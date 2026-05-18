Colombia

Fenómeno de El Niño: Ministerio de Agricultura lanza plan de prevención y apoyo al campo ante riesgo de sequía en 2026-2027

El Gobierno implementará incentivos para la gestión de riesgos, campañas informativas y distribución de insumos, mientras promueve la coordinación entre autoridades locales y productores rurales para enfrentar los desafíos climáticos

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Vista aérea de un campo agrícola afectado por la sequía, con tierra agrietada, plantas de maíz marchitas, un lecho de río seco y un agricultor en el fondo.
Sectores rurales se preparan con nuevas estrategias de manejo hídrico ante la posible llegada de condiciones climáticas extremas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural activó un plan nacional de prevención y apoyo al campo ante el riesgo de sequía por el Fenómeno de El Niño para 2026-2027. La estrategia, liderada por la ministra Martha Carvajalino y anunciada oficialmente el 17 de mayo en Bogotá, prioriza la protección de la producción de alimentos, la resiliencia de los sistemas productivos y la mitigación de los impactos climáticos sobre el sector agropecuario.

Según los reportes técnicos del Ideam, la Dimar y la Ungrd, existen señales consistentes de transición hacia condiciones de El Niño de alta intensidad para el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

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Estrategia basada en datos técnicos y coordinación institucional

Los análisis de entidades como el Ideam y la Dimar sitúan actualmente a Colombia en un periodo ENOS neutral, aunque identifican un cambio inminente hacia El Niño. La ministra Martha Carvajalino subrayó que el sector agropecuario históricamente concentra cerca del 82% de los daños y pérdidas por sequía, lo que motiva el despliegue de medidas anticipatorias.

El plan se estructura en varios ejes que buscan fortalecer la capacidad de respuesta, promover la gestión racional del recurso hídrico y reducir la vulnerabilidad de los productores rurales.

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Campo agrícola con tierra agrietada por sequía, árbol sin hojas, cultivos jóvenes y un canal de irrigación casi seco bajo cielo pálido.
Productores rurales recibirán insumos y apoyo técnico para reducir el impacto de la variabilidad climática en la producción de alimentos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medidas de mitigación y uso eficiente del agua

El primer componente del plan se implementa a través de las Mesas Técnicas Agroclimáticas, que permiten socializar prácticas como la cosecha de agua lluvia, la recuperación de coberturas vegetales y la planificación técnica de cultivos. Según la ministra Carvajalino, “socializamos nuestras medidas de mitigación con todas las mesas agroclimáticas para cosechar agua de lluvias, recuperar las coberturas vegetales de los suelos y prepararnos para atenuar los impactos de El Niño y promover el uso racional del agua”.

Esta estrategia incorpora un programa nacional de fertilización en 421 municipios para facilitar el acceso a insumos y enfrentar tanto la crisis climática como el encarecimiento internacional de los fertilizantes.

Apoyo financiero y acceso a insumos

El Ministerio ejecuta el programa FAIA-Mitigación con una inversión de 110 mil millones de pesos, orientado a subsidiar el acceso a fertilizantes y otros insumos estratégicos en más de 400 municipios.

Además, se destinarán 36 mil millones de pesos adicionales al fomento de bioinsumos, acondicionadores de suelo y fertilizantes orgánicos, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia agropecuaria. De acuerdo con lo informado por el Ministerio, el esquema FAIA-Emergencia prevé la instalación de 10.000 soluciones de cosecha de agua y riego intrapredial en zonas vulnerables de la región Caribe.

Primer plano de tierra agrietada en un campo con un tallo de maíz verde solitario y otros secos, un campo seco al fondo y un gráfico sobre temperaturas de El Niño.
El acceso a bioinsumos y soluciones de riego se amplía en regiones priorizadas para disminuir los riesgos asociados a la sequía. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Instrumentos para gestión del riesgo y protección financiera

Con el fin de incentivar inversiones en estrategias de resiliencia hídrica y facilitar herramientas de protección financiera, el Ministerio pondrá a disposición de los productores instrumentos como el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (Icgr), el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (Iigra), el Incentivo al Seguro Agropecuario (Isa), el Incentivo de Capitalización Rural (Icr) y la Línea Especial de Crédito (Lec) para Desarrollo Productivo. Estas herramientas apuntan a fortalecer la resiliencia económica de los sistemas productivos frente a la variabilidad climática en el campo colombiano.

Resiliencia sanitaria y comunicación del riesgo

La articulación con el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica) y Agrosavia dará lugar a una estrategia integral de resiliencia sanitaria y fitosanitaria, así como de comunicación del riesgo agroclimático. Esta incluye la distribución de kits pedagógicos, boletines de alerta y campañas informativas para divulgar la evolución del fenómeno y las medidas preventivas recomendadas. Entre las recomendaciones figuran la vacunación animal, el control de vectores, la restricción de movilidad de animales enfermos y el monitoreo de plagas agrícolas de importancia económica.

Coordinación sectorial y actualización de planes

Para fortalecer la capacidad de respuesta institucional, el Ministerio pondrá en funcionamiento un Puesto de Mando Unificado Sectorial (Pmu), que servirá como instancia permanente de articulación, análisis estratégico y adopción de medidas frente a la emergencia agroclimática.

De forma paralela, se actualizará el Plan Sectorial de Preparación, Acción Anticipatoria y Respuesta 2026-2027, que definirá los lineamientos y mecanismos de coordinación para convertir el conocimiento técnico en acciones concretas.

Ministerio de Agricultura activa plan anticipatorio frente al posible Fenómeno de El Niño 2026-2027 en Colo... by yospina

Llamado a la corresponsabilidad y recomendaciones a productores

El Ministerio de Agricultura hace un llamado a gobernadores, alcaldes, gremios y productores para activar sus propios planes de preparación y fortalecer la gestión del riesgo agroclimático de manera coordinada.

El Gobierno recomienda a los productores almacenar y hacer un uso eficiente del agua, proteger las fuentes hídricas y conservar la humedad del suelo mediante coberturas vegetales. Además, insta a mantenerse informados a través de los canales oficiales para anticipar decisiones y minimizar las afectaciones sobre la producción de alimentos.

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