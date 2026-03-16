Colombia

Trabajar horas extra en Colombia tiene un límite y esto es lo que está permitido en 2026 para los empleados y empresas

La norma se aplica tanto al trabajo diurno como al nocturno. Solicitar a los empleados que excedan estos límites representa una infracción laboral

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A principios de 2026, Colombia
A principios de 2026, Colombia registra aproximadamente 23,2 millones de personas ocupadas, según el Dane - crédito John Vizcaino/Reuters

El límite legal de horas extra en Colombia impide a los trabajadores laborar más de lo debido. Desde julio de 2026, la jornada ordinaria se reducirá a 42 horas semanales y el salario mínimo se fijó en $2.000.000, por lo que el valor de cada hora ordinaria y la remuneración por trabajo en horarios especiales quedan ajustados conforme a la legislación vigente.

La ley establece que el pago de estas horas depende del horario en que se laboran y el valor del salario mínimo 2026. El cálculo cubre trabajo diurno, nocturno y labores en días festivos, lo que lo diferencia de los recargos para cada situación.

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La normativa consolida la protección del derecho al descanso y limita el uso del trabajo suplementario, también llamado horas extra. Por ley, este tiempo adicional debe ser autorizado con anterioridad y debe ser voluntario y remunerado por encima del sueldo habitual. Cualquier acuerdo que intente aumentar el límite diario o semanal es inválido.

La reducción de la jornada
La reducción de la jornada laboral no significa una reducción en el pago del salario del trabajador - crédito VisualesIA

Nuevo límite semanal de la jornada laboral en Colombia

En 2025, la jornada máxima permitida fue de 44 horas semanales, distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador. Desde el 15 de julio de 2026, el tope bajará a 42 horas semanales, lo que se alinea con la Ley 2101 de 2021.

Las horas que excedan ese límite semanal se consideran trabajo suplementario y no pueden convertirse en una práctica permanente. Cada excedente debe ser remunerado con los recargos legales vigentes según el tipo y horario de trabajo.

Límite máximo permitido para horas extra en la ley colombiana

Según el Código Sustantivo del Trabajo (CST), en ningún caso las horas extra pueden exceder de dos diarias ni superar 12 a la semana. No se permite el aumento de este tope, aunque exista acuerdo entre las partes, para proteger la vida y la salud de los empleados.

La Reforma Laboral de 2025
La Reforma Laboral de 2025 devolvió derechos perdidos a los trabajadores en Colombia - crédito @SenadoGovCo/X

Dicha regla aplica por igual a labores durante el día o en horario nocturno. Exigir a los trabajadores que laboren más allá de estos límites constituye infracción laboral.

Cifras y recargos para el pago de horas extra en Colombia

Para 2026, el salario mínimo mensual es de $1.750.905 (sin auxilio de transporte), lo que hace que el valor de la hora ordinaria sea cerca de $7.959. Con esta base se calculan los pagos adicionales por horas extra.

La hora extra diurna tiene un recargo del 25%, por lo que su valor ronda los $9.948. Para trabajo suplementario nocturno, el recargo asciende al 75%, lo que equivale a cerca de $13.928 por hora trabajada.

Además, el trabajo hecho entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. recibe un recargo nocturno del 35 % sobre la hora ordinaria, incluso, si no se trata de horas extra.

A partir del 15 de
A partir del 15 de julio de 2026, la jornada laboral máxima en Colombia se reducirá definitivamente a 42 horas semanales, marcando el último escalón de la Ley 2101 de 2021 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Pago de horas trabajadas en festivos y días de descanso

El trabajo hecho en días de descanso obligatorio o festivos se paga con el recargo dominical o festivo. A partir del 1 de julio de 2025, el recargo pasó a ser del 80%, subirá al 90% en julio de 2026 y llegará al 100% a partir de julio de 2027, conforme a la norma aprobada.

Los pagos incrementan los ingresos de los trabajadores que reciben el salario mínimo y pueden elevar el monto mensual al sumar primas, auxilios y los diferentes recargos por jornada y labor en días especiales.

Sanciones por exceder el máximo de horas extra legales

Cuando una empresa exige a sus empleados superar los topes de horas extra definidos por la ley colombiana, incurre en una infracción laboral. El Ministerio del Trabajo está facultado para investigar y sancionar económicamente a los empleadores que incumplan estas normas, lo que asegura así la garantía de los derechos laborales y el estricto cumplimiento de la ley.

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