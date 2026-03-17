Colombia

“Apoyar a Paloma es lo responsable y serio”: Carolina Arbeláez propone respaldo a Valencia en Colombia

La representante Carolina Arbeláez planteó que Cambio Radical debería apoyar la candidatura de Paloma Valencia, al considerar que representa liderazgo, experiencia y principios cercanos al partido

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Representante a la Cámara por
Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez | EFE/ Carlos Ortega

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez propuso que el partido Cambio Radical respalde la candidatura presidencial de Paloma Valencia, según información publicada por Semana. La congresista aseguró que esta sería una decisión alineada con los principios de la colectividad.

En entrevista, Arbeláez afirmó que apoyar a Valencia sería una opción “responsable y seria para el país”, destacando su experiencia y liderazgo en el actual contexto político, de acuerdo con ese medio de comunicación. La propuesta será presentada en una reunión del partido.

La congresista señaló que su intención es impulsar el respaldo a la fórmula Valencia-Oviedo, al considerar que refleja valores compartidos con Cambio Radical. Además, planteó la necesidad de construir alianzas amplias de cara a las elecciones.

Candidatos presidenciales - Elecciones 2026
Candidatos presidenciales - Elecciones 2026 - Registraduría Nacional del Estado Civil - Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo | crédito - crédito Luisa González/Reuters/Juan Daniel Oviedo/Facebook

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Argumentos para respaldar a Paloma Valencia

Durante su pronunciamiento, Arbeláez destacó las cualidades que, en su criterio, convierten a Paloma Valencia en una opción viable para la Presidencia.

“Paloma Valencia tiene una característica muy especial, y es que no solo tiene el carácter, sino la experiencia. Esos dos valores son los que representan a Cambio Radical y lo que ha representado Germán Vargas, el líder natural”, afirmó la representante, citado por ese medio de comunicación.

Según explicó, estos atributos son fundamentales para enfrentar los desafíos actuales del país.

En ese sentido, sostuvo que la candidatura de Valencia se ajusta a los principios que históricamente ha defendido el partido.

Candidata presidencial Paloma Valencia |
Candidata presidencial Paloma Valencia | REUTERS/Sergio Acero

La congresista también planteó que su propuesta busca consolidar una alternativa política con capacidad de gobernar y generar estabilidad.

Debate interno en Cambio Radical

Arbeláez reconoció que dentro del partido existen distintas posturas sobre a quién respaldar en las elecciones presidenciales.

Indicó que algunos sectores podrían inclinarse por otros candidatos, especialmente aquellos que tienen mayor visibilidad en las encuestas.

“Seguramente llegarán algunos que argumentarán que hay que estar con Abelardo porque es quien está marcando en las encuestas en este momento, pero yo llegaré a proponer que nos unamos a Paloma porque es quien representa estos valores y estos principios que para mí son compartidos”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

Carolina Arbeláez | (Cuenta de
Carolina Arbeláez | (Cuenta de Twitter de la congresista)

La representante dejó claro que su intención es abrir el debate interno para que el partido tome una decisión colectiva.

Llamado a construir una coalición amplia

La congresista también se refirió al panorama político actual, que calificó como complejo.

En ese contexto, insistió en la necesidad de construir acuerdos entre diferentes sectores para superar la polarización.

Arbeláez planteó la creación de una gran coalición democrática que permita unir fuerzas entre movimientos con distintas visiones ideológicas.

Según explicó, este tipo de alianzas serían clave en un escenario electoral competitivo.

También advirtió que algunos sectores políticos han demostrado una alta capacidad de movilización de votantes, especialmente en ciudades como Bogotá.

Prioridades para el próximo gobierno

Finalmente, la representante señaló que el próximo gobierno deberá enfocarse en temas prioritarios para el país.

Entre ellos mencionó la seguridad, la recuperación del sistema de salud, la reactivación económica y la reducción de la pobreza.

A su juicio, Colombia necesita un liderazgo que pueda construir consensos y gobernar para distintos sectores de la sociedad.

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