Colombia

Colombiano reveló que, al mudarse a España con su novia, esta lo abandonó para dedicarse a la prostitución: “Ya no creo en el amor”

El video generó risas e indignación por la actitud de la mujer, aunque algunas personas cuestionaron la veracidad de la historia

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Mediante la cuenta de TikTok de confesiones CrowdyConfessions un colombiano en España hizo una dolorosa revelación sobre lo que es migrar con la pareja - crédito CrowdyConfessions / TikTok

Un usuario colombiano compartió en CrowdyConfessions su experiencia tras migrar a España con su pareja. En su relato, confesó: “Yo vivía en Colombia y me traje a mi novia a vivir a España. También tenía dieciocho años como yo” comenzó diciendo.

Y continuó: “Yo la traje, le compré el, el pasaje, el tiquete, todo.” Sin embargo, la relación terminó abruptamente: “Cuando llegamos aquí, a la semana me terminó, me dejó, me puse triste, perdí dinero, tiempo” reveló a la cámara, no obstante, la siguiente confesión generaría revuelo en redes sociales: “Me puse triste, perdí dinero, tiempo y después me di cuenta que España era una prostituta”.

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El joven relató que, tiempo después, supo que su exnovia apareció anunciada en una página de servicios sexuales.

“Me di cuenta después porque me mostraron que estaba en una página de prostitutas y yo: ‘Oh, what the fuck?’”, comentó entre risas. Cerró su testimonio con ironía: “Ya no creo en el amor. Por si alguien ve esto, acá estoy disponible para cualquier suiza”.

Las reacciones no tardaron en aparecer en la publicación: “No perdiste nada... ganaste”, “Eso de traerse leña al monte no va”, y otros compartieron experiencias similares: “Yo dure 20 años con mi mujer dos hijos y nos fuimos para USA y a los 3 meses se fue a vivir con otro”, algunos usuarios se tomaron el hecho con humor: “Yo la hubiera contratado jaja”, pero no faltó quien afirmó: “Eso ya lo he escuchado varias veces”.

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