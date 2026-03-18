Colombia

Escolta de la UNP frustó robo a vehículo oficial en el occidente de Bogotá

Los escoltas, sorprendidos por la agresión, respondieron de inmediato utilizando sus armas de dotación. Esta reacción evitó que los delincuentes consumaran el robo en una zona donde este tipo de delitos preocupa a los residentes

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Intento de robo a carro
Intento de robo a carro de la UNP fue frustrado por los funcionarios - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Un intento de hurto a una camioneta desencadenó un tiroteo en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, durante la madrugada del miércoles 18 de marzo. El hecho involucró a un grupo de asaltantes que, sin saberlo, interceptó un vehículo ocupado por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los escoltas, sorprendidos por la agresión, respondieron de inmediato utilizando sus armas de dotación. De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, esta reacción evitó que los delincuentes consumaran el robo en una zona donde este tipo de delitos preocupa a los residentes.

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Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes resultó herido. Los uniformados lograron capturarlo y trasladarlo a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.

El incidente se registró en la intersección de la carrera 72a con calle 51, una zona que ha enfrentado varios episodios de inseguridad similares en los últimos meses. Vecinos y comerciantes han manifestado repetidamente su preocupación por la frecuencia de estos hechos.

El medio de comunicación informó que la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de su grupo de investigación Sijín, revisa los videos de las cámaras de seguridad del sector. El objetivo es identificar y localizar a los demás implicados, quienes escaparon luego del tiroteo.

En este caso, la reacción de los escoltas frustró el asalto y permitió la captura de uno de los implicados, mientras que las autoridades continúan en la búsqueda de los otros sospechosos. La cooperación ciudadana y el análisis de pruebas audiovisuales son clave para avanzar en la investigación y reforzar la seguridad en el área.

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