Colombia

Gustavo Petro tuvo que retractarse de comentarios sobre personero a quien había vinculado con la insurgencia: “No hay elemento que permita asociarlo”

El primer mandatario sostuvo que su gobierno respeta y valora la labor de los funcionarios municipales

Guardar
En el Consejo de Ministros
En el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026, el presidente Petro se reactó por acuaciones falsas contra el personero de Ocaña - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, rectificó de manera pública sus acusaciones contra el personero de Ocaña realizadas durante el Consejo de Ministros televisado el 21 de abril de 2025, cuando cuestionó la oposición del personero al decreto de conmoción interior en el Catatumbo y sugirió: “Para que se emborrache de alegría el ELN”.

El presidente de Colombia acató la decisión del Consejo de Estado y, el lunes 16 de marzo de 2026, durante una transmisión televisada del Consejo de Ministros, leyó una retractación formal en la que reconoció que no tenía fundamento para vincular a Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, con grupos insurgentes o armados ilegales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“En consecuencia, retiro de manera clara e inequívoca cualquier señalamiento e implicación en ese sentido. El señor Bohórquez ha actuado en el marco de sus funciones constitucionales como servidor público. Este gobierno respeta y valora la labor de los personeros municipales”, expuso Petro.

El primer mandatario sostuvo que
El primer mandatario sostuvo que su gobierno respeta y valora la labor de los funcionarios municipales - crédito César Carrión/Presidencia y @jorgearmando04/X

Cabe recordar que el Consejo de Estado exigió al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que emitan una rectificación pública en un plazo de cinco días por sus declaraciones contra Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, a quien vincularon con grupos armados ilegales.

El alto tribunal determinó que el mandatario debe presentar la rectificación en su siguiente intervención televisiva luego de ser notificado, mientras que Benedetti deberá publicar un mensaje en X que permanezca visible durante tres meses, etiquetando al personero y ajustándose a los principios de veracidad, objetividad y respeto exigidos a los funcionarios públicos.

El personero sostuvo, según declaraciones a Blu Radio, que las afirmaciones de ambos funcionarios lo han expuesto a mayores amenazas, incluso a riesgos comparables con el atentado en el que fue asesinado el senador Miguel Uribe Turbay. “Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí y mis seres queridos”, expresó Bohórquez.

Petro denunció posible bombardeo en la frontera con Ecuador

El presidente Gustavo Petro alertó sobre hallazgos y estallidos en zona limítrofe, y confirmó que solicitó apoyo a Donald Trump para evitar una escalada. - crédito Presidencia

Gustavo Petro acusó este lunes 16 de marzo de 2026 al Gobierno de Ecuador de estar involucrado en presuntos bombardeos en el territorio de Colombia. Su señalamiento ocurre tras el hallazgo de un artefacto explosivo en la frontera, investigación que aún está en curso y mantiene activa la alerta de las autoridades.

El presidente subrayó que su hipótesis preliminar se centra en un posible ataque externo, al considerar que los hechos “no corresponden a acciones de grupos armados ilegales”.

Entre los indicios mencionados por Petro, destacó que el explosivo hallado habría sido arrojado desde una aeronave—línea que ya investiga la fuerza pública—y que han ocurrido estallidos adicionales en la misma área, todos bajo análisis técnico. El mandatario colombiano compartió además que existe una grabación originada presuntamente en Ecuador, que podría divulgarse en el marco de la indagación.

Para encontrar una salida diplomática, el presidente Petro comunicó la situación directamente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, solicitando que apele al gobierno ecuatoriano con el propósito de evitar una escalada.

“Le pedí a Trump: actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, especificó Petro.

Durante el Consejo de Ministros, Gustavo Petro reiteró que la prioridad de su gobierno es velar por la soberanía nacional, “La soberanía nacional se respeta”, enfatizó el jefe de Estado, argumentando sobre la necesidad de esclarecer y responder a cualquier afectación en la frontera.

Por último, informó que el análisis técnico continúa para determinar el estado y origen del dispositivo encontrado, cuyo potencial se mantiene bajo vigilancia.

La respuesta oficial de Ecuador

Daniel Noboa señaló a Gustavo
Daniel Noboa señaló a Gustavo Petro de permitir el ingreso de grupos armados por la frontera entre Colombia y Ecuador - crédito Reuters/Presidencia de Colombia

La reacción del Gobierno ecuatoriano no se hizo esperar. Justamente, el presidente de ese país, Daniel Noboa, desmintió que las fuerzas militares de su nación hayan efectuado operativos en el territorio nacional, agregando que los bombardeos se efectúan a grupos armados que, según Noboa, han ingresado por el mandatario colombiano.

“Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, declaró el jefe de Estado ecuatoriano en diálogo con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsejo de MinistrosPersonero de OcañaELNRectificaciónGrupos armadosJorge BohórquezConsejo de EstadoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los jugadores convocados por Escocia para los amistosos previos al Mundial 2026

El equipo que integra el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 jugará contra Japón y Costa de Marfil en la fecha de amistosos habilitada en la última semana de marzo

Estos son los jugadores convocados

Sergio Fajardo cuestionó las propuestas de Abelardo de la Espriella y afirmó: “La diferencia entre un proyecto serio y la improvisación”

Por medio de una imagen publicada en X, el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial lanzó una crítica directa al abogado, también aspirante a la Presidencia

Sergio Fajardo cuestionó las propuestas

Hija de Andrea Valdiri entregó tortas sobrantes de su cumpleaños a personas que celebraban en Barranquilla

Luego de la famosa fiesta y un divertido error contado por su mamá, la festejada optó por regalar los pasteles a otras quinceañeras elegidas en Instagram, generando comentarios positivos entre sus seguidores

Hija de Andrea Valdiri entregó

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Atlético Nacional EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrea Valdiri entregó

Hija de Andrea Valdiri entregó tortas sobrantes de su cumpleaños a personas que celebraban en Barranquilla

Nicolás Arrieta reveló por qué “salió mamado” de ‘La casa de los famosos’: “Basta ya, Petro”

Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencia: qué se sabe del estado de salud del acordeonero

Karina García reveló el alto costo del peluche entregado a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Por cada accesorio son $100.000”

La Segura aclaró por qué no fue invitada a la fiesta de Isabella, la hija de Andrea Valdiri: “No somos amigas”

Deportes

Estos son los jugadores convocados

Estos son los jugadores convocados por Escocia para los amistosos previos al Mundial 2026

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Wilmar Roldán recibió duro portazo en la Comisión Arbitral, aseguró Javier Hernández Bonett: “Mientras yo esté no ocupará ningún cargo”

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en octavos de final de la Uefa Champions League