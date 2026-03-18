Ejército destruyó laboratorio de cocaína que generaba más de $20.000 millones de ganancias mensuales

El Ejército entregó un balance del operativo - crédito Ejército Nacional

En la lucha contra el narcotráfico que sostiene el Estado colombiano, el Ejército informó que el 17 de marzo se registró la destrucción de un laboratorio con capacidad para producir hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales.

El operativo que se llevó a cabo en el Vichada fue realizado por las tropas de la brigada 18 de la institución, a través del batallón de infantería Efraín Rojas Acevedo, y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que fue clave en la ubicación del sitio.

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El laboratorio estaba en poder del frente José Daniel Pérez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que recibia ingresos de hasta 20.000 millones mensuales por la droga que sacaban de este lugar.

El ELN generaba ingresos por más de 20.000 millones de pesos con este lugar - crédito Ejército Nacional

Tras identificar la ubicación del lugar, se ordenó la destrucción de todos los elementos que fueron incautados en zona rural del municipio de Cumaribo. En el balance oficial del operativo informaron que en las actividades estuvo el Grupo Inteligencia Naval de la Orinoquía y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina 51.

“Durante la operación, desarrollada en la inspección El Placer, fueron hallados insumos y equipos utilizados para el procesamiento del narcótico, entre ellos soda cáustica, combustibles, químicos, plantas eléctricas, compresores y tanques plásticos. La afectación económica a esta estructura criminal supera los 22.000 millones de pesos”, informó el coronel Roberto Contreras Félix, comandante de la Brigada 28 del Ejército Nacional.

El uniformado indicó que el Ejército Nacional continuará debilitando las fuentes de financiamiento de los grupos armados organizados, ratificando su compromiso con la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los colombianos.

Así era el laboratorio que fue destruido por el Ejército en el Vichada - crédito Ejército Nacional

Autoridades arremeten contra el ELN

El ELN también sufrió la destrucción de un laboratorio de producción de cocaína gestionado por el frente Efraín Pabón en Villa Sucre, Norte de Santander, en donde las autoridades incautaron 822 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 428 kilogramos de insumos sólidos y 2.784 galones de componentes líquidos, además de equipos y maquinaria utilizados para la fabricación de estupefacientes.

En paralelo, se realizó una operación en Tumaco, Nariño, donde se desmanteló otro punto de procesamiento de droga con capacidad mensual de 4.5 toneladas. Las investigaciones señalaron que los cargamentos producidos eran enviados a través de rutas que cruzan la frontera con Venezuela, con destino final en Centroamérica y Estados Unidos.

Estas ofensivas militares buscan debilitar las redes del narcotráfico y limitar el accionar del ELN, que, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, es el enemigo en común que tienen Colombia y Venezuela.

“El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela, y es un enemigo de Latinoamérica. Si dejase las armas, dejaría de serlo; pero a pesar de que se le dio la mano para hablar, y se estaba hablando, y yo busqué que el gobierno de Venezuela con su ejército cercara las intenciones militares del ELN, tema que se perdió en la actual coyuntura, el ELN decidió entrar con ‘Pablito’ al Catatumbo y matar a 200 campesinos. El ELN mata gente de Colombia, también mata gente de Venezuela”, ha sido una de las declaraciones del mandatario nacional sobre la importancia del grupo guerrillero en el contexto criminal de la región.

El grupo armado tiene en la frontera un punto clave para el paso de cocaína hacia el exterior - crédito AFP

Cabe mencionar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene presencia activa en zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, especialmente en departamentos colombianos como Norte de Santander, Arauca y Cesar, y en estados venezolanos como Apure y Zulia.

Esta ubicación estratégica facilita el control de rutas del narcotráfico, minería ilegal y contrabando. El ELN aprovecha la porosidad de la frontera para refugiarse, reorganizarse y expandir sus operaciones, dificultando la acción de las autoridades de ambos países. La cooperación limitada entre Colombia y Venezuela ha permitido que el grupo armado consolide estructuras y continúe sus actividades ilícitas en la región fronteriza.