CNE anunció la elección de 14 representantes a la Cámara en 14 departamentos y 6 Citrep: las del Senado están pendientes

El Consejo Nacional Electoral resalta la transparencia en el escrutinio de los votos de las elecciones legislativas en Colombia - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el lunes 16 de marzo de 2026 la elección de representantes a la Cámara en 14 departamentos de Colombia y en seis Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) para el periodo 2026-2030.

Esta decisión afecta a Amazonas, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Tolima, Vaupés y Vichada, así como a las Citrep 2, 3, 5, 8, 13 y 14, según confirmó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

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El proceso de verificación de resultados avanza en un contexto marcado por denuncias de presuntas irregularidades, incluida la preocupación del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el funcionamiento del software de consolidación de votos, indica el comunicado del CNE.

La autoridad electoral destacó que la implementación de tecnologías de la información permitió una vigilancia activa en los recintos de votación, tanto por partidos como por organizaciones de la sociedad civil.

Durante un recorrido por Corferias, sede central del escrutinio, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, resaltó el ritmo de avance y anunció que, una vez finalicen los escrutinios de la Cámara, se procederá a consolidar los resultados del Senado. “Vamos a trabajar muy rápido, pero siempre con tranquilidad y la responsabilidad para que sea un evento democrático transparente”, sostuvo el magistrado.

Cristian Quiroz, presidente de la autoridad electoral, resaltó el ritmo de avance y desmintió versiones de irregularidades en el conteo de votos del presidente Petro- crédito CNE - Instagram/Presidencia de Colombia

En contraste, los departamentos de mayor peso político —Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico— aún no tienen definida la composición de sus delegaciones, instancia que acumula la mayor cantidad de curules.

A la par, Quiroz mencionó que la mayoría de los casi 800.000 jurados de votación cumplieron su función de manera responsable y solo se presentaron denuncias mínimas en relación con el volumen total del proceso.

El presidente del CNE desestimó la posible influencia de declaraciones de Petro, sobre presuntas coordinaciones para alterar los resultados y remarcó la transparencia de la jornada.“Las denuncias son mínimas frente a la votación tan grande que tuvimos”, precisó.