Colombia

Con ‘patada voladora’ al estilo Jean-Claude Van Damme, un policía neutralizó a hombre en plena calle de Barranquilla

La maniobra inesperada sorprendió a los transeúntes por su parecido con escenas de películas de acción

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Una maniobra inesperada de la Policía Nacional de Colombia en el barrio Santuario de Barranquilla sorprendió a los transeúntes cuando un uniformado neutralizó a un hombre alterado mediante una patada aérea, en un hecho que rápidamente se viralizó por su parecido con escenas de películas de acción - crédito Huila al Instante / Facebook

La intervención de la Policía Nacional de Colombia en el barrio Santuario de Barranquilla se volvió viral tras la difusión de un video que captó una maniobra poco habitual.

En la carrera 8 con calle 51B, un agente recurrió a una ‘patada voladora’ para controlar a un hombre que, según testigos, estaba alterando la tranquilidad del sector y mostrando una actitud agresiva hacia los peatones.

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El episodio ocurrió cerca de un semáforo, donde varias personas presenciaron cómo el uniformado sorprendió al individuo con el movimiento que lo inmovilizó de inmediato. La acción, grabada por un ciudadano, se compartió rápidamente en redes sociales y generó múltiples reacciones por su parecido con escenas de películas de acción.

Las autoridades lograron reducir al hombre y restablecieron el orden en la zona. El implicado fue esposado y trasladado para responder por el comportamiento que motivó la intervención.

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