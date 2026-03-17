Gustavo Petro confirmó que podrá viajar sin problema a Estados Unidos: “Me fue devuelta la visa”

El presidente aseguró que después de su mandato "no la necesitará mucho" - crédito Colprensa

Por medio de un mensaje que compartió la mañana del martes 17 de marzo de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó que la visa americana que le había sido revocada a mediados de 2025 le fue otra vez entregada.

Así lo confirmó el mismo mandatario a través de su cuenta de X, en la que señaló: “Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”.

Seguido a lo anterior, el jefe de Estado afirmó que después del final de su periodo presidencial “realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista (Clinton, la misma de la Ofac —Oficina de Control de Activos Extranjeros—) por decisión propia del gobierno de EE. UU”.

Al final de su publicación, el presidente colombiano confirmó: “Hacia Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar”.

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Petro confirmó la mañana del martes 17 de marzo que podrá volver a viajar a los EE. UU. sin problemas al finalizar su periodo - crédito @petrogustavo/X

Los detalles se conocieron por cuenta de las respuestas que brindó en respuesta con el diario El País América la canciller Yolanda Villavicencio, que señaló en la charla que Estados Unidos ve en Colombia un socio clave para proporcionar la energía necesaria que permita la explotación y exportación del petróleo venezolano, en un momento en que la política exterior de Bogotá se redefine con el foco puesto en Caracas y la relación trilateral con Washington.

El análisis se produce luego de la cancelación de la cumbre prevista en Cúcuta entre Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un hecho que reconfiguró las prioridades diplomáticas y llevó a Villavicencio junto a otros ministros a encabezar un acercamiento directo en Caracas, según relató la ministra.

Villavicencio reveló que, tras la reciente captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses el 3 de enero, Venezuela ocupa ahora un lugar central no solo en la agenda bilateral; también en los vínculos de Colombia con Estados Unidos.

En medio de este momento, la diplomacia colombiana promueve la reactivación de los comités técnicos binacionales y apunta a proyectos de interconexión eléctrica en la Orinoquía.

“Fuimos cuatro ministros. Fue muy fructífero porque volvimos a poner en marcha los comités técnicos binacionales para adelantar acciones relacionadas con el desarrollo económico y social de nuestros países, especialmente en materia de energía”, agregó la canciller colombiana.

Días atrás, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, asistieron a una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y el ministro de Energía y Electricidad de Venezuela, Jorge Elieser Márquez, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 13 de marzo, 2026 - crédito REUTERS/Gaby Oraa

El levantamiento de sanciones, condición para nuevas inversiones y colaboración

Villavicencio explicó que el avance de esos proyectos conjuntos está supeditado al levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, ya que solo así se habilitaría la llegada de nuevas inversiones y tecnología.

“Todo esto solo se podrá hacer si se levantan las sanciones, para que los inversores —no solo de Estados Unidos, sino también de otros países y empresas como Repsol— puedan invertir en la actualización de equipos y en la infraestructura necesaria para producir la energía que se necesita”, indicó la ministra.

A su vez, recalcó que el papel de Estados Unidos excede el interés energético y afecta la seguridad jurídica esencial para atraer capital extranjero.

En relación a la visita de una delegación estadounidense a Bogotá, confirmó que uno de los objetivos centrales es la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, que permitiría reforzar el suministro en ambos países y facilitar la extracción y venta del crudo venezolano, tarea en la que Ecopetrol aportaría su capacidad logística y tecnológica.

Por lo anterior, Villavicencio propuso: “Colombia, en cambio, tiene capacidad tecnológica y logística, a través de Ecopetrol, para producir esa energía y permitir que Venezuela pueda desarrollar sus recursos”.

El reto de los presos colombianos en Venezuela y la cooperación en seguridad

En otro eje crucial, Villavicencio abordó la situación de los ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela.

La ministra precisó que, aunque algunos han sido liberados bajo la ley de amnistía, aún permanecen detenidas unas 18 personas, todas con causas judiciales pendientes según las explicaciones del gobierno venezolano.

“Nos dijeron claramente que no. Quedan unas 18 personas y, según explicaron, tienen imputaciones y están en proceso judicial”, dijo Villavicencio.

La canciller destacó la importancia de la coordinación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, resaltando que la relación con Estados Unidos ha mejorado tras la visita de febrero y despejando antiguos recelos sobre el compromiso del presidente Petro en la materia.

La relación de Colombia con Ecuador es otro de los puntos que preocupa desde la canciller colombiana Rosa Villavicencio, y luego del cruce de mensajes entre el presidente Petro y su homólogo Daniel Noboa - crédito Presidencia

Según Villavicencio, “la desinformación que había sobre el compromiso del presidente Petro en la lucha contra las drogas ha quedado despejada para el presidente Trump. A partir de ahí, ambos quieren avanzar en cooperación y en proyectos que han estado muy parados”.

Colombia y Ecuador mantienen canales de diálogo suspendidos por la crisis fronteriza

El deterioro de la relación con Ecuador surge como un desafío adicional para la diplomacia colombiana.

De acuerdo con Villavicencio, las autoridades ecuatorianas atribuyen el incremento del narcotráfico y la violencia a la supuesta falta de acción de Colombia en la frontera, una interpretación que ella rechaza y contrarresta con cifras de detenciones y decomisos.

“Ecuador plantea que el aumento del narcotráfico y de las muertes violentas vinculadas al sicariato se debe a que Colombia no está haciendo lo suficiente en la frontera. Nosotros decimos que eso es falso. Ecuador no cuenta con el mismo nivel de capacidad militar de Colombia para perseguir estas estructuras. Aquí se han incautado grandes cantidades de droga, se han extraditado más de 700 personas, se han destruido numerosos laboratorios y se ha decomisado mucho dinero de lavado de activos”, expuso la canciller.

Por el momento, los canales de comunicación bilateral están en suspenso, aunque se proyecta una reunión en marzo en Lima, bajo el auspicio de la Secretaría de la Comunidad Andina.

Allí se espera avanzar en seguridad, intercambio de detenidos y la agenda comercial, afectada por conflictos como el contrabando de arroz.