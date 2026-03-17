Experto compartió claves para que los niños tengan un desarrollo saludable de su identidad en la era digital

Las estrategias escolares más eficaces incluyen límites, apoyo emocional y educación - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Las redes sociales han cambiado la forma en que los adolescentes exploran y expresan su identidad. Según explicó Miguel Eduardo Uribe Moreno, director de la Especialización en Psicología Educativa de la Universidad Católica de Colombia, estas plataformas pueden influir notablemente en la autoimagen y la autoestima durante la adolescencia, ya que este es un período en el que la identidad personal se consolida.

El impacto de las redes no depende tanto del tiempo de uso, sino del modo en que se utilizan: la comparación constante y la búsqueda de validación digital se asocian con mayor inseguridad y confusión identitaria, mientras que un uso creativo y auténtico parece favorecer el autoconocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El especialista señala que, aunque la interacción digital se ha incorporado de manera irreversible en la vida cotidiana, los riesgos y potenciales beneficios de su uso en la adolescencia requieren matices importantes. Del mismo modo, Uribe Moreno advirtió que la relación entre adolescentes y redes está marcada por la exploración, pero los efectos más problemáticos surgen cuando la identidad recae de forma exclusiva a la validación externa.

Además, la evidencia sugiere que el acompañamiento adulto más eficaz combina límites claros, apoyo emocional y respeto en la relación. Limitarse a regular el uso de dispositivos, sin abordar aspectos como la comparación social o la gestión emocional online, podría resultar insuficiente para un desarrollo saludable.

Profesionales en psicología educativa destacan que establecer límites claros y ofrecer apoyo emocional resulta más efectivo que solo restringir dispositivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La búsqueda de validación digital y sus retos en la adolescencia

Durante esta etapa, la identidad no atraviesa transformaciones absolutas ni saltos repentinos, sino un proceso de exploración reflexiva y compromisos progresivos. Uribe Moreno describió varias señales asociadas con un desarrollo identitario saludable:

La capacidad para explicar elecciones de ideas y posturas.

No depender exclusivamente de la aprobación digital.

Mantener coherencia entre identidad online y offline.

Tolerar diferencias.

Revisar opiniones tras un proceso de reflexión genuina.

Del mismo modo, Uribe Moreno destacó el papel central del psicoorientador en el contexto educativo, pues su tarea consiste en generar espacios de reflexión crítica y promover la construcción de agencia personal entre los jóvenes. Este proceso implica ayudar a los estudiantes a cuestionar el significado atribuido a las tendencias que siguen, ofrecer formación sobre comparación social, guiar en la gestión de la autoimagen digital y fortalecer la autonomía en la toma de decisiones, dentro y fuera de las redes.

El objetivo planteado no es la prohibición del uso digital, sino el desarrollo de la capacidad de elección consciente y de una identidad coherente: “El psicoorientador debe fomentar el pensamiento crítico y la autonomía en la toma de decisiones”, reiteró.

Las escuelas deben implementar programas de alfabetización digital y emocional para adolescentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estrategias de acompañamiento

Los datos recopilados muestran que el acompañamiento más efectivo de padres y docentes combina límites y apoyo emocional. Uribe Moreno afirmó que escuchar antes de juzgar, diferenciar entre conductas de riesgo y procesos de búsqueda de identidad, y dialogar sobre presión social y autenticidad resultan claves durante el desarrollo adolescente.

Por ello, recomendó establecer acuerdos de uso en vez de prohibiciones absolutas y evitar estigmatizar gustos personales o ideologías, acciones que podrían llevar al cierre y la radicalización.

Según el experto: “Muchas instituciones han incorporado tecnología, pero no siempre han integrado una educación crítica sobre identidad digital”. Se ha observado que la regulación del uso de dispositivos es indispensable para la formación en competencias como la comparación social, la autoimagen online, la gestión emocional digital o la ciudadanía en línea.

Los padres y docentes deben implementar estrategias para gestionar la identidad digital y la prevención del ciberacoso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es clave desarrollar programas de alfabetización digital y emocional en las escuelas

El especialista advirtió que la preparación de las escuelas para los desafíos de la era digital requiere programas sistemáticos de alfabetización digital y emocional, formación docente específica en desarrollo identitario y protocolos claros frente al ciberacoso.

Y es que el reto no gira en torno al control de la tecnología, sino a preparar a los jóvenes para habitarla de forma segura y constructiva, desarrollando una identidad autónoma en contextos digitales.