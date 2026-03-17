Colombia

Creadora de contenido reveló detalles del percance que vivió por un procedimiento estético: “Pensé que me estaba dando un derrame”

La influenciadora bogotana sorprendió a la audiencia al compartir sin filtros el inesperado efecto que sufrió luego de aplicarse bótox, desatando risas y opiniones divididas sobre los retoques médicos

Guardar
Isabella Londoño cuenta, con humor,
Isabella Londoño cuenta, con humor, cómo terminó con la cara torcida tras un procedimiento estético - crédito @isabellalondono1/IG

La creadora de contenido bogotana Isabella Londoño sorprendió a sus seguidores al confesar, sin filtros, el complejo momento que vivió tras someterse a un procedimiento estético que terminó generándole una inesperada reacción en su rostro.

La revelación se dio en Hoy no se trabaja, programa del canal de streaming La Chula TV, espacio que conduce junto a Santiago Higuera, Ivana Gualdrón y Pablo Gabriel. Allí, en medio de una conversación distendida, la influenciadora decidió contar en detalle lo ocurrido.

Desde el inicio, Londoño captó la atención de la audiencia con una frase directa que reflejaba la magnitud de lo sucedido: “Muchachos, se me torció la cara”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Acto seguido, la creadora explicó que el susto inicial fue considerable, pues llegó a pensar que se trataba de un problema de salud grave.

Influenciadora Isabella Londoño reveló percance con bótox que le “torció la cara”: “Creo que el doctor se excedió” - crédito @chula_tv/tiktok

“Tengo una confesión que hacerles. Debo decir que primero pensé que me estaba dando un derrame, pero no me estaba dando un derrame. Yo tengo bruxismo, entonces me ponen bótox acá (en la mandíbula) porque mi músculo es demasiado grande”, confesó la creadora de contenido.

Según relató, el procedimiento no era nuevo para ella, pero en esta ocasión el resultado fue diferente, lo que atribuye a un posible exceso en la aplicación del producto.

“Ahora mi músculo es tan grande que creo que el doctor se excedió un poco en el bótox esta vez”, reveló la joven, mientras mostraba el cambio que tendría su rostro por el efecto secundario que le causó el procedimiento estético.

La situación comenzó a evidenciarse en detalles que inicialmente le generaron dudas, especialmente al verse en fotografías tomadas durante las grabaciones del programa.

La confesión viral de Isabella
La confesión viral de Isabella Londoño sobre el fallido bótox en La Chula TV: "Se me torció la cara" - crédito @isabellalondono1/IG

“Yo el programa... nos tomamos la foto con Eli y la Bruja Moderna (los invitados para entrevistar en el formato) y yo dije: ‘¿Por qué me veo tan rara?’ Luego nos tomamos la foto con Juliana y montaron el carrusel y yo dije: ‘Pero, marica, ¿yo por qué me estoy viendo así?’”, expresó Londoño.

Sin embargo, el momento más evidente ocurrió días después, cuando notó claramente la alteración en su expresión facial.

“Cuando me estaba volviendo en el carro en el programa del viernes, decidí bajar el vidrio del carro y sonreír (gesto con el que notó que su rostro estaba con una evidente caída)”, contó la influenciadora colombiana.

En ese momento, uno de sus compañeros le pidió que les mostrara a lo que se refería y reaccionó de inmediato al notar la asimetría.

“Ay, marica, la risa está como en diagonal. Ay, parce”, expresó Santiago Higuera con cara de asombro.

La reacción inesperada que vivió
La reacción inesperada que vivió Isabella Londoño tras bótox - crédito @isabellalondono1/IG

Finalmente, Londoño confirmó lo que ya temía y lo expresó con su característico tono directo, pero también entre risas.

Se me torció la cara y ahora cada que me ve en la cámara en el hijueputa monitor, cuando me río, me río es así (dejó ver que tenía el rostro con la sonrisa caída)”, puntualizó.

Como era de esperarse, el testimonio de la influenciadora generó una conversación en las redes sociales, en la que muchos usuarios han debatido sobre los riesgos de los procedimientos estéticos, incluso aquellos que, como en este caso, se realizan con fines médicos como el tratamiento del bruxismo, mientras que otros se burlaron de la situación y le enviaron mensajes de consuelo.

“Dilemas de la clase alta”, “Esto puede pasar en algunos casos. Generalmente ocurre porque el medicamento pudo difundirse a un músculo cercano, como el músculo risorio, que participa en la sonrisa. La buena noticia es que no es permanente. El efecto del bótox es temporal y, a medida que se va eliminando del cuerpo, la función muscular se recupera progresivamente y la sonrisa vuelve a la normalidad”, “A mi me pasó se me dañó la sonrisa ahora mi risa es para abajo jajaj como cara de desagrado”, “Igual sigues siendo hermosa, se te va a pasar pronto”, “Qué risa, se le nota un montón”, “Esos procedimientos siempre son peligrosos”.

Temas Relacionados

Isabella LondoñoBótoxBótox para el bruxismoBruxismoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Ideam advirtió que las lluvias seguirán en Colombia hasta mediados de junio

El más reciente informe del instituto meteorológico señala que las precipitaciones continuarán durante los próximos meses, con apenas leves descensos en algunas regiones, descartando una mejora importante antes de la mitad del año

El Ideam advirtió que las

Beba habló de la polémica con Johanna Fadul y desmintió versiones sobre supuestos chats con el esposo de la actriz: “La verdad al final sale a la luz”

En diálogo con Infobae Colombia, la reciente eliminada del programa de convivencia habló de los pleitos con Fadul, Alejandro Estrada y su enemistad con Juanse Laverde

Beba habló de la polémica

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez como titular

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Nueva crisis en los diálogos entre el Gobierno y disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras muerte de un líder guerrillero en Nariño: el Ministerio de Defensa negó operativo

Alexander Rincón, conocido como alias Machaco, falleció en la noche del domingo 15 de marzo de 2026 mientras se encontraba en un resguardo indígena en el municipio de Tumaco

Nueva crisis en los diálogos

En video, así fue el impactante momento en el que un hueco se tragó una casa en Santa Marta

El derrumbe repentino tras el hundimiento del terreno por fallas en el alcantarillado obligó a evacuar a varias familias del sector

En video, así fue el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Beba habló de la polémica

Beba habló de la polémica con Johanna Fadul y desmintió versiones sobre supuestos chats con el esposo de la actriz: “La verdad al final sale a la luz”

Creadora de contenido reveló detalles del percance que vivió con un procedimiento estético: “Pensé que me estaba dando un derrame”

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos Colombia’ aumentó su puntaje con la entrada de Altafulla

El beso de Marilyn Patiño y Renzo sorprendió a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: la reacción se hizo viral

Aria Vega habría cancelado su presentación en los 15 años de Isa Valdiri horas antes del ‘show’: no sería la primera vez

Deportes

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez como titular

Esto dicen las autoridades de México sobre la vacuna contra el sarampión para los colombianos que viajen a los partidos de la selección Colombia

La selección de República Democrática del Congo, posible rival de la selección Colombia en el Mundial de 2026, fue sancionada por la FIFA por insólito motivo

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Director deportivo de Millonarios se refirió al futuro de Mackalister Silva: “Yo lo veo”