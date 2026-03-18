“Añoraríamos a Petro si Cepeda gana”: Gilberto Tobón lanza advertencia sobre elecciones en Colombia 2026

Gilberto Tobón Sanín (Colprensa)

El académico y excandidato al Senado Gilberto Tobón advirtió que si Iván Cepeda gana la Presidencia en 2026, “los colombianos añorarán a Gustavo Petro”, según información publicada por Semana. El analista político expuso su visión en medio del debate electoral.

Durante una entrevista, Tobón afirmó que el crecimiento de Cepeda en las encuestas estaría influenciado por la gestión del actual Gobierno y el respaldo de sectores afines, de acuerdo con ese medio de comunicación. También cuestionó el escenario político de cara a las elecciones.

El excandidato planteó que la división de los sectores de derecha y centro podría facilitar el triunfo del candidato del Pacto Histórico, citado por Semana. En ese contexto, propuso estrategias para evitar ese resultado.

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Académico Gilberto Tobón Sanín

Críticas a Cepeda y análisis del escenario electoral

En su intervención, Tobón hizo fuertes cuestionamientos sobre una eventual llegada de Iván Cepeda al poder.

“Iván Cepeda— lo repito— es peor que Gustavo Petro. Añoraríamos a Petro si ese señor queda en la Presidencia”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

El académico también sostuvo que el respaldo político del actual presidente influye en el posicionamiento del candidato.

“Iván Cepeda— lo repito— es peor que Gustavo Petro. Añoraríamos a Petro si ese señor queda en la Presidencia”, afirmó Tobón | REUTERS/Nathalia Angarita

“Petro hizo una jugada muy inteligente, él de bruto no tiene nada: subió el 23 % del salario mínimo a los colombianos y eso benefició a casi tres millones de personas. El pueblo vota por él”, aseguró, citado por ese medio de comunicación.

Además, advirtió que el proceso electoral estará marcado por una fuerte competencia política.

“En la campaña presidencial circulará plata. Y Gustavo Petro mete plata. Y la derecha también. Esto estará complicado”, expresó.

División política y posibles alianzas

Tobón señaló que el principal riesgo para los sectores de derecha y centroderecha es la fragmentación de candidaturas.

A su juicio, esta división podría facilitar el triunfo del candidato del Pacto Histórico.

El analista propuso que una de las alternativas sería consolidar alianzas entre candidatos.

Según explicó, sería necesario que algunos aspirantes renuncien a sus campañas para fortalecer una candidatura con mayor respaldo.

“Veo gran peligro en Cepeda. El Pacto Histórico ganó las elecciones al Congreso. Si el Tigre no se retira puede haber un daño irremediable. Asústense, qué tal gane en primera vuelta Iván Cepeda”, advirtió, citado por ese medio de comunicación.

También se refirió al papel de otros candidatos en la contienda.

Indicó que figuras como Sergio Fajardo y Claudia López podrían afectar el caudal electoral de Paloma Valencia.

“Creo que Sergio Fajardo y Claudia López le quitan votos a Paloma Valencia. No a Iván Cepeda”, afirmó.

Proyecciones sobre la contienda presidencial

El excandidato planteó que Iván Cepeda tendría un lugar asegurado en una eventual segunda vuelta.

“Según él, Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta. Tiene el cupo garantizado”, señala el análisis citado por ese medio de comunicación.

También consideró poco probable un escenario en el que Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se enfrenten en segunda vuelta.

Ante esa posibilidad, la calificó como “literatura fantástica”.

Tobón también mencionó el papel que podría jugar Claudia López en el escenario político.

No descartó que la exalcaldesa pueda apoyar eventualmente a Cepeda.

“Tienen cosas que ofrecerle, por ejemplo, pueden decirle: después de Cepeda sigue usted en la Presidencia”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Finalmente, el académico insistió en que el resultado electoral dependerá en gran medida de la capacidad de los distintos sectores para consolidar alianzas y evitar la fragmentación del voto en la contienda de 2026.