El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

El actor Juan Pablo Obregón asegura que Dios evitó que cometiera una infidelidad - crédito @juanpaobregon/ Instagram

Juan Pablo Obregón, actor conocido por su participación en Chica vampiro, compartió recientemente una experiencia personal en la que relató cómo, según su testimonio, una intervención divina lo llevó a reconsiderar sus acciones antes de serle infiel a su esposa.

La historia fue contada durante una entrevista en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, donde el actor describió el momento en el que, estando en un motel, sintió que debía dar marcha atrás en sus intenciones.

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Obregón narró que había llegado al lugar acompañado de un amigo y dos mujeres. Según sus palabras: “Yo entro a un motel con el amigo que yo invité, las dos mujeres, ellos se sientan en la cama y les digo ‘esperen un momento’ y me voy a la ventana, saco un cigarrillo de marihuana, porque no era capaz de ser infiel si no hacía esto y me lo fumo”. El actor explicó que, tras ese momento, empezó a experimentar una serie de sensaciones que lo hicieron reflexionar.

Al observar a las personas que lo acompañaban en la habitación, recordó una escena de la película “El abogado del diablo”, en la que las mujeres aparecen como figuras demoníacas. “Yo las volteo a mirar y no las vi así, pero me acordé de una película que se llama El abogado del diablo, en donde él está acostado en la cama y ellas son diablas”, relató.

El actor confesó que, acompañado de un amigo y dos mujeres, vivió un momento de reflexión que lo hizo abandonar sus intenciones y priorizar a su esposa e hijos - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

El actor aseguró que comenzó a llorar en pleno motel y confesó a quienes estaban con él que no podía continuar. “Yo empiezo a llorar en pleno motel y yo lloraba y decía ‘perdón, Dios mío, yo no puedo hacer esto’ y les dije a ellas que yo era un hombre casado, que no podía hacer eso, yo amo a mis hijos, a mi esposa”, agregó. Obregón manifestó que, en ese momento, sintió que había recibido una señal de Dios para apartarse de la situación y mantener la fidelidad hacia su familia.

El relato de Obregón generó una variedad de reacciones en redes sociales. Mientras algunos pusieron en duda la veracidad de la experiencia, sugiriendo que podría tratarse de un efecto de las sustancias consumidas, el actor sostiene que ese episodio marcó un punto de inflexión en su vida. Según explicó, a raíz de lo sucedido, tanto él como su esposa iniciaron un proceso de acercamiento a la fe y de transformación personal.

Juan Pablo Obregón reveló cómo transformó su vida tras dejar la televisión

Obregón ha experimentado un cambio significativo en su vida en los últimos años. El actor, que durante mucho tiempo estuvo vinculado a la televisión colombiana, atravesó momentos personales complejos que lo llevaron a replantear su rumbo profesional y personal. Según explicó, la falta de nuevas oportunidades en la pantalla chica fue uno de los factores que lo impulsó a buscar alternativas fuera del medio artístico.

El actor dio detalles de su nueva vida lejos de la fama - crédito @ mariadeobregon / Instagram

En declaraciones ofrecidas hace un tiempo, Obregón relató que su acercamiento a la espiritualidad fue determinante para superar distintas crisis, incluidas pérdidas personales y dificultades en su matrimonio.

“¿Qué pasó conmigo? Gran parte es una decisión personal. A mí, Dios me salvó prácticamente la vida en mi caminar hacia Él”, expresó el actor, quien actualmente dedica gran parte de su tiempo a compartir su experiencia de fe y a fortalecer su familia junto a su esposa, Ana María Malagón, y sus seis hijos.

La conexión con la religión católica ha sido clave en su proceso. Obregón y su familia han construido un hogar basado en principios religiosos y han emprendido un negocio enfocado en la venta de artículos religiosos. Su emprendimiento, Santo Corazón, ofrece “souvenirs para católicos”, tales como libros, biblias y peluches de figuras religiosas, muchos de ellos elaborados a mano por la familia.

El segundo emprendimiento del actor -crédito @santocorazonjm / Instagram

El actor utiliza sus redes sociales para promocionar estos productos y pedir apoyo a sus seguidores, además de solicitar oraciones y colaboraciones para sus proyectos.

Además de su emprendimiento familiar, Obregón ha iniciado un negocio de compra y venta de autos reparados, buscando alternativas para sostener a su familia ante la ausencia de nuevas propuestas en televisión.