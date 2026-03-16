Tras cierre de operaciones de Algarra, Petro aseguró que la empresa “adulteraba leches” y sugirió a los campesinos crear una cooperativa para remplazarlos

Tras una revisión estratégica y en medio de un proceso de internacionalización, Gloria Foods cesó su producción láctea en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El lunes 16 de marzo de 2026, la compañía Gloria Foods anunció el cierre indefinido de sus operaciones en Colombia, lo que implica el cierre de su planta en el municipio de Cogua (Cundinamarca) y el despido de aproximadamente 150 empleados.

Como consecuencia de esta decisión, desaparecen del mercado la marca Algarra, fundada en 1952 y adquirida por el Grupo Gloria en 2004, así como Lechesán, que producía lácteos desde 1971 en el departamento de Santander.

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Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que propuso una cooperativa para industrializar la leche y convertirla en leche en polvo.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que propuso una cooperativa para industrializar la leche y convertirla en leche en polvo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según el jefe de Estado, corresponde a los campesinos de Cogua y Zipaquirá realizar esa organización: “Los campesinos de Cogua y Zipaquirá deben organizarse en Cooperativa para industrializar la leche y pasar a la leche en polvo”.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro señaló a la marca Algarra de supuestamente adulterar las leches que producía. “Algarra al parecer adulteraba leches y fué sancionada por eso”, indicó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro señaló a la marca Algarra de supuestamente adulterar las leches que producía - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

El retiro de Gloria Foods afectó productos como leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, leche achocolatada, avena, kumis y crema de leche, que desaparecieron de los supermercados.

“El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible. Como parte de este proceso de enfoque estratégico, Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia”, indicó la compañía en un comunicado.

La decisión respondió a una revisión estratégica orientada a fortalecer la presencia internacional del grupo, especialmente después de la compra del 80% de Molfino Hermanos, operadora de Saputo Argentina, operación valuada en 500 millones de dólares y aún pendiente de cierre.

“Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, agregó la compañía.

Gloria Foods mantuvo la producción de jugos en su planta de Simijaca, Boyacá, y concentró su actividad local en bebidas como los jugos California y los refrescos Fresky.

“Como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, ha decidido enfocar su operación en Colombia en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”, explicó la empresa.

El impacto para los empleados fue inmediato. Un total de 150 trabajadores en Cogua, Bucaramanga, Valledupar y Barranquilla recibieron la notificación del fin de sus contratos en una convocatoria inesperada.

Según declaraciones de Freddy Ricardo García Galeno, presidente del sindicato Sinaltrainbec subdirectiva Cogua, a Blu Radio, los empleados fueron citados bajo el pretexto de una capacitación en seguridad industrial y allí se les informó la decisión. Algunos aceptaron indemnizaciones y otros no firmaron acuerdos.

Comunicado Gloria Foods Cese operaciones en Colombia - crédito Suministrado

“El día viernes (13 de marzo) pararon todo: máquinas, todo. Y lo que quedó en tanques, lo que quedó en máquinas, quedó eso todo parado. El día sábado (14 de marzo) se reanudó servicios, que nosotros ya nos citaron para turno y el día de ayer (15 de marzo) se terminó de evacuar lo que quedaba de leche. Como tal, se evacuó, se terminó de empacar”, relató García Galeno a Blu Radio.

El sindicato señaló que la empresa justificó el recorte bajo el argumento de una reestructuración, pero sostuvo que el Ministerio del Trabajo no fue notificado. Esta salida se conoció tras una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por la venta de leche entera con lactosuero, lo que marcó el final de la presencia de Gloria Foods en el sector lácteo colombiano.