Colombia

Experto compartió claves para que los niños tengan un desarrollo saludable de su identidad en la era digital

El psicólogo resaltó la importancia del acompañamiento de los adultos para fomentar una reflexión crítica y una autoimagen saludable en los menores de edad

Guardar
Las estrategias escolares más eficaces incluyen límites, apoyo emocional y educación - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Las redes sociales han cambiado la forma en que los adolescentes exploran y expresan su identidad. Según explicó Miguel Eduardo Uribe Moreno, director de la Especialización en Psicología Educativa de la Universidad Católica de Colombia, estas plataformas pueden influir notablemente en la autoimagen y la autoestima durante la adolescencia, ya que este es un período en el que la identidad personal se consolida.

El impacto de las redes no depende tanto del tiempo de uso, sino del modo en que se utilizan: la comparación constante y la búsqueda de validación digital se asocian con mayor inseguridad y confusión identitaria, mientras que un uso creativo y auténtico parece favorecer el autoconocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El especialista señala que, aunque la interacción digital se ha incorporado de manera irreversible en la vida cotidiana, los riesgos y potenciales beneficios de su uso en la adolescencia requieren matices importantes. Del mismo modo, Uribe Moreno advirtió que la relación entre adolescentes y redes está marcada por la exploración, pero los efectos más problemáticos surgen cuando la identidad recae de forma exclusiva a la validación externa.

Además, la evidencia sugiere que el acompañamiento adulto más eficaz combina límites claros, apoyo emocional y respeto en la relación. Limitarse a regular el uso de dispositivos, sin abordar aspectos como la comparación social o la gestión emocional online, podría resultar insuficiente para un desarrollo saludable.

Profesionales en psicología educativa destacan
Profesionales en psicología educativa destacan que establecer límites claros y ofrecer apoyo emocional resulta más efectivo que solo restringir dispositivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La búsqueda de validación digital y sus retos en la adolescencia

Durante esta etapa, la identidad no atraviesa transformaciones absolutas ni saltos repentinos, sino un proceso de exploración reflexiva y compromisos progresivos. Uribe Moreno describió varias señales asociadas con un desarrollo identitario saludable:

  • La capacidad para explicar elecciones de ideas y posturas.
  • No depender exclusivamente de la aprobación digital.
  • Mantener coherencia entre identidad online y offline.
  • Tolerar diferencias.
  • Revisar opiniones tras un proceso de reflexión genuina.

Del mismo modo, Uribe Moreno destacó el papel central del psicoorientador en el contexto educativo, pues su tarea consiste en generar espacios de reflexión crítica y promover la construcción de agencia personal entre los jóvenes. Este proceso implica ayudar a los estudiantes a cuestionar el significado atribuido a las tendencias que siguen, ofrecer formación sobre comparación social, guiar en la gestión de la autoimagen digital y fortalecer la autonomía en la toma de decisiones, dentro y fuera de las redes.

El objetivo planteado no es la prohibición del uso digital, sino el desarrollo de la capacidad de elección consciente y de una identidad coherente: “El psicoorientador debe fomentar el pensamiento crítico y la autonomía en la toma de decisiones”, reiteró.

Las escuelas deben implementar programas
Las escuelas deben implementar programas de alfabetización digital y emocional para adolescentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estrategias de acompañamiento

Los datos recopilados muestran que el acompañamiento más efectivo de padres y docentes combina límites y apoyo emocional. Uribe Moreno afirmó que escuchar antes de juzgar, diferenciar entre conductas de riesgo y procesos de búsqueda de identidad, y dialogar sobre presión social y autenticidad resultan claves durante el desarrollo adolescente.

Por ello, recomendó establecer acuerdos de uso en vez de prohibiciones absolutas y evitar estigmatizar gustos personales o ideologías, acciones que podrían llevar al cierre y la radicalización.

Según el experto: “Muchas instituciones han incorporado tecnología, pero no siempre han integrado una educación crítica sobre identidad digital”. Se ha observado que la regulación del uso de dispositivos es indispensable para la formación en competencias como la comparación social, la autoimagen online, la gestión emocional digital o la ciudadanía en línea.

Los padres y docentes deben
Los padres y docentes deben implementar estrategias para gestionar la identidad digital y la prevención del ciberacoso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es clave desarrollar programas de alfabetización digital y emocional en las escuelas

El especialista advirtió que la preparación de las escuelas para los desafíos de la era digital requiere programas sistemáticos de alfabetización digital y emocional, formación docente específica en desarrollo identitario y protocolos claros frente al ciberacoso.

Y es que el reto no gira en torno al control de la tecnología, sino a preparar a los jóvenes para habitarla de forma segura y constructiva, desarrollando una identidad autónoma en contextos digitales.

Temas Relacionados

Redes socialesDesarrollo de la personalidadPsicologíaAutoestimaColombia-Noticias

Más Noticias

Exprecandidata presidencial del partido Conservador adhirió a Paloma Valencia: “Colombia está lista para un liderazgo femenino”

La senadora del Centro Democrático sigue sumando respaldos con miras a la primera vuelta, a la que se presentará con el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, y el apoyo de siete excandidatos más que compitieron en La Gran Consulta por Colombia

Exprecandidata presidencial del partido Conservador

Tribunal confirmó condena contra exdocente que abusó sexualmente de dos menores en Bogotá: fue sentenciado a más de 23 años de cárcel

El agresor Hans Wayne Santamaría aprovechó su posición de poder y la confianza de las víctimas para cometer “actos sexuales libidinosos y acceder carnalmente”

Tribunal confirmó condena contra exdocente

Millonarios vs. Nacional EN VIVO, fecha 12 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Nacional EN VIVO,

Contraloría de Bogotá abre control fiscal por presunto detrimento de $800 millones en Ciudad Bolívar: “Recogimos sus alertas”

Juan Camilo Zuluaga resaltó dos casos en el sur de la ciudad, en los cuales estarían en juego sumas significativas de dinero, lo que motivó el inicio de una investigación al respecto

Contraloría de Bogotá abre control

Juez absolvió a hombre procesado por mensajes racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez: defensa apelará la decisión

El despacho concluyó que, aunque las expresiones fueron hirientes, no se comprobó el propósito de hostigamiento ni de incitación, por lo que no se configuró el delito imputado por la Fiscalía

Juez absolvió a hombre procesado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Roberto Velásquez defendió el reingreso

Roberto Velásquez defendió el reingreso de Altafulla a ‘La casa de los famosos’ de las críticas de los fans: “Se lo pasaba durmiendo”

Participante de ‘MasterChef Celebrity 2026′ tuvo un accidente que afectó su rostro: “Me quemé con aceite”

Alexa y Tebi se besaron en ‘La casa de los famosos’, a pesar de que ambos tienen pareja fuera del programa: “Están jugando con fuego”

Mari Manotas se refirió a las razones por las que terminó su relación con el empresario Alejandro Calderón: “Yo creo que ahí tengo una oportunidad”

Andrea Valdiri reveló cómo convenció a su novio para que la ayudara con el lujoso carro que le regaló a su hija Isabella en sus 15 años

Deportes

Millonarios vs. Nacional EN VIVO,

Millonarios vs. Nacional EN VIVO, fecha 12 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa van por otra hazaña en Champions: este será su rival en cuartos

Figura de Atlético Nacional quiere revancha contra Millonarios por eliminación en Copa Sudamericana: “Nos dolió”

Luis Javier Suárez lideró la carga en la remontada del Sporting Lisboa contra Bodø Glimt en la Champions League

Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez en Champions con el Sporting de Lisboa: le espera un duro partido