Nuevo ataque sicarial a plena luz del día cobró la vida de una persona en concurrido sector de Bogotá

La víctima fue abordada por dos desconocidos mientras conversaba por celular - crédito Colprensa

Un nuevo ataque sicarial se presentó en la capital del país, preocupando a los transeúntes y residentes del barrio Salitre, ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El hecho que se presentó sobre las 2:00 p. m. del lunes 16 de marzo de 2026 dejó una persona muerta.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, el acto de violencia fue cometido por dos sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Al divisar el paradero de su víctima, no dudaron en abordarla mientras hablaba por su teléfono.

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Vecinos de la zona reportaron al diario El Tiempo que la persona atacada habría residido en Salitre por cerca de 20 años, aunque esta información no ha sido confirmada o descartada por las autoridades que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para adelantar las primeras pesquisas.

Entre tanto, también se confirmó que el individuo llegó al lugar aproximadamente 10 minutos antes del ataque, por lo que se estima que los criminales lo estarían siguiendo. Por ahora, las autoridades investigan los hechos para esclarecer los motivos y dar con los responsables, con el fin de llevarlos ante la justicia.

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