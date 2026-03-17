Colombia

Críticas a Gustavo Petro por anunciar que todas las EPS en quiebra deben ser liquidadas: “Está dispuesto a matar gente”

Figuras como Alejandro Gaviria, Andrés Forero y María Fernanda Cabal, cuestionaron el anuncio del presidente Petro en el más reciente Consejo de Ministros

Guardar
Según Gustavo Petro, esta decisión
Según Gustavo Petro, esta decisión responde a que el Congreso de la República no aprobó la reforma a la salud - crédito Colprensa/Andrea Puentes/Presidencia

Durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 16 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran en quiebra.

Según el mandatario, esta decisión responde a que el Congreso de la República no aprobó la reforma a la salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de EPS en quiebra y anunció que la reforma a la salud será presentada nuevamente en la próxima legislatura. - crédito Presidencia

El anuncio del presidente Petro desató críticas en las redes sociales, en la que destacan Alejandro Gaviria, Andrés Forero, María Fernanda Cabal, entre otros.

En un mensaje breve, Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, afirmó que el Gobierno nacional no cuenta con un plan alternativo y cuestionó si están mintiendo o si buscan “matar gente para llevarse un punto”.

“Sin plan B, sin preparación y sin nada.O está mintiendo o está dispuesto a matar gente para llevarse un punto”, expresó.

Alejandro Gaviria afirmó que el
Alejandro Gaviria afirmó que el Gobierno nacional no cuenta con un plan alternativo y cuestionó si están mintiendo o si buscan “matar gente para llevarse un punto”- crédito @agaviriau/X

Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, señaló que es “difícil coger a Gustavo Petro en una verdad”.

Según Forero, Giovanny Rubiano, exsuperintendente de Salud, “no respetó el viejo RILCO (sic)” al nombrar interventores.

“¡Qué difícil coger a Gustavo Petro en una verdad! Giovanny Rubiano no respetó el viejo RILCO al nombrar interventores y se gastó $500 M actualizándolo y tampoco lo respetó. De hecho el incompetente Bernardo Camacho, hoy superintendente de Salud, fue interventor de Nueva EPS sin estar en la lista (sic)“, expresó.

Andrés Forero, senador electo del
Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, señaló que es “difícil coger a Gustavo Petro en una verdad” - crédito @AForeroM/X

En otra publicación, Forero le pidió al presidente Petro “no seguir engañando al país”, cuestionando las intervenciones hechas por el Gobierno nacional.

“Es un hecho notorio que las intervenciones de EPS adelantadas por su gobierno no mejoraron, sino que empeoraron sensiblemente su situación financiera. El ‘remedio’ terminó siendo mucho peor que un la supuesta enfermedad”, expresó.

Andrés Forero le pidió al
Andrés Forero le pidió al presidente Petro “no seguir engañando al país”, cuestionando las intervenciones hechas por el Gobierno nacional - crédito @AForeroM/X

Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y director del partido Nuevo Liberalismo, cuestionó al jefe de Estado de haber intervenido las EPS.

“Presidente Gustavo Petro su intervención a las EPS no fue un rescate, fue una sentencia de muerte”, indicó Galán.

Y agregó: “Usted prometió salvar el sistema de salud y hoy el resultado es su desmantelamiento. ¿Qué hicieron con esas intervenciones? ¿Dónde están los resultados? ¿Quién responde por este desastre?“.

Juan Manuel Galán, excandidato presidencial
Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y director del partido Nuevo Liberalismo, cuestionó al jefe de Estado de haber intervenido las EPS - crédito @juanmanuelgalan/X

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, acusó al presidente Petro de supuestamente consolidar la destrucción del sistema de salud en Colombia. Aseguró que se están tomando decisiones sin un soporte técnico.

“Petro consolidará la destrucción del sistema de salud. Aquí está tomando decisiones sin soporte técnico y lo peor sin un respaldo para garantizar atención en salud a los pacientes”, aseveró Cabal.

