Colombia

Petro anuncia fin de subsidios a la gasolina y limita exportación de carne para proteger la economía familiar

El presidente explicó que las medidas buscan sanear las finanzas públicas, garantizar la oferta interna de alimentos y evitar aumentos en los precios que afecten a los hogares

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El presidente Petro anunció que
El presidente Petro anunció que el Estado dejará de subsidiar la gasolina para reducir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas. - crédito Presidencia/Colprensa

Durante el Consejo de Ministros de este lunes 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro, anunció decisiones económicas dirigidas a eliminar los subsidios al consumo de gasolina y limitar la exportación de carne y ganado en pie, con el objetivo de proteger la economía de los hogares y garantizar la oferta interna de alimentos.

El mandatario explicó que estas medidas responden a la necesidad de evitar déficits fiscales insostenibles y asegurar la estabilidad económica del país. Señaló que la acumulación de deudas en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) constituye un error estructural que debe corregirse.

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“Los usuarios de gasolina me entenderán, porque no vamos a llevar a Colombia hacia un desastre fiscal. Por ahí pasaríamos a un desastre de la banca, hacia una parálisis de la producción y un aumento del desempleo”, afirmó Petro.

El presidente indicó que continuar con los subsidios al combustible compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y genera un desequilibrio fiscal que afecta la estabilidad económica. En ese sentido, fue enfático al declarar: “No vamos a pagar más subsidio a la gasolina porque quiebra al Estado”.

El mandatario destacó que las
El mandatario destacó que las medidas buscan mantener la estabilidad económica y proteger la producción y el empleo en el país. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Limitación de exportaciones de carne para garantizar abastecimiento

En relación con el sector agropecuario, el presidente anunció la limitación de las exportaciones de carne y ganado en pie, especialmente hacia China. Según Petro, el aumento en los precios de la carne se explica por la reducción de la oferta interna, ya que la producción se destina principalmente a mercados internacionales.

“No podemos exportar carne a los chinos porque nos quedaríamos sin una sola vaca en Colombia. He pedido que esto tenga una limitación. No tiene sentido que, teniendo un déficit de 14.000 millones de dólares con China, estemos vendiéndole carne”, señaló el mandatario.

El presidente explicó que la prioridad de la política agraria debe ser el abastecimiento nacional, y propuso que la relación comercial con China se enfoque en la promoción del turismo, con el fin de equilibrar la balanza comercial sin comprometer la oferta interna de alimentos.

Petro informó que se limitarán
Petro informó que se limitarán las exportaciones de carne para garantizar que la oferta interna cubra la demanda de los hogares colombianos - crédito EFE/EPA/VICKIE FLORES

Reforma agraria y producción de alimentos

Durante la sesión del Consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura presentó avances de la reforma agraria. La ministra Martha Carvajalino indicó que el país ha alcanzado 39,5 millones de hectáreas sembradas, y que más de 300.000 hectáreas han sido redistribuidas entre campesinos, beneficiando a miles de familias.

La ministra también reportó un crecimiento en la producción y disponibilidad de alimentos, con aproximadamente 7,5 millones de toneladas en centrales de abasto, lo que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y controlar la inflación de productos básicos.

Entre 2022 y 2026, el crédito destinado al sector agropecuario alcanzó los 144,7 billones de pesos, de los cuales 22 billones se destinaron a pequeños productores, facilitando el acceso a recursos para la producción.

Además, se han implementado reformas constitucionales como la creación de la Jurisdicción Agraria, el reconocimiento del campesinado y el derecho humano a la alimentación, con el propósito de fortalecer la institucionalidad del sector y reducir la pobreza rural.

Las decisiones del Gobierno buscan
Las decisiones del Gobierno buscan controlar los precios de alimentos básicos y asegurar el acceso de las familias a productos esenciales. - crédito REUTERS/Luisa González

Efectos sobre la economía y los hogares

Las medidas anunciadas por el Gobierno buscan incrementar la oferta de alimentos, sanear las finanzas públicas y preparar al país frente a riesgos internacionales, como la volatilidad de los precios del petróleo y los efectos climáticos sobre la producción agrícola.

El presidente Petro afirmó que la política económica debe priorizar la estabilidad fiscal y la disponibilidad de productos básicos, aunque implique ajustar subsidios históricos o limitar exportaciones que afectan la oferta nacional.

“Ya no vamos a pagar el subsidio a la gasolina, lo que permite que el déficit primario y el costo de la deuda disminuyan y los flujos de pagos también”, dijo durante su intervención.

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