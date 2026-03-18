BTS regresa con concierto transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde ver en Colombia

BTS regresa con el concierto en vivo “BTS: El comeback en vivo | Arirang”, que será transmitido globalmente por Netflix el 21 de marzo de 2026 - créditp REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

BTS confirmó su regreso a los escenarios con un concierto en vivo desde Seúl titulado BTS: El comeback en vivo | Arirang.

El evento será transmitido en directo a nivel mundial por Netflix el 21 de marzo de 2026. Esta será la primera vez que el servicio de streaming realiza una transmisión en vivo de un concierto de K-pop, marcando un hito para la plataforma y para el grupo.

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El show tendrá lugar en la emblemática Plaza Gwanghwamun, en el corazón de Seúl, y celebrará el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Arirang, que sale a la venta el 20 de marzo de 2026.

El concierto contará con los siete miembros originales —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook—, quienes vuelven a reunirse tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El espectáculo incluye la presentación en vivo de nuevas canciones, una puesta en escena de gran formato con 50 bailarines, músicos tradicionales y proyecciones multimedia sobre los históricos portones del palacio, bajo la dirección de Hamish Hamilton, reconocido por la producción de eventos como el Super Bowl.

Para los fans en Colombia, la transmisión en Netflix comenzará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 6:00 a.m. hora colombiana (8:00 p.m. KST – hora de Corea). La señal estará disponible para suscriptores de Netflix en más de 190 países y permitirá ver el regreso de BTS en tiempo real.

La transmisión en Colombia estará disponible desde las 6:00 a.m. a través de Netflix, permitiendo a los fans seguir el show en tiempo real - crédito captura de pantalla BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG/ Netflix

El concierto de Gwanghwamun Square marca el regreso grupal de BTS tras casi cuatro años de pausa, y es el inicio de una nueva etapa que incluye el lanzamiento de Arirang y una gira mundial que comenzará en abril. Además, el 27 de marzo se estrenará en Netflix el documental BTS: The return, que mostrará el proceso creativo y el reencuentro de la banda en el estudio.

¿Por qué BTS estuvo por fuera de los escenarios por varios años?

La banda de K-pop estuvo alejada de los escenarios durante casi cuatro años debido a una combinación de razones personales y obligaciones legales en Corea del Sur.

A mediados de 2022, la banda anunció que sus integrantes dedicarían un periodo a proyectos individuales, motivados por la necesidad de reflexionar sobre la dirección del grupo y explorar caminos personales en la música. Durante este tiempo, cada miembro lanzó álbumes y sencillos propios, y varios de ellos realizaron giras y colaboraciones fuera de la agrupación.

Un factor determinante en esta pausa fue el servicio militar obligatorio. Según la legislación surcoreana, todos los hombres deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio antes de los 30 años. BTS, pese a su impacto cultural, no recibió una exención y, tras su último concierto grupal en Busan en octubre de 2022, los integrantes comenzaron a enlistarse de manera escalonada.

BTS estuvo fuera de los escenarios casi cuatro años debido a proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur - crédito Reuters

Jin fue el primero en diciembre de 2022, seguido por J-Hope en abril de 2023, Suga en septiembre de 2023 y el resto de los miembros (RM, Jimin, V y Jung Kook) en diciembre de ese año. Suga realizó su servicio como agente de apoyo comunitario debido a una lesión en el hombro.

La pausa también sirvió para que la banda renovara su visión y preparara su regreso con una mentalidad nueva.

A lo largo de este periodo, Army, el fandom de BTS, se mantuvo activo apoyando las carreras en solitario de los integrantes y esperando el regreso del grupo completo. El reencuentro ocurrió en 2025, cuando todos finalizaron el servicio militar y comenzaron a trabajar juntos en su nuevo álbum, lo que permitió que la agrupación anunciara su esperado regreso a los escenarios en 2026.

BTS en Colombia

La famosa agrupación ha confirmado oficialmente su llegada a Colombia como parte de su gira mundial 2026. La banda incluirá a Bogotá en su recorrido, con dos conciertos programados para los días 2 y 3 de octubre de 2026. Estos shows formarán parte de la etapa latinoamericana del tour, que también contempla presentaciones en ciudades como Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo.

La banda surcoreana ha confirmado por primera vez conciertos en Colombia como parte de su tour 2026, con dos fechas previstas en Bogotá - crédito REUTERS/Kim Hong-Ji

Será la primera vez que BTS realice conciertos en Colombia, lo que ha generado una enorme expectativa entre los fanáticos del país. Aunque aún no se han anunciado detalles sobre el escenario exacto en Bogotá ni sobre precios y fechas de venta de boletas, los organizadores han habilitado registros oficiales para que los seguidores reciban información directa sobre el evento y los procesos de preventa y boletería.