María Fernanda Cabal acusó al
María Fernanda Cabal acusó al presidente Petro de supuestamente consolidar la destrucción del sistema de salud en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que el anunció del presidente Petro no es un “camino serio”. Según Restrepo, eso es “poner en vilo” la atención de varios pacientes en Colombia.

“Liquidar EPSs sin una ruta clara de transición no es una camino serio. Es poner en vilo la atención y la vida de millones de colombianos. Es complicar la crisis humanitaria de la salud en que nos encontramos. Es la materialización de una crisis inducida (shu shu shu) y lo más grave es que se agrava el riesgo sobre tratamientos, se complica aún más el acceso a medicamentos, se recarga una Nueva EPS ya frágil, crecen las deudas con hospitales o IPSs y se abre un vacío operativo que el estado no está en capacidad de llenar de inmediato”, expresó Restrepo.

José Manuel Restrepo exministro de
José Manuel Restrepo exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que el anunció del presidente Petro no es un “camino serio” - crédito @jrestrp/X

Norma Hurtado, senadora de la República, cuestionó las declaraciones del presidente Petro, señalando que los “hechos lo contradicen”.

Norma Hurtado, senadora de la
Norma Hurtado, senadora de la República, cuestionó las declaraciones del presidente Petro, señalando que los “hechos lo contradicen” - crédito @normahurtados/X

“En 2025, se conformó la nueva lista. Es decir, los interventores que hoy cuestiona fueron nombrados por este mismo gobierno. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?Las EPS en crisis, los hospitales sin pago y los pacientes sin medicamentos no son culpa del pasado, son consecuencia de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño. ¿Desconoce el presidente lo que hace su gobierno o intenta desviar la responsabilidad?“, aseveró Hurtado.

Temas Relacionados

Liquidación EPSGustavo PetroSalud en ColombiaMinisterio de SaludAlejandro GaviriaAndrés ForeroMaría Fernanda CabalEPS en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Sergio Fajardo cuestionó las propuestas de Abelardo de la Espriella y afirmó: “La diferencia entre un proyecto serio y la improvisación”

Por medio de una imagen publicada en X, el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial lanzó una crítica directa al abogado, también aspirante a la Presidencia

Sergio Fajardo cuestionó las propuestas

Hija de Andrea Valdiri entregó tortas sobrantes de su cumpleaños a personas que celebraban en Barranquilla

Luego de la famosa fiesta y un divertido error contado por su mamá, la festejada optó por regalar los pasteles a otras quinceañeras elegidas en Instagram, generando comentarios positivos entre sus seguidores

Hija de Andrea Valdiri entregó

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Domiciliario de Rappi fue captado masturbándose en plena calle del barrio Santa Isabel en Bogotá: “Cochino, abusador”

Un hombre con casco y maleta de domicilios fue grabado mientras cometía un acto de exhibicionismo, lo que generó indignación entre los vecinos

Domiciliario de Rappi fue captado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrea Valdiri entregó

Hija de Andrea Valdiri entregó tortas sobrantes de su cumpleaños a personas que celebraban en Barranquilla

Nicolás Arrieta reveló por qué “salió mamado” de ‘La casa de los famosos’: “Basta ya, Petro”

Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencia: qué se sabe del estado de salud del acordeonero

Karina García reveló el alto costo del peluche entregado a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Por cada accesorio son $100.000”

La Segura aclaró por qué no fue invitada a la fiesta de Isabella, la hija de Andrea Valdiri: “No somos amigas”

Deportes

Estos son los jugadores convocados

Estos son los jugadores convocados por Escocia para los amistosos previos al Mundial 2026

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Wilmar Roldán recibió duro portazo en la Comisión Arbitral, aseguró Javier Hernández Bonett: “Mientras yo esté no ocupará ningún cargo”

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en octavos de final de la Uefa Champions League