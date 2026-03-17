Inversión de EE. UU. en Colombia cae 38% en 2025: AmCham advierte riesgos para la confianza y estabilidad del país

María Claudia Lacouture afirmó que la reducción en la inversión de EE. UU. es una alerta que exige medidas para recuperar la confianza y la estabilidad del entorno económico. - crédito @mclacouture/X

La inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos en Colombia registró una caída del 38% durante 2025, según cifras oficiales, lo que encendió alertas en el sector empresarial por sus posibles efectos en la confianza y estabilidad del entorno económico.

De acuerdo con datos del Banco de la República, el flujo de capital estadounidense pasó de US$5.410 millones en 2024 a US$3.375 millones en 2025, evidenciando una reducción significativa en el principal origen de inversión extranjera del país.

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La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, señaló que este comportamiento debe interpretarse como una alerta sobre el entorno económico nacional.

“La reducción del 38% en la inversión de Estados Unidos en Colombia durante 2025 es una alerta que no admite lecturas complacientes”, afirmó la dirigente gremial.

En ese sentido, explicó que la disminución de la exposición del principal inversionista del país no solo impacta el ingreso de recursos, sino también la percepción internacional.

“Cuando el principal inversionista del país reduce de esa manera su exposición, lo que está en juego no es solo el flujo de capital, sino la percepción internacional sobre la estabilidad y confiabilidad del entorno colombiano”, indicó.

María Claudia Lacouture señaló que la falta de predictibilidad afecta la llegada de capital extranjero. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Estados Unidos se mantiene como principal inversionista

A pesar de la caída, Estados Unidos continúa siendo el mayor inversionista extranjero en Colombia, al representar el 29,4% del total de la inversión extranjera directa en 2025.

El comportamiento de los principales países inversionistas refleja una dinámica mixta en el último año:

Estados Unidos: US$3.375 millones ( bajo 38% )

España: US$2.429 millones ( bajo 13% )

Panamá: US$1.173 millones ( bajo 2,3% )

Suiza: US$1.049 millones ( subio 82,5% )

Francia: US$377,4 millones (subio 5,5%)

Estas cifras evidencian una reducción en algunos de los principales flujos de capital hacia el país, mientras que otros orígenes muestran incrementos.

La inversión de Estados Unidos cayó a US$3.375 millones en 2025, según cifras oficiales. - crédito VisualesIA

El peso del capital estadounidense en la economía

Para el sector empresarial, el comportamiento de la inversión proveniente de Estados Unidos resulta especialmente relevante debido a su peso histórico dentro de la economía colombiana y su presencia en múltiples sectores productivos.

La reducción registrada en 2025 representa un cambio importante en la dinámica reciente de la inversión extranjera y ha sido interpretada como un indicador a tener en cuenta en el análisis del entorno económico.

Señales de incertidumbre y llamado a la acción

Desde AmCham Colombia se advirtió que, si bien el país mantiene condiciones favorables para atraer inversión, estas pueden verse afectadas por factores que inciden en la toma de decisiones de los inversionistas.

“Colombia tiene ventajas evidentes para atraer inversión, pero las estamos neutralizando con señales de incertidumbre regulatoria y fiscal”, afirmó Lacouture.

Asimismo, insistió en que el principal desafío no está en el potencial económico del país, sino en la confianza que logre generar.

“El problema no es de potencial, es de predictibilidad y responsabilidad. Y si no hay predictibilidad, no hay inversión sostenible de largo plazo”, señaló.

La dirigente también advirtió que la falta de estabilidad puede afectar no solo la llegada de capital, sino el desarrollo económico en general.

“Es como construir sobre tierra movediza. Por más esfuerzo y recurso que se invierta, la inestabilidad termina pasando factura al país”, agregó.

La incertidumbre regulatoria y fiscal influye en las decisiones de los inversionistas internacionales. - crédito Infobae

Panorama de la inversión extranjera en 2025

El comportamiento de la inversión extranjera directa durante 2025 refleja un escenario de ajustes en los flujos de capital hacia Colombia, particularmente en el caso de sus principales socios.

La caída en la inversión de Estados Unidos y la reducción en países como España contrastan con el crecimiento registrado por Suiza y Francia, lo que muestra una recomposición en el origen de los recursos.

No obstante, el dato más relevante para el análisis económico sigue siendo la disminución del capital estadounidense, debido a su participación predominante en la IED del país.