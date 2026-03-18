Fecode convocó paro nacional de 24 horas el 15 de abril en rechazo al nuevo modelo de salud para docentes

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a un paro nacional de maestros para el 15 de abril, en rechazo a la forma en que se ha implementado el nuevo modelo de salud del magisterio.

La decisión, adoptada en la Junta Nacional realizada entre el 16 y 17 de marzo, responde a la inconformidad de los docentes por lo que consideran deficiencias sustanciales en el sistema de atención y la exigencia de medidas para salvaguardar sus derechos y condiciones laborales.

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Entre los reclamos destacados por la organización sindical se halla la defensa del Acuerdo 003 de 2024, que regula las modificaciones del esquema de salud y la contratación de servicios médicos para el sector.

Un punto central de la protesta es la protección inequívoca de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la exigencia a la Fiduprevisora —entidad encargada de administrar el fondo y dependiente del Ministerio de Hacienda— de garantizar la atención médica oportuna y sin suspensiones injustificadas, situación que, según Fecode, ha generado riesgos para la salud y la vida tanto de maestros como de sus familias.

Fecode solicitó la creación de una mesa técnica permanente con la Fiduprevisora para resolver los problemas operativos en la atención de salud del magisterio - crédito @fecode/X

Esta movilización, según señaló la Federación en una comunicación oficial, “no está dirigida contra el Gobierno nacional”, sino particularmente contra la gestión e implementación por parte de la Fiduprevisora y las entidades prestadoras de salud.

Los profesores informaron que el actual modelo, vigente desde mayo de 2024, eliminó a los operadores responsables de contratar la red de clínicas y hospitales (IPS), delegando esta función directamente a la Fiduprevisora.

Según el sindicato, esta modificación ha conllevado problemas en la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas, dificultades en la transcripción de incapacidades y suspensión de tratamientos, afectando así las garantías establecidas en años previos.

La federación también solicitó la constitución de una mesa técnica permanente con la Fiduprevisora y otras filiales, concebida como un espacio para destrabar los problemas operativos y avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados en materia de salud.

En este foro, explicaron, debe “permitir el avance en la implementación de cada uno de los puntos que influyen en la continuidad y calidad de la atención para el gremio educativo”, recogió Fecode en su resolución.

Según Fecode, la eliminación de operadores de contratación de servicios médicos desde mayo de 2024 ha generado demoras en citas, entrega de medicamentos y atención en las IPS - crédito @fecode/X

Además de las demandas vinculadas al sistema de salud, la convocatoria incorpora exigencias relacionadas con la situación laboral de los docentes.

El sindicato reiteró la urgencia de que el Gobierno emita los nuevos decretos salariales para el año 2026, normativa que se mantiene pendiente hasta la fecha. Reclaman igualmente el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y económicas adeudadas, con énfasis en la prima de mitad de año.

La Federación denunció la existencia de “falta de garantías sindicales” en un número considerable de entidades territoriales certificadas. Según Fecode, el impedimento a la libre reunión y representación gremial limita el ejercicio de sus derechos laborales fundamentales y dificulta la defensa colectiva de sus condiciones de trabajo.

Los docentes consideran indispensable intensificar la labor para la materialización de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, advirtiendo que “varios presentan retrasos sustanciales en su implementación”, en palabras difundidas por la organización en sus canales oficiales.

Hasta el momento, Fecode no ha señalado alteraciones al calendario académico como resultado inmediato de este cese de 24 horas. Sin embargo, resaltan que la jornada se configura como “llamado de atención urgente para evitar la profundización del deterioro en el acceso y calidad de la atención de los educadores y sus familias”.

El sindicato docente (Fecode) exige la defensa del Acuerdo 003 de 2024 y la protección de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En el plano político, la Junta Nacional de Fecode votó mayoritariamente a favor de avanzar en acuerdos para lograr “la más extensa unidad de los sectores democráticos y de izquierda”, con el propósito de respaldar en la primera vuelta presidencial la candidatura de Iván Cepeda.

La federación expresó que este respaldo apunta a “defender y seguir impulsando la tarea de las reformas sociales”, según lo publicado en sus redes sociales el 17 de marzo.

De acuerdo con el comunicado de Fecode, “la protesta busca hacer visible la crisis del sistema actual y exigir que las entidades responsables cumplan con sus obligaciones sin demoras ni interrupciones que afecten a miles de maestros y sus beneficiarios”.