes cantidades de acetaminofén.

La tendencia se ha convertido en un foco de debate en varios países de Hispanoamérica, como España, en los que las autoridades también debieron emitir llamados de vigilancia y responsabilidad tanto a padres de familia, como a las entidades asociadas con la salud, ante los casos de intoxicación derivados del ejercicio de la prueba, también identificada como “Reto del Paracetamol”.

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Voceros del Ministerio de Salud colombiano anunciaron que en el país está creciendo la difusión de esta peligrosa práctica, con la que los jóvenes estarían mostrando el consumo del analgésico para exponer quién resiste más, mientras incentivan el uso inadecuado de medicamentos de venta libre.

Jóvenes en Colombia estarían siguiendo el peligroso "reto del acetaminofén" en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Colprensa

Desde la cartera anunciaron que, al parecer, hay algunos casos recientes de intoxicación en el territorio nacional, que podrían estar relacionados con la cuestionable práctica. Por lo tanto, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS) advirtieron que estos retos “no son un juego”.

Qué puede provocar un exceso de acetaminofén en el cuerpo

Claudia Marcela Vargas Peláez, directora del Departamento de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud explicó los riesgos de esta tendencia viral en el cuerpo. De acuerdo con el análisis médico expuesto por la autoridad sanitaria, el riesgo más alto se concentra en que la sobredosis de acetaminofén puede provocar daños irreversibles o letales.

“El uso inapropiado de estos medicamentos puede llevar a graves daños a la salud e incluso a la muerte, como lo hemos visto en los casos recientes. Daño hepático fulminante o dejar secuelas graves en el funcionamiento de este órgano”.

Ante esta situación, expertos médicos al servicio del Ministerio de Salud pidieron a los servicios de urgencias garantizar la disponibilidad de N-Acetilcisteína inyectable, el antídoto utilizado para tratar intoxicaciones por acetaminofén, actualmente comercializado por Zambon y ADS Pharma.

El reto es más común en jóvenes y adolescentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde la cartera de salud exhortaron a las familias a mantener un control estricto de los medicamentos en casa y pidieron al Ministerio de Educación que active protocolos de prevención inmediata en todos los colegios.

“Es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos ‘retos’ que hoy amenazan su vida”, advierten las autoridades.

La vigilancia se deberá extender a droguerías, supermercados y grandes superficies, que deben “levantar alertas en caso de que una sola persona compre un número elevado de tabletas de acetaminofén y controlar el uso de estos medicamentos”.

Las instituciones de salud están obligadas a reportar cualquier caso de intoxicación por medicamentos al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima y al sistema de información epidemiológica del INS. La omisión de estos reportes “pone en riesgo la respuesta nacional”, recalcaron desde el ministerio.

Instituciones como la Secretaría de Salud de Cali ya emitieron llamados en el país, para mantener los medicamentos fuera del alcance de los menores y supervisar su uso en casa - crédito @secsaludcali/Instagram

Finalmente, insistieron, especialmente a los jóvenes, no difundir contenidos peligrosos en redes sociales y a los jóvenes y no dejarse influenciar por tendencias virales que pueden tener consecuencias graves.

“Ningún ‘reto’ digital justifica poner en riesgo la vida mediante el uso inadecuado de los medicamentos”, concluyó el comunicado.

En Bogotá se presentaron casos de intoxicaciones por el consumo del medicamento en 2025

A finales de 2025, el Hospital Infantil Universitario de San José de Bogotá reportó un preocupante aumento de intoxicaciones por acetaminofén, situación que enciende las alarmas de las autoridades médicas ante los riesgos asociados al uso indiscriminado de este analgésico, cuya presencia en más de cien medicamentos lo convirtió en un recurso habitual en los hogares.

En el segundo trimestre de 2025, Bogotá registró 242 casos de intoxicación por medicamentos, de los cuales cerca del 50% estuvieron relacionados directamente con el acetaminofén, de acuerdo con datos del Hospital Infantil Universitario de San José.

El consumo de este medicamento podría poner en grave riesgo la salud - crédito Invima

Según explicó Olga Melo, toxicóloga clínica de la institución, se observan dos comportamientos de riesgo: la ingesta accidental en menores de cinco años, atraídos por presentaciones como jarabes de sabor agradable —por ejemplo, el Dolex—, y el consumo voluntario de dosis tóxicas por adolescentes y adultos jóvenes, que puede ocasionar “daño hepático severo e incluso llevar a trasplante”.

La especialista agregó que la administración incorrecta es incentivada por el uso de cucharas caseras como dosificadores, la utilización de presentaciones concentradas en gotas sin indicación profesional y la combinación inadvertida de varios productos que contienen el mismo principio activo.