“Hay riesgo de infiltración armada”: organizaciones alertan por elecciones comunales en Antioquia

Elecciones Colombia 2026| REUTERS/Luisa González

Organizaciones sociales en Antioquia alertaron sobre el riesgo de infiltración de grupos armados en las elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el 26 de abril, según información publicada por Blu Radio. La advertencia surge en medio de preocupaciones por la seguridad de líderes sociales en el departamento.

Las denuncias señalan que estructuras ilegales estarían buscando incidir en estos comicios mediante la presencia de personas infiltradas en las comunidades, de acuerdo con ese medio de comunicación. El objetivo sería mantener control e influencia en distintos territorios.

El llamado de las organizaciones incluye la exigencia de mayores garantías de seguridad, tras el asesinato de al menos ocho líderes sociales en Antioquia en lo corrido de 2026, citado por Blu Radio. La situación ha encendido las alertas sobre la protección de estos actores comunitarios.

Elecciones en Urrao, Antioquia. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Alertas por riesgo en elecciones comunales

Las elecciones de Juntas de Acción Comunal están programadas para el 26 de abril, un proceso clave para la organización social en las comunidades.

Según las organizaciones, este escenario electoral podría ser aprovechado por grupos armados ilegales.

La preocupación radica en que estas estructuras intenten infiltrar candidatos o líderes para mantener su influencia en los territorios.

Este tipo de injerencia podría afectar la autonomía de las comunidades y el desarrollo de los comicios.

Por ello, las organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad antes de la jornada electoral.

Elecciones en Antioquia, Colombia | AFP PHOTO / Joaquin SARMIENTO

Preocupación por asesinatos de líderes sociales

El panorama de seguridad para los líderes sociales en Antioquia ha sido descrito como crítico.

En lo corrido de 2026 se han registrado al menos ocho líderes asesinados en el departamento.

En menos de un mes, se reportaron al menos cuatro homicidios en municipios como Nechí, Andes y Segovia.

Uno de los casos recientes es el de Wilmer Benítez, quien, según información conocida, habría sido torturado y posteriormente lanzado al río Cauca.

También se reportó el asesinato de Adriana Naranjo en el municipio de Andes.

Además, en zona rural de Segovia, dos hombres fueron asesinados tras el uso de un explosivo lanzado mediante un dron por un grupo ilegal.

Estos hechos han incrementado la preocupación por la seguridad en varias subregiones del departamento.

Llamado urgente a las autoridades

Frente a este panorama, defensores de derechos humanos pidieron la intervención del Estado.

César Mendoza, defensor de la Fundación Sumapaz, hizo un llamado a las autoridades para activar medidas de prevención.

“El Estado, y particularmente el Gobierno nacional, no tiene una política clara definida para el tema de prevención y protección a la labor de los líderes comunales. Desde la Fundación Sumapaz es un Estado y un llamado a la prevención, porque nos preocupa porque hay un Estado de indefensión de los líderes y lideresas sociales”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Las organizaciones insisten en que es necesario implementar protocolos de protección antes de las elecciones.

En cada mesa habrá seis jurados de votación - crédito Visuales IA

Zonas con mayor riesgo y medidas esperadas

Las autoridades esperan reforzar la presencia de la Fuerza Pública en distintas zonas del departamento.

Entre las regiones señaladas con mayor riesgo se encuentran el Nordeste, Suroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

El objetivo es garantizar que las elecciones comunales se desarrollen sin alteraciones al orden público.

Las organizaciones sociales reiteraron que la protección de líderes y lideresas es fundamental para asegurar procesos democráticos transparentes.