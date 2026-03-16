Por una maleta sospechosa, TransMilenio cerró la estación Universidades en el centro de Bogotá

TransMilenio mantiene retornos en la Calle 26 tras cierre de la estación Universidades - crédito Universidad Nacional

La estación Universidades - City U del sistema TransMilenio en Bogotá suspendió sus operaciones tras la detección de un paquete sospechoso en sus instalaciones.

El hecho ocurrió en la troncal de la calle 26, lo que generó el despliegue de equipos de seguridad y la intervención inmediata de las autoridades. El cierre se produjo luego del hallazgo de una maleta abandonada.

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La empresa de transporte publicó en su cuenta oficial de X a las 10:40 a. m. : “A la hora la estación Universidades deja de prestar servicio por procedimiento”, en referencia al protocolo de seguridad activado por el incidente.

En el mismo mensaje, TransMilenio agregó: “Realizamos el retorno de la flota troncal en la calle 26 con av. Caracas”, medida que busca garantizar la movilidad de los usuarios mientras avanza la verificación.

Alerta en Bogotá: suspenden servicio de TransMilenio tras hallazgo de paquete - crédito @TransMilenio/X

Tras lo anterior, integrantes de la Policía Metropolitana acordonaron el área y procedieron a inspeccionar el objeto para descartar cualquier amenaza. El flujo de pasajeros en la zona se vio afectado durante el procedimiento.

Voceros de TransMilenio reiteraron que “el servicio se restablecerá una vez finalicen las labores de inspección”, mientras las autoridades mantienen el monitoreo en el sitio para asegurar la normalidad en el sistema de transporte masivo de la ciudad.

Siendo las 11:20 a. m. TransMilenio aseguró: “A la hora la estación Universidades, continúa sin prestar servicio por procedimiento. Siguen los retornos de la flota troncal en la Calle 26 con Av. Caracas”.

Estación Universidades en la Calle 26 sigue cerrada por procedimiento de seguridad - crédito @TransMilenio/X

Siendo las 11:33 a. m. el sistema de Transporte de TransMilenio informó: “A la hora la estación Universidades retoma su operación normal y cancelamos los desvíos”.

El anuncio, confirma la reanudación del servicio habitual en la troncal Calle 26 tras la suspensión temporal por motivos de seguridad.

TransMilenio restablece operación en la estación Universidades tras suspensión por seguridad - crédito @TransMilenio/X

Según información de RED+MÁS Noticias, el paquete se trataba de una maleta abandonada dentro de la estación. Este sería el tercer paquete que encuentran las autoridades en los últimos días en Bogotá.

Alarma en Engativá: Policía neutralizó artefacto incendiario hallado en transporte público

Una caja abandonada en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Engativá, al occidente de Bogotá, activó protocolos de seguridad y movilizó unidades especializadas de la Policía Metropolitana.

El hallazgo se produjo el 14 de marzo de 2026 en la carrera 121 con calle 73G, en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, donde pasajeros y peatones detectaron el objeto sospechoso y alertaron a las autoridades.

Integrantes del grupo antiexplosivos acudieron de inmediato al lugar. Tras una revisión inicial con perros entrenados, que no arrojó resultados concluyentes, se determinó continuar con el procedimiento técnico.

Utilizando un cañón disruptivo, los expertos detonaron la caja de forma controlada sobre la vía, garantizando la integridad de transeúntes y del entorno. La intervención se documentó en video y permitió descartar peligros mayores.

Unidades de la Policía desintegraron el paquete de manera controlada en un parque de la localidad - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Voceros de la Policía Metropolitana confirmaron que no se reportaron heridos ni daños materiales tras la detonación. Al inspeccionar el contenido, se estableció que se trataba de un artefacto incendiario, sin explosivos de alto poder.

La situación mantuvo en alerta a residentes y usuarios del sistema de transporte, pero la reacción oportuna de los equipos de emergencia permitió recuperar la normalidad en el sector.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, precisó que la respuesta inmediata del grupo antiexplosivos fue clave para proteger a la ciudadanía.

“Hoy, cerca del mediodía, la Policía Metropolitana recibió una alerta sobre una caja abandonada en el espacio público, frente a lo cual activó inmediatamente a la Policía Antiexplosivos con el fin de hacer la verificación para la existencia de algún artefacto de este tipo”, indicó Restrepo.

El procedimiento culminó sin mayores incidentes, gracias al uso del cañón disruptivo. “Como conclusión del procedimiento, no se encontraron explosivos, con lo cual se recupera la tranquilidad y el orden en ese espacio de la ciudad”, agregó el funcionario. La detonación fue perceptible en la zona, pero la labor de las autoridades permitió el restablecimiento de la movilidad y la calma en Engativá.