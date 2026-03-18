Fiscales y equipo investigador del caso de Miguel Uribe están siendo amenazados: Luz Adriana Camargo confirmó que son protegidos

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la identificación de una célula criminal involucrada en el crimen y en otros hechos delictivos sería la razón de las amenazas - crédito Fiscalía General de la Nación

Ante los medios de comunicación, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el equipo de investigación que está al frente del caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay está recibiendo amenazas. El político del Centro Democrático fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto de ese mismo año por la gravedad de sus heridas.

“Hemos recibido unas amenazas muy preocupantes y aparentemente serias contra el equipo de investigación que tiene el caso de Miguel Uribe (…). Los fiscales y el equipo de investigación han sido amenazados”, precisó la fiscal ante los medios de comunicación.

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Según explicó, los investigadores y fiscales involucrados en el caso han tenido avances importantes en las indagaciones, orientadas al esclarecimiento de los hechos. Esto ha llevado a la condena de algunas personas y a la privación de la libertad de otras mediante la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Murió el 11 de agosto - crédito Colprensa

En medio del trabajo investigativo, los funcionarios identificaron una célula criminal que fue la responsable de la materialización del atentado contra el precandidato presidencial de derecha. Este hallazgo sería el que tendría en riesgo al grupo de investigadores y fiscales.

“Estaría vinculada en otra serie de homicidios que se han venido descubriendo y tal vez a partir de esa revelación, hay una amenaza muy fuerte contra el equipo”, explicó Luz Adriana Camargo a la prensa, confirmando que los investigadores que están siendo intimidados están protegidos.

Así mismo, anunció que próximamente la Fiscalía revelará mayor información sobre el atentado perpetrado contra Miguel Uribe Turbay. Indicó que la investigación adelantada hasta el momento ya está concluyendo la fase de descubrimiento de los autores materiales y que se espera que pronto se avance a una nueva fase centrada en las personas que estuvieron detrás del crimen.

La fiscal general Luz Adriana Camargo informó que pronto esperan entregar información sobre las personas que estuvieron detrás del crimen cometido contra Miguel Uribe - crédito Colprensa

Sobre la posibilidad de que el grupo armado Segunda Marquetalia esté detrás del atentado, la funcionaria indicó que se está verificando si la organización está vinculada al magnicidio. Advirtió que la información concluyente sobre estas sospechas es responsabilidad del grupo de investigadores a cargo del caso.

“Ese es uno de los puntos que estábamos en este momento evaluando y yo no quisiera adelantar conclusiones que le corresponden al equipo de investigación, pero lo cierto es que vamos a tener avances ahí sobre ese tema”, detalló.

En octubre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado informando sobre amenazas de muerte que recibió el fiscal del caso. Indicó que el ente acusador ya tenía evidencias para confirmar la veracidad de las intimidaciones y de su alcance.

En octubre de 2025, la Fiscalía informó que el fiscal del caso de Miguel Uribe había recibido amenazas - crédito Luisa González/Reuters

En consecuencia, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, su familia y el abogado Víctor Mosquera se pronunciaron a través de una comunicación oficial, condenando los actos de hostigamiento que se estaban registrando en contra del funcionario y otras personas encargadas de la investigación del asesinato del senador.

“Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de amenaza, persecución o acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales y funcionarios judiciales que adelantan la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho atroz que constituye un crimen de lesa humanidad por su carácter sistemático, su motivación política y su impacto contra la vida, la dignidad y la estabilidad de una familia y de las instituciones democráticas del país”, expresaron.

De igual manera, reconocieron el trabajo de la Fiscalía y de las demás autoridades competentes que han estado involucradas en la captura y judicialización de las personas que participaron en el atentado.

En un comunicado difundido el 25 de octubre de 2025, el doctor Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, junto a sus allegados y representantes legales, expresaron su inconformismo con la obstaculización de las diligencias del caso - crédito Víctor Mosquera Marín

“Reitero mi plena confianza en las instituciones del Estado y en la independencia del sistema judicial colombiano, pilares del Estado social de derecho. Ninguna amenaza o intento de presión podrá desviar la búsqueda de verdad y justicia frente al magnicidio de mi hijo Miguel Uribe Turbay”, precisó Uribe Londoño.