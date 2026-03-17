Gustavo Petro tuvo que retractarse de comentarios sobre personero a quien había vinculado con la insurgencia: “No hay elemento que permita asociarlo”

En el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026, el presidente Petro se reactó por acuaciones falsas contra el personero de Ocaña - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, rectificó de manera pública sus acusaciones contra el personero de Ocaña realizadas durante el Consejo de Ministros televisado el 21 de abril de 2025, cuando cuestionó la oposición del personero al decreto de conmoción interior en el Catatumbo y sugirió: “Para que se emborrache de alegría el ELN”.

El presidente de Colombia acató la decisión del Consejo de Estado y, el lunes 16 de marzo de 2026, durante una transmisión televisada del Consejo de Ministros, leyó una retractación formal en la que reconoció que no tenía fundamento para vincular a Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, con grupos insurgentes o armados ilegales.

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“En consecuencia, retiro de manera clara e inequívoca cualquier señalamiento e implicación en ese sentido. El señor Bohórquez ha actuado en el marco de sus funciones constitucionales como servidor público. Este gobierno respeta y valora la labor de los personeros municipales”, expuso Petro.

El primer mandatario sostuvo que su gobierno respeta y valora la labor de los funcionarios municipales - crédito César Carrión/Presidencia y @jorgearmando04/X

Cabe recordar que el Consejo de Estado exigió al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que emitan una rectificación pública en un plazo de cinco días por sus declaraciones contra Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, a quien vincularon con grupos armados ilegales.

El alto tribunal determinó que el mandatario debe presentar la rectificación en su siguiente intervención televisiva luego de ser notificado, mientras que Benedetti deberá publicar un mensaje en X que permanezca visible durante tres meses, etiquetando al personero y ajustándose a los principios de veracidad, objetividad y respeto exigidos a los funcionarios públicos.

El personero sostuvo, según declaraciones a Blu Radio, que las afirmaciones de ambos funcionarios lo han expuesto a mayores amenazas, incluso a riesgos comparables con el atentado en el que fue asesinado el senador Miguel Uribe Turbay. “Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí y mis seres queridos”, expresó Bohórquez.

Petro denunció posible bombardeo en la frontera con Ecuador

El presidente Gustavo Petro alertó sobre hallazgos y estallidos en zona limítrofe, y confirmó que solicitó apoyo a Donald Trump para evitar una escalada. - crédito Presidencia

Gustavo Petro acusó este lunes 16 de marzo de 2026 al Gobierno de Ecuador de estar involucrado en presuntos bombardeos en el territorio de Colombia. Su señalamiento ocurre tras el hallazgo de un artefacto explosivo en la frontera, investigación que aún está en curso y mantiene activa la alerta de las autoridades.

El presidente subrayó que su hipótesis preliminar se centra en un posible ataque externo, al considerar que los hechos “no corresponden a acciones de grupos armados ilegales”.

Entre los indicios mencionados por Petro, destacó que el explosivo hallado habría sido arrojado desde una aeronave—línea que ya investiga la fuerza pública—y que han ocurrido estallidos adicionales en la misma área, todos bajo análisis técnico. El mandatario colombiano compartió además que existe una grabación originada presuntamente en Ecuador, que podría divulgarse en el marco de la indagación.

Para encontrar una salida diplomática, el presidente Petro comunicó la situación directamente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, solicitando que apele al gobierno ecuatoriano con el propósito de evitar una escalada.

“Le pedí a Trump: actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, especificó Petro.

Durante el Consejo de Ministros, Gustavo Petro reiteró que la prioridad de su gobierno es velar por la soberanía nacional, “La soberanía nacional se respeta”, enfatizó el jefe de Estado, argumentando sobre la necesidad de esclarecer y responder a cualquier afectación en la frontera.

Por último, informó que el análisis técnico continúa para determinar el estado y origen del dispositivo encontrado, cuyo potencial se mantiene bajo vigilancia.

La respuesta oficial de Ecuador

Daniel Noboa señaló a Gustavo Petro de permitir el ingreso de grupos armados por la frontera entre Colombia y Ecuador - crédito Reuters/Presidencia de Colombia

La reacción del Gobierno ecuatoriano no se hizo esperar. Justamente, el presidente de ese país, Daniel Noboa, desmintió que las fuerzas militares de su nación hayan efectuado operativos en el territorio nacional, agregando que los bombardeos se efectúan a grupos armados que, según Noboa, han ingresado por el mandatario colombiano.

“Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, declaró el jefe de Estado ecuatoriano en diálogo con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez.