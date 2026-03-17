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Andrea Valdiri reveló cómo convenció a su novio para que la ayudara con el lujoso carro que le regaló a su hija Isabella en sus 15 años

Juan Daniel Sepúlveda mostró que el cariño por la hija de su novia es tan grande, que ayudó a la bailarina barranquillera para que le regalaran el lujoso carro en el que se movilizará de ahora en adelante

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La creadora de contenido compartió cómo fue la hazaña para que su pareja contribuyera con el regalo de su hija - crédito @emfuror/IG

La influencer Andrea Valdiri celebró en Cartagena los 15 años de su hija Isabella Valdiri y sorprendió a la joven con la entrega de un Mini Cooper convertible modelo 2026.

El vehículo, adquirido días antes mediante una videollamada realizada por Juan Daniel Sepúlveda, pareja de Valdiri, fue el regalo principal para Isabella en el marco de la celebración familiar.

El automóvil, seleccionado y negociado directamente con un vendedor local, responde a una necesidad concreta: “Isa es una niña que tiene muchas actividades durante la semana”, explicó Valdiri.

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Isabella Valdiri señaló que al
Isabella Valdiri señaló que al interior de su primer carro se incluye una pantalla grande “tipo Barbie” - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Los gastos recurrentes en traslados para actividades como el colegio y clases de violín eran, según la empresaria, comparables al costo mensual de un vehículo. Añadió que, por motivos laborales, no siempre dispone de un auto que pueda asignar a su hija, lo que impulsó la decisión de la compra.

Sepúlveda, que participó activamente en la adquisición, confirmó la dinámica familiar que acompañó el proceso: “Ya al otro año puede manejar. Y mientras que vaya manejando Kelly...”, declaró ante la petición de Valdiri de que él la ayudara con la compra.

El vendedor ofreció el modelo requerido: “Un Mini Cooper convertible. Me entró en un negocio nuevo, cero kilómetros, 2026. Se lo tengo para ya”.

La transacción se concretó con una gestión ágil, dada la proximidad de la fecha de cumpleaños, y en un contexto de cercanía y confianza con la pareja de Andrea Valdiri: “Solo es que usted me diga que lo quiere y me lo paga cuando le dé pena”, puntualizó el vendedor.

Hija mayor de Andrea Valdiri,
Hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella, reveló que su carro tiene una piedra de swarovski en el seguro de la puerta - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Las reacciones al video replicado por Andrea Valdiri npo tardaron en aparecer, pues varios internautas afirmaron que se trató de un obsequio merecido. Otros simplemente criticaron el hecho de que la joven no conociera el valor del esfuerzo para poder conseguir las cosas, teniendo en cuenta que no todos tienen ese privilegio de poder adquirir su primer carro a tan corta edad.

El mensaje de Isabella a Andrea Valdiri

La llegada de los 15 años de Isabella Valdiri generó inquietudes en su madre desde finales de 2025, pues la bailarina e influencer Andrea Valdiri, quien admitió sentirse nerviosa ante la nueva etapa que se aproxima en la vida de su hija.

Andrea expresó en una publicación que el paso a la adolescencia trae consigo retos y responsabilidades, sobre todo respecto a los límites y las relaciones personales.

Durante una conversación, Andrea reafirmó la importancia de hablar abiertamente sobre temas sensibles con Isabella. Insistió en que mantiene una comunicación directa y sin rodeos, especialmente en lo relativo a los noviazgos y la necesidad de disfrutar plenamente la niñez y adolescencia antes de preocuparse por relaciones amorosas.

Isabella confirmó que la barranquillera es una buena madre y le da una buena crianza - crédito @rechismes/IG

Para Andrea, la disciplina y el respeto en casa son fundamentales, llegando incluso a bromear sobre “sacar la escopeta” ante la llegada de pretendientes.

Isabella, por su parte, describió a su madre como una persona divertida pero exigente. La joven compartió que, aunque Andrea es cariñosa y cercana, no duda en imponer disciplina cuando es necesario. “Me cría bien. Le agradezco por todo. Vale la pena realmente”, aseguró Isabella, resaltando el respeto que siente hacia su madre y las enseñanzas recibidas.

Andrea también reflexionó sobre la diferencia entre su hogar y otros ambientes donde percibe mayor permisividad. Comentó que en su casa existen reglas claras, como limitar el uso del celular y otros dispositivos después de las 9:00 p. m. Además, señaló que ha enseñado a Isabella a hacerse respetar y a ser “difícil” ante quienes busquen un trato superficial.

Esto provocó una ola de comentarios positivos a favor de Valdiri, demostrando que una madre soltera puede siempre con todo por sus hijos.

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