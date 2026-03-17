Remezón en el Ejército: tres generales son llamados a calificar servicios en medio de investigaciones

Ricardo Roque, comandante de la IV División; Luis Fernando Salgado, comandante de la VI División; y Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Brigada X. - crédito Fuerzas Militares y Ejército Nacional

Tres generales del Ejército Nacional fueron llamados a calificar servicios en medio de investigaciones internas que generan inquietud en el alto mando y el Gobierno nacional. Según la información conocida por los medios, los oficiales involucrados son Ricardo Roque, comandante de la IV División; Luis Fernando Salgado, comandante de la VI División; y Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Brigada X.

El Colombiano informó que, aunque no se han revelado oficialmente los motivos, fuentes cercanas señalaron que la medida estaría relacionada con situaciones consideradas delicadas dentro de la institución, que no habrían contado con el respaldo del Gobierno nacional.

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Las investigaciones en curso tendrían la gravedad suficiente como para que ya se preparen expedientes destinados a la Fiscalía General de la Nación, lo que podría derivar en eventuales procesos penales.

Los oficiales relevados tenían bajo su responsabilidad territorios prioritarios para la seguridad nacional y enfrentaban desafíos ligados a la presencia de grupos armados y economías ilícitas.

Los generales retirados llevaban pocos meses en sus cargos dentro de la estructura militar. - crédito Colprensa - Diego Pineda

Trayectorias y áreas de responsabilidad

El Colombiano detalló que el brigadier general Ricardo Roque había asumido el mando de la Cuarta División en noviembre de 2025, tras más de treinta años de servicio. Desde esa posición, Roque tenía bajo su jurisdicción zonas como Meta, Guaviare y Vaupés, catalogadas como estratégicas por la actividad de organizaciones armadas y el desarrollo de economías ilegales.

En el caso del brigadier general Luis Fernando Salgado, su llegada a la Sexta División se produjo en noviembre de 2024. Su jurisdicción abarcaba Caquetá, Putumayo, Amazonas y un municipio en el Cauca, regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

Por su parte, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández fue designado comandante de la Brigada X en agosto de 2025, con la misión de coordinar catorce batallones desplegados en el norte del país y liderar el Plan de Campaña Ayacucho Plus, enfocado en fortalecer la estabilidad y la seguridad regional.

La salida de los oficiales afecta mandos en regiones clave como Meta, Caquetá, Putumayo y La Guajira. - crédito Ejército Nacional

Cambios recientes y antecedentes en la cúpula militar

Según datos del medio ya mencionado, la salida de estos tres oficiales se suma a otros ajustes ordenados en la cúpula militar desde agosto de 2022. Desde entonces, decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro han generado la salida de 79 generales y almirantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Actualmente, el general Hugo López Barreto ostenta el grado más alto como comandante de las Fuerzas Militares.

La línea de mando se compone ahora de nueve mayores generales y treinta y siete brigadieres generales. Los movimientos recientes ocurrieron tres meses después de los ajustes realizados en diciembre pasado, cuando el Ministerio de Defensa y la Presidencia dispusieron cambios en las principales jefaturas del sector.

Las modificaciones forman parte de un proceso de reorganización institucional orientado a redefinir responsabilidades operativas y administrativas. Varios oficiales han presentado su retiro o han sido relevados de sus cargos, en el marco de la nueva estructura definida por el Ejecutivo.

El brigadier general Yor William Cotua suena como posible reemplazo en la Cuarta División tras la salida de Ricardo Roque. - crédito @ftc_omega/X

Proceso de reemplazo y perfil del general Yor William Cotua

Mientras se formaliza la salida de los oficiales, ya se perfilan los reemplazos en la cúpula militar. Según información del medio ya mencionado, el general Yor William Cotua asumiría el mando de la IV División en reemplazo de Roque.

Cotua, nacido en Medellín en 1973, inició su carrera militar en 1992 en la Escuela Militar de Cadetes y egresó en 1993. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como jefe de Operaciones de la Brigada de Comandos, segundo comandante de la misma unidad, y comandante del Regimiento de Fuerzas Especiales No. 1. En 2020 fue jefe de Estado Mayor de la División de Fuerzas Especiales y agregado militar en Washington. En 2022 cursó Altos Estudios Militares y fue comandante de la División de Fuerzas Especiales, antes de asumir la Vigésima Séptima Brigada de Selva en Putumayo.

Cotua ha participado en veinte de las operaciones militares más relevantes del país y cuenta con treinta y seis condecoraciones. Actualmente, ejerce como comandante en el Fuerte Militar de Larandia, ubicado en La Montañita, Caquetá.