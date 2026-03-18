Colombia

Desmantelan en La Calera un evento internacional de pelea de perros con apuestas clandestinas en una finca

Durante el operativo, que dejó 12 personas capturadas —nueve de ellas originarias de Ecuador, Venezuela y República Dominicana—, las autoridades hallaron dos perros muertos en la finca

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El operativo se llevó a
El operativo se llevó a cabo en jurisdicción de La Calera, municipio vecino a Bogotá - crédito Fiscalía

En una operación conjunta desarrollada en la vereda Aurora Alta de La Calera (Cundinamarca), las autoridades desarticularon una convención internacional clandestina de pelea de perros, evento que reunió a participantes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación en su informe a medios de comunicación la mañana del miércoles 18 de marzo de 2026, el hallazgo se produjo tras labores coordinadas entre el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

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El informe oficial señala que la ubicación del evento fue posible gracias a información recopilada sobre la existencia de una autodenominada convención donde se realizaban enfrentamientos entre perros, algunos traídos del extranjero.

La intervención se realizó con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de los institutos de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y Cundinamarca, quienes acompañaron el procedimiento de registro y allanamiento autorizado por orden judicial.

Durante la incursión, los agentes encontraron un cuadrilátero de madera preparado para los combates y sorprendieron en flagrancia a nueve ciudadanos extranjeros —provenientes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana— y cuatro colombianos.

Los detalles del operativo se conocieron el miércoles 18 de marzo de 2026, luego del operativo liderado por parte de la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía

Entre los detenidos figuran un veterinario y el presunto organizador del encuentro, identificado como Juan Esteban León Ramírez, responsable de convocar a los asistentes a través de grupos cerrados y redes sociales con el fin de promover apuestas ilegales.

Como resultado del operativo, las autoridades recuperaron doce perros en condiciones de salud precarias, de los cuales cuatro eran utilizados como carnadas para iniciar las peleas.

Sumado a todo lo anterior, se hallaron dos caninos muertos en el lugar. La Fiscalía imputó a los trece capturados los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física del animal, ambos cargos en modalidad agravada.

Los implicados aceptaron los cargos, pero para dos de los procesados, el organizador y el veterinario Carlos Cifuentes Hernández, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El resto de los investigados permanecerá vinculado al proceso judicial mientras se define la sentencia condenatoria.

Dos perros fueron hallados muertos
Dos perros fueron hallados muertos en la finca - crédito Fiscalía

Los detalles en medio de la audiencia: qué se encontraron las autoridades en la finca de La Calera, en Cundinamarca

Como parte del proceso judicial, en la audiencia de legalización de captura de los extranjeros y connacionales, se precisó por parte del fiscal como “estas personas que estuvieron como meramente espectadores, como lo anuncian ellos, realizaron una financiación de dicho evento. ¿Cómo realizaron esa financiación de dicho evento, su señoría? Porque previamente a la realización y de acuerdo a la información obtenida por parte de la Policía Judicial, para poder ellos asistir a este tipo de actividades tenían que hacer un pago previo”.

Dicho pago rondaba entre los 200.000 y 300.000 pesos colombianos.

El funcionario añadió en su explicación que “parte de ese pago para poder asistir a este tipo de eventos genera precisamente esa financiación de estos eventos”, algo que calificó en su exposición como “desarrollo de estas conductas punibles”.

Ya en cuanto a los hallazgos que se reportaron por parte de los agentes en la finca, el fiscal agregó en la audiencia virtual, que en ese lugar se desarrollaban “peleas de perros clandestinas con fines de lucro”.

En una de las zonas de la finca se divisaron “unas instalaciones dispuestas como un lugar tipo quiosco acondicionado para espectadores con sillas plásticas, alimentos, bebidas gaseosas y embriagantes, así como una estructura tipo ring ubicada en la parte posterior derecha de este espacio, con rastros visibles de sangre en sus medias paredes”, describió el funcionario judicial.

Los detenidos en medio del
Los detenidos en medio del operativo fueron presentados ante un juez por parte de la Fiscalía - crédito Fiscalía

Por si fuera poco, y como añadió el fiscal, “estudios profesionales por parte de veterinarios adscritos al grupo Gelma, Institutos de Protección Animal, permitieron establecer que dos caninos se hallaron muertos con evidencia de lesiones traumáticas visibles en varias regiones y presenciar sangre fresca, concluyendo una muerte violenta asociada a confrontación”.

En la lectura del informe, se precisó que también fueron rescatados “seis caninos con lesiones graves que evidencian maltrato prolongado y una exposición a eventos de confrontación animal que afectan su salud tanto física como emocional, lo cual generó un menoscabo grave en su integridad física y bienestar animal”.

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