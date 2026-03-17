Creadora de contenido reveló detalles del percance que vivió por un procedimiento estético: “Pensé que me estaba dando un derrame”

Isabella Londoño cuenta, con humor, cómo terminó con la cara torcida tras un procedimiento estético - crédito @isabellalondono1/IG

La creadora de contenido bogotana Isabella Londoño sorprendió a sus seguidores al confesar, sin filtros, el complejo momento que vivió tras someterse a un procedimiento estético que terminó generándole una inesperada reacción en su rostro.

La revelación se dio en Hoy no se trabaja, programa del canal de streaming La Chula TV, espacio que conduce junto a Santiago Higuera, Ivana Gualdrón y Pablo Gabriel. Allí, en medio de una conversación distendida, la influenciadora decidió contar en detalle lo ocurrido.

Desde el inicio, Londoño captó la atención de la audiencia con una frase directa que reflejaba la magnitud de lo sucedido: “Muchachos, se me torció la cara”.

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Acto seguido, la creadora explicó que el susto inicial fue considerable, pues llegó a pensar que se trataba de un problema de salud grave.

Influenciadora Isabella Londoño reveló percance con bótox que le “torció la cara”: “Creo que el doctor se excedió” - crédito @chula_tv/tiktok

“Tengo una confesión que hacerles. Debo decir que primero pensé que me estaba dando un derrame, pero no me estaba dando un derrame. Yo tengo bruxismo, entonces me ponen bótox acá (en la mandíbula) porque mi músculo es demasiado grande”, confesó la creadora de contenido.

Según relató, el procedimiento no era nuevo para ella, pero en esta ocasión el resultado fue diferente, lo que atribuye a un posible exceso en la aplicación del producto.

“Ahora mi músculo es tan grande que creo que el doctor se excedió un poco en el bótox esta vez”, reveló la joven, mientras mostraba el cambio que tendría su rostro por el efecto secundario que le causó el procedimiento estético.

La situación comenzó a evidenciarse en detalles que inicialmente le generaron dudas, especialmente al verse en fotografías tomadas durante las grabaciones del programa.

La confesión viral de Isabella Londoño sobre el fallido bótox en La Chula TV: "Se me torció la cara" - crédito @isabellalondono1/IG

“Yo el programa... nos tomamos la foto con Eli y la Bruja Moderna (los invitados para entrevistar en el formato) y yo dije: ‘¿Por qué me veo tan rara?’ Luego nos tomamos la foto con Juliana y montaron el carrusel y yo dije: ‘Pero, marica, ¿yo por qué me estoy viendo así?’”, expresó Londoño.

Sin embargo, el momento más evidente ocurrió días después, cuando notó claramente la alteración en su expresión facial.

“Cuando me estaba volviendo en el carro en el programa del viernes, decidí bajar el vidrio del carro y sonreír (gesto con el que notó que su rostro estaba con una evidente caída)”, contó la influenciadora colombiana.

En ese momento, uno de sus compañeros le pidió que les mostrara a lo que se refería y reaccionó de inmediato al notar la asimetría.

“Ay, marica, la risa está como en diagonal. Ay, parce”, expresó Santiago Higuera con cara de asombro.

La reacción inesperada que vivió Isabella Londoño tras bótox - crédito @isabellalondono1/IG

Finalmente, Londoño confirmó lo que ya temía y lo expresó con su característico tono directo, pero también entre risas.

“Se me torció la cara y ahora cada que me ve en la cámara en el hijueputa monitor, cuando me río, me río es así (dejó ver que tenía el rostro con la sonrisa caída)”, puntualizó.

Como era de esperarse, el testimonio de la influenciadora generó una conversación en las redes sociales, en la que muchos usuarios han debatido sobre los riesgos de los procedimientos estéticos, incluso aquellos que, como en este caso, se realizan con fines médicos como el tratamiento del bruxismo, mientras que otros se burlaron de la situación y le enviaron mensajes de consuelo.

“Dilemas de la clase alta”, “Esto puede pasar en algunos casos. Generalmente ocurre porque el medicamento pudo difundirse a un músculo cercano, como el músculo risorio, que participa en la sonrisa. La buena noticia es que no es permanente. El efecto del bótox es temporal y, a medida que se va eliminando del cuerpo, la función muscular se recupera progresivamente y la sonrisa vuelve a la normalidad”, “A mi me pasó se me dañó la sonrisa ahora mi risa es para abajo jajaj como cara de desagrado”, “Igual sigues siendo hermosa, se te va a pasar pronto”, “Qué risa, se le nota un montón”, “Esos procedimientos siempre son peligrosos”.